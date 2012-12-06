USITC举行关于橄榄油市场状况的听证会

美国国际贸易委员会星期三在华盛顿特区举行了一次公开听证会，这是对美国橄榄油生产商与主要外国供应商之间竞争状况进行调查的一部分。

面对由美国总统任命的为期九年，任期重叠的专员，包括生产商，化学家和进口商在内的二十名证人就从补贴和关税到橄榄油质量和欺诈等问题作证。

美国最大的橄榄油生产商加利福尼亚橄榄牧场的高管们在开始诉讼时，描述了世界上最大的橄榄油出口市场是如何不受监管的混乱，不道德的外国生产商经常以不合格产品来削弱国内供应商的利益。

“加州橄榄牧场副总裁亚当·恩格哈特（Adam Englehart）说，欧洲政府的大量补贴，无效的质量标准以及猖，的欺诈和贴错标签，使美国橄榄油行业无法发挥其潜力。

作者汤姆·穆勒（Tom Mueller），2011年 “超级处女：橄榄油的崇高和丑闻世界” 他描述了追溯到上古时期的橄榄油世界中的欺诈文化， “美国当局”，他们没有执行现有规则，并且重复他书中提出的指控， “某些国际橄榄油组织”通过维护现状来保护可耻的行为。

在整个证词中，专员认真听取了证人的提问。 在对第一个小组进行质询之前，由乔治·W·布什任命的马里兰州民主党人萨拉·阿兰诺夫专员说 “我有点担心我的孩子会发现我这些年来一直在喂他们的东西。”

尽管声音很早，但橄榄油掺假的话题并没有在听证会上占主导地位，因为专员及其工作人员提出了一些问题，这些问题可能有助于在全球贸易关系和监管现实的背景下解决问题。

国际橄榄理事会（IOC）经常进行讨论，这显然是缺席的，委员们大声地想问这个设在马德里的政府间组织是否在某一点上有立场，还是对提出的问题有答案。 执行董事 尚·路易斯·巴约尔 无法就为何没有国际奥委会代表出席听证会发表评论。

包括加州橄榄牧场在内的美国生产商组成了一个新的组织，即美国橄榄油生产商协会（AOOPA），以组织他们的努力。 执行董事亚历山大·奥特（Alexander J. Ott）表示，该集团占国内生产量的90％以上。

奥特（Ott）用了五分钟的大部分时间-在直接询问中花费了更多时间-强调 不存在 联邦政府对橄榄油的市场营销命令的说明，并描述了漫长而漫长的过程以使橄榄油获得采用。 销售订单草稿是 在会议上讨论 去年一月的加利福尼亚生产商，并泄漏给 Olive Oil Times。 从那时起，它的前景就 引起极大关注 在欧洲，政客们谴责它是贸易的障碍。

在房屋农场法案中， 规定包括橄榄油 在所谓的第8节中e 受国内销售订单管制的商品清单。 奥特称这项倡议 “把车放在马的前面。”

“没有营销订单，” Ott整天反复强调说， “对潜在的联邦市场秩序的歇斯底里有些幽默。” 至少有一位观察员认为，在听证会上花费宝贵的时间几乎毫无疑问地认为AOOPA只是在执行这样的命令，但还没有正式提出该命令，这是为了引导调查人员考虑其提交给AOOPA的报告中的所有选项。众议院筹款委员会，12年2013月-日。

加州大学戴维斯分校的化学家Selina Wang和澳大利亚查尔斯斯特大学的Rodney Mailer谈到了新型化学方法，称为 PPP和DAG 测试表明当前广泛使用的协议不足以准确确定橄榄油的质量。 “现行的限制性标准歧视优质橄榄油，但无济于事，无法防止我们的超市出售不合格的产品。”梅勒说。

代表主要进口商作证的是 北美橄榄油协会 （NAOOA）约翰·塞斯勒（John Sessler）和执行副总裁艾琳·巴尔奇（Eryn Balch）呼吁执行橄榄油等级的现有国际标准。

巴尔奇被指责 “主观感官测试” 2010年加州大学戴维斯分校学习 在加利福尼亚的超市中发现大多数进口橄榄油都不合格，她描述了NAOOA成员提供的各种各样的产品和等级，以满足美国对橄榄油不断增长的需求。

总部位于马里兰州的主要进口商Pompeian，Inc.总裁Frank Patton告诉专家小组，他的公司一直积极进行质量认证，成为了（唯一）一个 USDA质量监控程序 最近扩展到包括橄榄油。 调用程序 “Patton表示，参加新计划对庞贝人来说是积极的一步，对其他人来说可能是一个榜样。

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听证会是刚刚起步的美国橄榄油行业最大的舞台 着眼于 超过其目前提供的国内需求的-％。 新兴市场的领导者已经超越了农贸市场和专卖店，扩大了分销范围，发现很难与有补贴的欧洲农场和一些出口商竞争，这些出口商往往以质量低下，标签错误的超市货架占据优势。

欧洲出口商及其在美国的贸易伙伴认为 USITC橄榄油调查 威胁到他们现有的经营方式，最终可能会导致更多的监管，昂贵的质量审核以及可能已经成为最赚钱的出口市场的更高关税。

USITC听证会上的证人笔录