尤素夫·坎·泽贝克 (Yusuf Can Zeybek) 在第 663 届克尔克普纳尔 (Kırkpınar) 比赛中获胜

尤素夫·坎·泽贝克击败穆斯塔法·塔什，夺得 连续第二次 的标题 巴什佩利文，首席摔跤手，在663rd 土耳其历史版 Kirkpinar 橄榄油摔跤节。

这位 30 岁的安塔利亚人击败了 2022年冠军 （虽然 Taş 输掉了比赛，但在 Cengizhan Şimşek 受到追溯扣分处罚后，他后来被授予冠军头衔） 充满活力的回合 持续了52分钟。

据当地媒体报道，两名拳手都 “开局“非常活跃”，Can Zeybek 几乎凭借早期的猛扑将 Taş 击倒。此后，战斗节奏放缓，Taş 因过于被动而受到警告。

比赛在常规时间结束后结束，Can Zeybek 接住了 Taş 的篮筐 卡佩 – 摔跤手穿的短皮裤 – 导致他失去平衡并摔倒在地。

除了声称 巴什佩利文 冠军 Can Zeybek 获得了享有盛誉的金腰带和 550,000 土耳其里拉（15,500 欧元）的奖金。Taş 获得了 270,000 土耳其里拉（7,780 欧元）。

在晋级决赛的途中，这位两届冠军在四分之一决赛中击败了穆斯塔法·阿尔斯兰 (Mustafa Arslan)，然后在今年的半决赛中击败了 2023 年半决赛选手侯赛因·古穆萨兰 (Hüseyin Gümüşalan)。

在四分之一决赛中，古穆萨兰击败了 四届冠军 阿里·古尔布兹的比赛，评论家们称其为本轮比赛中最精彩的比赛。

这两位摔跤手都被视为本次比赛的夺冠热门，在大部分常规时间内，他们都在保守地击倒对方，而没有给对方创造任何机会。

在52nd 分钟后，古穆萨兰找到了机会，抓住了对手的 卡佩 并将古尔布兹打倒在地。

与此同时，塔斯在四分之一决赛中击败了埃内斯·多安 (Enes Doğan)，然后在半决赛中击败了塞尔哈特·格克曼 (Serhat Gökmen)。

虽然 Can Zeybek 并不介意，但今年的 Kırkpınar 比赛在土耳其摔跤联合会宣布 有争议的格式改变.

这一变化为锦标赛的决赛轮创造了一种联赛式的资格赛形式，土耳其摔跤管理机构表示，这种变化是为了在一个周末内适应不断增加的赛事参与人数——3,500 年的比赛将有 2023 名摔跤运动员参赛，创历史新高。

Can Zeybek 和 Taş 均直接获得 663 决赛资格rd 克尔克普纳尔 (Kırkpınar) 在联赛积分榜上跻身前 32 名摔跤手之列。

如果 Can Zeybek 能够连续第三年卫冕，他现在就有机会在 2025 年加入 Kırkpınar 不朽者的行列。虽然每个 巴什佩利文 有权保留金腰带，直到下一届 Kırkpınar 开始，连续三次赢得冠军的摔跤手可以永久保留腰带。

自 1960 年首次颁发金腰带以来，只有四名拳手取得过这一成就。克尔克皮纳尔上次庆祝三连冠是在 1997 年。

此后，雷杰普·卡拉（2007 年和 2008 年）和穆罕默德·耶希尔·耶希尔（2009 年和 2010 年）一直最接近获胜，但两人都未能第三次获胜。巧合的是，卡拉击败了耶希尔·耶希尔，成为 2016年冠军.

广告

广告

克尔克普纳尔被广泛认为是世界上历史最悠久的体育赛事。2010 年，该赛事被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。

根据传说，摔跤比赛始于1357 年，当时一群奥斯曼士兵在埃迪尔内附近停留。

在奥斯曼帝国前首都附近等待时，40 名士兵开始摔跤以打发时间。其余士兵结束后，最后两名士兵继续摔跤到深夜，第二天两人被发现身亡。

那一年没有获胜者，但从那以后，该活动每年七月举行， 除了 2020，当时由于 Covid-19 大流行而被取消。

在过去十年中，克尔克普纳尔节已成为越来越受欢迎的旅游活动。酒店经营者告诉当地媒体，今年整个星期酒店几乎满负荷运营。

传统上，各种年龄、文化背景和社会阶层的摔跤运动员都会聚集在埃迪尔内，在草地上进行一对一的比赛，直到一名摔跤运动员成功地将另一名摔跤运动员摔倒在背上。

尽管比赛形式发生了变化，但规则保持不变。摔跤手身上要浇上橄榄油，只穿一件 卡佩 当他们比赛时。

比赛开始时，两名摔跤手手挽手，头靠在一起。摔跤手必须将对手压在背上或举到空中才能获胜。

橄榄油使摔跤手很难互相抓握，迫使他们抓住对手的口袋 卡佩.

摔跤运动员还声称橄榄油可以减轻受伤带来的疼痛， 帮助伤口愈合 速度更快。据估计，活动期间将使用两吨橄榄油。

涂油过程遵循特定的仪式。首先，一名摔跤手用左手将油涂在另一名摔跤手的左肩、左胸、左臂和袖口上。

接下来，摔跤手们对身体右侧做同样的动作。仪式的最后一步是摔跤手们互相往对方的背上抹油。

橄榄油是比赛中必不可少的一部分，如果摔跤运动员在比赛中觉得需要重新涂油，他可以向裁判和对手请求暂停。