World Olive Oil Competition 南部赛区进行中

从 2024 年版开始，对来自三大洲七个国家的特级初榨橄榄油进行了分析 NYIOOC World Olive Oil Competition 南半球的划分。

从智利到新西兰的橄榄油生产商都在等待世界上最大的橄榄油质量竞赛的结果，该竞赛的结果将于 世界上最好的橄榄油官方指南 和 Olive Oil Times 世界排名.

达到顶峰激励着我们每年都更加努力地提供优质的产品。 - Fernando Carrasco Spano，Olivos Ruta del Sol 首席执行官

由于西半球许多国家遭遇了明显的收成下滑，今年的奖项将具有特别重要的意义。

气候和农艺因素的综合作用导致南美洲各地收成不佳。

巴西的生产商近年来在世界大赛中取得了越来越大的成功，但在 有明显降雨 2023 年 - 月至 - 月，该国大部分正在开花的橄榄树遭到破坏。

阿根廷、智利、秘鲁和乌拉圭的生产商也经历了大幅产量下降——智利的产量下降了 20%，阿根廷和乌拉圭的产量下降了 70%，秘鲁的产量下降了 90%。

秘鲁除外， 产量大幅下降 由于 2023 年寒冷时间不足，产量下降是由于许多农场进入 “橄榄树自然轮作周期中，有一个“小年”现象。智利和乌拉圭连年干旱，也对橄榄树造成了损害。

（照片：Verde Louro Azeites）

在太平洋的另一边，澳大利亚的橄榄农和磨坊主也经历了 产量略有下降。许多树木进入了小年，而 霜冻和 花边虫感染 损害他人.

另一方面，南非生产商预计 生产小幅反弹一些农民报告说，本季的收成比预期的要好。

尽管面临收成挑战，来自西半球各地的农民、磨坊主和瓶装商仍将参加世界大赛视为对其品牌的投资，宣传其 优质特级初榨橄榄油品牌 国内外。

“我们的想法是将品牌定位在本地和国际市场，” 埃尔米斯托尔. 这位阿根廷制片人在 2023 年 NYIOOC.

（照片：埃尔米斯托尔）

“这就是为什么我们也参加国际竞争来定位自己，建立知名度并了解市场的发展方向，”她补充道。

对于依赖出口的生产商来说，在世界上规模最大、最负盛名的橄榄油质量大赛中获奖尤为重要。

进口商和分销商观点 NYIOOC 奖项是一种信任，激励生产者继续努力打造屡获殊荣的优质产品。

“在纽约获胜意义非凡，尤其是因为我们的市场几乎 100% 在海外，”智利生产商首席执行官 Fernando Carrasco Spano 表示。 奥利沃斯·鲁塔·德尔·索尔，在 2023 年获得金奖和银奖 NYIOOC.

““达到顶峰激励着我们每年都更加努力地提供优质的产品，”他补充道。

（照片：Olivos Ruta del Sol）

对于来自南非和乌拉圭等不太知名的橄榄油生产国的生产商来说，纽约的奖项有助于让他们的国家在世界地图上占有一席之地，并在经销商眼中起到认可的作用。

“我们在美国仍在发展，这些奖项是一个很好的机会来展示我们的橄榄油与竞争对手一样好，甚至更好，”美国销售总监 Christi Azurmendi Moon 表示。 Babylonstoren.

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这位南非制片人在 2023 年 NYIOOC. “它们让产品更容易销售给分销商和最终消费者，”Azurmendi Moon 补充道。

乌拉圭的情况也是如此，该国最大的生产商最近已开始向邻国巴西和美国出口。

（照片：Colinas de Garzón）

“在美国等市场，乌拉圭以肉类、奶制品和谷物而闻名，但橄榄油却并不出名，” 科琳娜斯·德·加松（Collinas deGarzón） 牌。

乌拉圭最大的橄榄油生产商在 2023 年荣获两项金奖 NYIOOC. “这些奖项帮助我们确立了自己的橄榄油品牌地位，因为我们知道我们来自一个不以橄榄油生产闻名的国家，”罗德里格斯补充道。

尽管许多南美同行专注于出口，但巴西的生产商认为 NYIOOC 以此向国内消费者证明高品质的橄榄油并不只来自国外。

“巴西橄榄油的品质获得国际认可，备受瞩目。” Daiana Fuhrmann 说道，车主 佛得角·洛罗·阿泽特斯，在 2023 年的 NYIOOC.

“这使得国内消费者能够寻找、品尝和认可这里生产的橄榄油，”她补充道。

（照片：科布拉姆庄园）

除了帮助销售特级初榨橄榄油外，许多生产商还看到 NYIOOC 奖项证明他们在果园和工厂中做出了出色的工作，并为收获季节画上了圆满的句号。

“在著名的国际比赛中获得这一认可，例如 NYIOOC 对我们的品牌来说非常有价值，” 莱安德罗·拉维蒂 (Leandro Ravetti) 说，Cobram Estate 的联席首席执行官。

原名 边界弯曲澳大利亚最大的橄榄油生产商在 2023 年的橄榄油博览会上荣获两项金奖和三项银奖 NYIOOC.

“它彰显了制作每一瓶科布拉姆庄园特级初榨橄榄油所倾注的所有辛勤劳动、经验、技术知识和热情，”拉维蒂说。

特 NYIOOC World Olive Oil Competition 获奖者名单将在评审期间通过审核并公布。

获奖品牌和生产商将在 世界上最好的橄榄油官方指南 并在 Olive Oil Times.

比赛数据 世界橄榄油排名 实时更新。