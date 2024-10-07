485 亿年的气候历史告诉我们今天的危机

《科学》杂志发表的新研究发现，地球平均气温上升和大气中二氧化碳（CO2）含量升高同时发生的现象并非现代才有，而是可以追溯到地球近五亿年前的历史。

在一个里程碑 根据一项研究，，来自美国和英国大学以及史密森尼国家自然历史博物馆的研究人员研究了过去，绘制了地球温度变化图。

这项研究清楚地表明，二氧化碳是地质史上控制全球气温的主要因素。当二氧化碳含量低时，气温寒冷；当二氧化碳含量高时，气温温暖。 - 亚利桑那大学古气候学家杰西卡·蒂尔尼

研究人员从化石贝壳和有机物中收集了超过 150,000 个温度估计值，并将其与英国布里斯托大学开发的 850 个气候模型模拟相结合。

然后，他们使用一种称为数据同化的方法，将地质数据与气候模型进行统计整合，构建了一条全球平均地表温度曲线，详细描绘了过去 485 亿年地球温度的波动。

科学家们指出，保留温度指标的古老岩石和化石的可用性限制了他们追溯过去的能力。

曲线显示温度变化与大气中二氧化碳（一种长寿命温室气体）之间存在一致联系。极端高温时期和二氧化碳水平升高通常同时发生。

“我们发现二氧化碳和温度不仅密切相关，而且在 485 亿年的时间里一直以同样的方式相关，”亚利桑那大学古气候学家、研究报告的共同作者杰西卡·蒂尔尼说。

“这项研究清楚地表明，二氧化碳是整个地质时期内影响全球气温的主要因素，”她补充道。 “二氧化碳低的时候，温度低； 当二氧化碳含量高时，气温温暖。”

研究还发现，地球表面温度随时间的变化比以前认为的要大，从 11 ºC 到 36 ºC，而之前模拟的结果为 14 ºC 到 26 ºC，尤其是在显生宙。

显生宙是地球地质史上四个纪元中最近的一个纪元，可追溯到近 540 亿年前。在此期间，地球上的生命繁衍生息，种类繁多，并在新的陆地上繁衍生息。

此外，研究还表明，地球目前的平均温度为 15 ºC，低于显生宙大部分时期的平均温度。不过，研究人员指出，今天较低的平均气温并不是自满的理由。

研究人员艾米丽·贾德 (Emily Judd) 说：“它让我晚上无法入睡。” “我担心气候否认者、气候怀疑论者和气候拖延者会指出这一点并说， “瞧！我们没什么可担心的。”

贾德补充说，气候危机最重要的方面是二氧化碳和气温变化的速度。

科学家们早就警告说，人类活动产生的温室气体排放正以前所未有的速度使地球变暖，其中一些 有记录以来最热的年份 过去十年来地球上发生的

根据 2023 年的一项研究，该研究回顾了从 66 万年前到现在大气中的二氧化碳水平和相应的温度，结果表明，目前地球大气中二氧化碳的含量约为每百万分之 2，比 420 世纪工业化开始前的二氧化碳水平高出近 50%。th 世纪。

结果是全球平均气温与工业化前水平相比上升了约 1.2 ºC，接近 1.5 ℃升温阈值 世界各国均已承诺不越过这一界限。

““无论温度具体变化了多少度，很显然我们已经将地球带入了人类从未见过的一系列环境。”研究人员之一加布里埃尔·鲍恩说。 “它应该让我们停下来思考什么才是正确的前进道路。”