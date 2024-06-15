世界各国领导人拒绝出席 COP29，气候行动面临危机

联合国气候变化会议自 1995 年成立以来，最受冷落的会议之一正在阿塞拜疆首都巴库举行。来自近 200 个国家的政府代表和谈判代表齐聚一堂，讨论世界下一步应对气候变化的措施 气候变化.

今年，多位世界领导人缺席了第 29th 缔约方大会（COP29）违反了要求领导人在峰会头几天向与会者发表讲话的标准礼仪。

美国总统乔·拜登、法国总统埃马纽埃尔·马克龙、德国总理奥拉夫·肖尔茨和日本首相石破茂等世界最大经济体的领导人没有出席。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩 连任 担任委员会主席的第二个五年任期，也没有前往巴库。

“这是缺乏政治意愿采取行动的表现，”气候分析组织的气候科学家比尔·黑尔说。 “没有任何紧迫感。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在第29届联合国气候变化大会开幕日的演讲中呼吁2024年 “这是人类毁灭的大师级作品”，并补充说，人类引起的气候变化正在加剧全球灾难。

““许多家庭在下一次飓风来袭前逃命；工人和朝圣者在难以忍受的酷暑中倒下；洪水冲垮社区并摧毁基础设施；干旱毁坏庄稼，孩子们饿着肚子睡觉，”古特雷斯说。 “所有这些灾难，甚至更多灾难，都是由人为的气候变化加剧的。”

葡萄牙政治家和外交官还指出，自 COP28 一年前。

欧盟哥白尼天文台也警告称，2024 年有望成为 最热的一年，地球平均表面温度可能超过 此 1.5 ℃阈值 今年的限制。

去年在迪拜举行的 COP28 会议上，与会者达成了一项不具约束力的协议，旨在消除使用化石燃料进行能源生产的做法，因为化石燃料被认为是导致人为气候变化的主要原因。他们还同意正式设立损失和损害基金，以援助贫穷和最易受气候影响的国家。

今年峰会的主要目标是增加对发展中国家应对气候变化影响的资金。

经济学家告诉 COP29 的与会者，到 2030 年，贫穷国家每年将需要花费高达 1 万亿美元（950 亿欧元），才能有效减轻气候变化的影响。

每年的缔约方会议峰会都基于这样的理念：世界上最工业化和最富裕的国家对人类引起的气候变化负有主要责任，因此，在人类应对全球变暖影响的斗争中，这些国家应该承担相应的责任。

然而，并没有统一的规则来规定每个国家必须贡献多少。尽管大多数欧洲国家多年来都做出了巨大贡献，但包括美国、加拿大和澳大利亚在内的其他富裕国家却因没有调动与其经济规模成比例的资金而受到批评。

此外，气候怀疑论者唐纳德·特朗普当选为 下任总统 美国也对COP29会谈表示怀疑。

不过，率领美国代表团出席 COP29 的气候特使约翰·波德斯塔向峰会的与会者保证，无论选举结果如何，美国的气候行动都将继续下去。

与此同时，巴布亚新几内亚等一些最容易受到气候变化影响的国家的领导人抵制了 COP29，理由是富裕国家反应迟缓。

巴布亚新几内亚是位于西南太平洋的一个拥有 10 万人口的岛国，该国正在经历极端高潮汐现象，海平面每年上升速度是世界平均水平的两倍。

“巴布亚新几内亚总理贾斯汀·特卡琴科在 COP29 开幕前表示：“巴布亚新几内亚正在为所有小岛屿国家的利益而采取这一立场。” “当我们的人民遭受气候变化的灾难性后果时，我们将不再容忍空洞的承诺和不作为。”