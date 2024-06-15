在顶级竞赛中揭晓2021年全球最佳橄榄油

2021年的完整结果 NYIOOC World Olive Oil Competition 于今天发布 世界上最好的橄榄油官方指南在为期三天的屡获殊荣的品牌在线发布之后。

来自28个国家/地区的制作人为该行业最负盛名的比赛提供了1,159个品牌。 一个国际专家团队对来自13个国家/地区的每个条目进行了远程分析。

我可以打电话给我们的团队成员，并一一告诉他们，他们的奉献使这项出色的成就成为可能。 -Tèrade Prie的共同所有人Nicola Ferrarese

惊人的展示了生产者提高工艺水平的决心，有790个品牌赢得了 NYIOOC的卓越品质获得了金奖和银奖，整体成功率达68％。

Andreas Papaspyrou，帕帕斯格罗夫

NYIOOC 主席 Curtis Cord 表示，自2013年第一届竞赛以来，获奖者的人数稳步攀升 “勇敢的生产者在面对挑战时提出最有力的声明，为我们的健康和享受推出最好的产品。”

“面对今年世界面临的一切挑战，这些敬业的人们仍然设法创造出品质卓越的特级初榨橄榄油，即使在最佳条件下，这也是一件极其困难的事情。”

790个品牌现在包括 世界上最好的特级初榨橄榄油 在官方指南上，每年有数百万人使用该指南来了解获奖者及其背后的人。

“这些是在我们选择特级初榨橄榄油时所期望的特性方面提供最高价值的品牌，” Cord说， “他们值得寻找。”

阿格里科拉·马拉维利亚（Agricola Maraviglia）

Olive Oil Times 在获得橄榄油行业的最高奖项后，记者开始与生产者联系，以征询他们的反应。

“该奖项意味着我们以正确的方式生产橄榄油。 这是我们所有辛勤工作的回报。”斯洛文尼亚KmetijaDrnovšček庄园的所有者，金牌得主的生产商MatejDrnovšček说 DrnovščekBelica.

拥有者的意大利制片人西蒙妮·博蒂（Simone Botti） 方塔西凭借其与托斯卡纳的融合获得了金奖。 “该奖项是对这一年的牺牲和所做的所有工作的回报。”他告诉 Olive Oil Times, “特别是在我亲自管理的工厂进行收割时。”

西班牙制片人 奥罗·德尔·德西尔托 赢得了两次金奖，延续了 NYIOOC. “我们对结果感到非常满意。”所有者拉斐尔·阿隆索（Rafael Alonso）得知这些奖项时说道。 “自2014年以来，我们在这项比赛中一直取得一致，积极的成绩。 不过，我们将继续每年努力做到最好。”

法托里亚·Triboli

“从一开始，我就一直在努力生产高质量，符合道德规范的橄榄油，这种橄榄油能够使最复杂的口感痒，同时通过修复废弃的树林来美化我们的土地。 赢得这一奖项意味着对这一辛勤工作的认可。” Francesco Piattelli Palmarini说道，他的Maraviglia混合酒获得了金奖。

“自豪，奖励和动力！” Petros Papaspyrou说，他的Papas Grove特级初榨橄榄油在希腊Kranidi Argolidas生产，获得了三项大奖。 “它使我们的小型家族企业致力于继续提供优质，诚实的产品。”

“这些奖项对我来说意义重大。” 金里奇农场 在加州。 “在我们投入了大量的时间，精力和金钱来生产出最好的橄榄油之后，这给了我一种温暖的感激和满足感。”

本文开始我们的 特别报道 的2021 NYIOOC World Olive Oil Competition 在其中，我们将重点介绍获奖品牌背后的人。