刚刚就职的总统唐纳德·J·特朗普随即宣布，世界第二大温室气体排放国将再次退出《巴黎气候协定》。

“特朗普总统将退出巴黎气候协定，”白宫在特朗普宣誓就职后 30 分钟内发出一封电子邮件，列出了政府新的政策重点，英国《金融时报》 报告.

几天前，世界气象组织确认 2024 年是 有记录以来最热的年份，比工业化前全球平均气温高出1.55℃。

《巴黎协定》签署国最初承诺减少碳排放，将全球气温控制在工业化前平均气温2℃以内。

特朗普在其第一任期内 拉美国出来 2015 年协议签署国近 200 个国家。美国总统小约瑟夫·拜登 推翻了这一决定 在他2020年大选获胜后。

“时任美国国务卿迈克·蓬佩奥表示，特朗普总统决定退出《巴黎协定》，是因为美国在该协定下做出的承诺给美国工人、企业和纳税人带来了不公平的经济负担。 在2019中说，解释这一决定。

虽然在特朗普第一任政府期间，美国的温室气体排放量下降了 2.5%，这在很大程度上归因于新冠疫情初期广泛的居家令。 19冠状病毒病大流行 – 承诺拨款 2 亿美元（1.77 亿欧元） 帮助发展中国家 减轻气候变化影响的计划被取消。

从特朗普 2017 年宣布退出该协议到正式退出，用了三年时间。然而，在此期间，他派谈判代表参加联合国气候谈判， 推广化石燃料.他停止资助清洁电力计划、国际气候变化计划和气候变化研究合作。

此次，美国将在特朗普政府发出退出协议的信函一年后退出该协议。目前尚不清楚特朗普政府是否已经这样做了。

尽管特朗普的言论和政策有误，美国仍然实现了《巴黎协定》规定的首个国家自主贡献目标：到17年将温室气体排放水平比2005年减少2020％。

然而，要实现拜登去年 2005 月宣布的到 61 年将温室气体水平减少 2030 年水平 3.13% 的最新目标将面临更大的挑战，要求排放量在 2023 年的基础上至少减少 - 亿公吨。

虽然许多科学家、活动家和民主党人对这一消息感到沮丧，但其他人认为私营部门将继续投资可再生能源和气候友好型技术。

劳伦斯·图比亚纳是欧洲气候基金会的首席执行官，他密切参与了《巴黎协定》的制定， 告诉美联社新闻 美国撤军计划令人遗憾。不过，这次的背景有所不同。

“全球转型背后有着不可阻挡的经济势头，美国从中获益并引领了这一势头，但现在却面临丧失的风险，”他说道。

气候与能源解决方案中心国际战略副总裁卡韦·吉兰普尔则不那么乐观。

He 告诉赫芬顿邮报 该决定是 “对此，美国政府予以强烈谴责，并再次将美国孤立在国际共识之外。

“对此，没有任何掩饰——它将损害全球应对气候变化的努力，最终也会损害美国公民未来的繁荣和安全，”吉兰普尔说。