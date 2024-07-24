女性分享生产和销售屡获殊荣的橄榄油所面临的挑战

越来越多的女性橄榄油生产商因其卓越的 特级初榨橄榄油2024 年，众多女性拥有的品牌获奖 NYIOOC World Olive Oil Competition.

在最新一届全球最大的橄榄油品质大赛中，近一半的评委都是女性，19 名评委中有 - 名是女性。

我认为，农业是我们经济中最后几个克服劳动力对女性歧视的领域之一，特别是在管理岗位上。 - 中央海岸橄榄公司 (Central Coast Olive Company) 老板 Beth McCown

“总体而言，该行业的女性变得更加活跃，并获得了政府和橄榄油机构（例如国际橄榄理事会）的更多支持，”橄榄油女性组织创始人吉尔迈尔斯说。

“因此，越来越多的女性赢得奖项并担任比赛评委，尤其是在意大利和拉丁美洲等较为传统的国家，”她补充道。

橄榄油女性组织等组织发现，越来越多的女性对橄榄油有着共同的热情。 组织工作 帮助妇女建立联系、相互合作、相互教育和相互支持。

据迈尔斯等业内专家介绍，女性长期以来一直广泛参与橄榄种植和橄榄油生产。

“目前，他们担任农民、品尝师、生产者、厨师、研究人员、教育工作者和与橄榄油行业直接或间接相关的各个领域的专家，”迈尔斯说。 “他们的专业知识和经验对于推动这一重要领域的发展以及对当代和后代产生重大影响至关重要。”

吉尔迈尔斯

随着 气候变化 以及所有生产者面临的宏观经济挑战，一些获奖女性认为，对女性拥有的公司的文化偏见是需要克服的额外障碍。

“女性面临的挑战，就我们的情况而言， “外国女性作为橄榄油生产商面临的问题是，我们的奖项被低估了，” 拉斯特雷洛，在 2024 年获得银奖 NYIOOC.

虽然气候变化仍然是人类面临的最大挑战 翁布里亚生产商瓦斯曼补充说，一些女性制片人感到她们没有受到重视。

““我们今年面临的最大挑战肯定是气候问题，”她说。 “大约连续第二年，我们经历了一个非常潮湿的春天，随后又迎来了一个极其炎热的夏天。由于我们依赖自然灌溉，我们的橄榄树没有像我们希望的那样生长。”

在加州橄榄油世界的另一端， 中央海岸橄榄公司认为，与经济和社会的其他领域相比，农业部门对性别的态度落后。

贝丝·麦考恩

“我认为，农业是我们经济中最后几个克服劳动力对女性歧视的领域之一，特别是在管理岗位上，”她说。 “我在航空航天业工作了很多年，见证了企业界的良好进步。”

“它肯定不是完美的，但比以前好多了，”麦考恩补充道。 ““农场管理方面的类似进步非常缓慢。现在这一代人才刚刚打破障碍。”

中央海岸橄榄公司 连续第五次荣获金奖 在2024 NYIOOC麦考恩说，她的成功建立在每年迎接挑战的基础上。

““务农并不容易，”她说。 “有很多变量，例如天气、土壤条件、害虫和市场偏好。要想成功，就需要坚持不懈和热爱自己所做的事情。”

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“在我生产特级初榨橄榄油的这些年里，我与同行生产商、磨坊主和劳工承包商建立了良好的关系。这些关系是我生产的基石，”McCown 补充道。

虽然这些牢固的关系帮助 McCown 实现了始终如一的品质，但她偶尔也会遇到根深蒂固的偏见。

“我们很幸运能在收割和修剪期间有流动劳动力来帮忙，”她说道。 “大多数团队都是由男性管理的，而他们来自的文化通常认为男性是掌权者。这带来了挑战，我通常需要让我的丈夫不要在场，因为他的出现会削弱我的权威。我认为这是一种耻辱。”

尽管存在这些令人沮丧的情况，麦考恩仍相信会有更多的女性成为橄榄油生产商。

“我确实相信越来越多的女性成为橄榄油生产商，而且这种趋势在未来还将继续下去，”她说。 “这是一项奇妙的职业，随着每一位新的女性制片人进入该领域，障碍正在被打破。”

麦考恩是橄榄枝妇女组织的成员，她表示该组织对她树立榜样很有帮助。

“当人们想到农民时，他们通常会认为农民是男性，”她说。 “在与我丈夫的社交场合中，我曾多次遇到有关种植橄榄和生产橄榄油的问题被问到我丈夫身上。”

“必须克服这些假设并解释我真的是农民和生产者，这非常令人沮丧，”麦考恩补充道。 “看到其他女性做着和我一样的事情，对我来说是一种很大的鼓励。”

在希腊，​尼基·贾夫罗格鲁（Nicky Giavroglou）是 希腊精品油以及公司研发经理艾米莉亚·里加库 (Aimilia Rigakou) 都认为，女性领导的公司仍然需要面对农业被视为男性职业的难题。

Nicky Giavroglou 和 Aimilia Rigakou

“然而，在希腊，女性采摘橄榄、制作食用橄榄，以及总体参与橄榄和橄榄油生产过程的许多阶段也是我们的传统，”Giavroglou 说道。

““过去几年里，女性开始更多地参与这一领域，无论是作为科学家还是生产者，”她补充道。 “我认为她们可以在橄榄油行业的发展中发挥非常有益的作用，而且她们可以获得与男性一样多的奖项。”

希腊精品石油公司 (Hellenic Fine Oil) 凭借其 Sparta Gourmet 品牌（中号 Koroneiki）荣获金奖。

“与过去几年相比，本赛季尤其具有挑战性，”Giavroglou说道。 “一方面，与往年相比，我们在寻找具有特殊感官特性的优质特级初榨橄榄油方面面临更多困难，这些橄榄油将以我们的品牌 Sparta Gold 装瓶，并出口到许多国家。”

““这部分是由于气候变化，影响了橄榄种植，”她补充道。 “橄榄生产商和磨坊主尚未接受足够的培训来应对这种极端条件，这也可能是影响原材料最终质量的一个因素。”

“另一方面，我们还必须应对今年产量大幅下降的问题，以及大量希腊特级初榨橄榄油仍然 批量出口”Giavroglou 继续说道。

Rigakou 将公司的成功归功于她与 Giavroglou 的合作。无论男女，她都深知团队需要充满热情、注重细节、有条理、愿意为共同目标做出个人牺牲的人。

“以上所有，我都归功于出色的合作，一方面，它使我们生产出特殊的特级初榨橄榄油，当然，也使我们赢得了金奖。 NYIOOC 竞争，”她总结道。