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置顶⚲ 2024 年北半球赛区早期结果公布 世界标准时间 19 月 12 日 08:- 来自纽约的 OOT 员工报告 现在已经是第十二版了 NYIOOC World Olive Oil Competition 是世界上卓越的橄榄油质量竞赛，来自数十个国家的参赛作品争夺该行业最令人垂涎​​的奖项。年度业绩通过 领先媒体 在世界范围内，在 世界上最好的橄榄油官方指南 和 世界橄榄油排名.

普拉格罗夫 (Pura Grove) 的德鲁兹高地 (De Luz Heights) 地形

Pura Grove 团队庆祝金奖的纯粹喜悦

世界标准时间 19 月 21 日 50:-

Daniel Dawson 从蒙得维的亚报道

在首次参加比赛获得银奖后 NYIOOC World Olive Oil Competition 去年，Pura Grove 首席执行官 Tim Bui 今天早上得知自己获得金奖时非常兴奋。

“我们很高兴今年再次获胜，”这位南加州制片人说道。 “这是一个具有挑战性的学习曲线，但我们在过去三年中取得了进步。”

Bui 是一名有机橄榄油传播者，他证明多加努力会带来回报。 “去年，该团队不知疲倦地工作，一丝不苟地遵循有机农业协议，”他说。 “我们混合了自己的有机堆肥……生物活性和有机土壤、益生菌、矿物质和当地采购的有机物质的专有混合物，经过数月的陈化。”

Bui 对他的团队所做的努力表示赞赏，他们在三个月的时间里每天都会爬上 De Luz 山，修剪树木、施用有机堆肥并优化灌溉。 “所有这些都有助于提高我们每滴特级初榨橄榄油中多酚含量，从而带来更好的口味，”他说。

Tomislac Cudina 和 Ante Vulin 以及他们的一些 NYIOOC 奖项

安特·乌林 (Ante Vulin) 和托米斯拉夫·库迪纳 (Tomislav Čudina) 为克罗地亚夺得首个奖项

世界标准时间 19 月 20 日 57:-

Nedjeljko Jusup 来自克罗地亚扎达尔的报道

克罗地亚在世界卓越橄榄油质量大赛中的前两项金奖由来自 Pakoštan 的橄榄种植者 Ante Vulin（69 岁）和 Tomislav Čudina（45 岁）获得。

“这是梦想中的梦想。”Vulin 在得知获奖消息时说道。 “我们很高兴为我们国家的成功做出贡献。”

这是 Vulin 在纽约连续第三次获奖。 “这对我和我的家人来说意义重大。确认质量的连续性，”他告诉我们。

Vulin 与家人一起在 Pakoštani 的多个地点种植了约 1,000 棵橄榄树，Pakoštani 是亚得里亚海海岸中心风景如画的达尔马提亚小镇，地理位置独特，位于大海和克罗地亚最大的弗拉纳湖之间。

Vulin 的金奖被授予了他的 Santa Justina 品牌，这是一种由本土 Oblica 和 Drobnica 品种制成的果香和适度辛辣的油。

这是年轻的 Pakoštan 奖得主托米斯拉夫·丘迪纳 (Tomislav Čudina) 在纽约连续获得的第二个奖项。他屡获殊荣的 Olea Viola 是一种浓郁的特级初榨橄榄油，具有绿色果味、中等辣度和轻微苦味。它由 Oblica、Pendolino 和 Leccino 品种制成。

“我是在果实最成熟且完全健康的时候采摘的，”托米斯拉夫说。 “这次成功对我来说意义重大，它激励我继续更加认真地从事橄榄种植。”

他从祖父 Blaž 那里继承了对橄榄的热爱，并以他的家族绰号命名了他的家族企业 OPG Ćelin。在他从布拉兹那里继承了首批 30 棵橄榄树后，他继续购买土地并种植橄榄树。现在大约有320个，他的目标是达到1,000个。

他屡获殊荣的 Olea Viola 混合酒以抚养他长大的祖母维奥拉 (Viola) 的名字命名。他从未见过他的父亲，他的母亲在他10岁时就去世了。

“橄榄油滋养了我。当我还是个孩子的时候，我就喜欢把面包浸在橄榄油里，由于我们没有足够的橄榄油，我的祖母就加了豆油，”托米斯拉夫回忆道。他还记得他如何告诉祖母： “等我长大了，我会种很多橄榄树，这样我们大家就可以沐浴在橄榄油里了。”

亚历克西斯卡拉贝拉斯

AMG Karabelas 为希腊再夺三冠

世界标准时间 19 月 18 日 30:-

Costas Vassilopoulos 从雅典报道

来自伯罗奔尼撒半岛西部古奥林匹亚的 AMG Karabelas 为 2024 年希腊生产商铺平了道路 NYIOOC World Olive Oil Competition，第一天结果揭晓，获得三项大奖（两项金奖和一项银奖）。

“我们很高兴连续第三年在享有盛誉的赛事中获胜 NYIOOC，”合伙人亚历克西斯·卡拉贝拉斯告诉 Olive Oil Times.

“我们的优质特级初榨产品系列——来自 Tsabidoelia 的 Laurel & Flame Fresh 橄榄和来自 Koroneiki 的 PGi 橄榄荣获金奖。我们也很高兴，因为我们向奥林匹亚神话提交了一种橄榄油 NYIOOC 第一次在比赛中获得银奖。”

卡拉贝拉斯还表示，全年不利的气候条件，导致树木开花期间降雨和收获季节温暖，影响了当年的收成。

“我们必须进行频繁的测试才能达到预期的结果，”他说。 “今年做到了这一点，我们相信我们也能够在未来几年取得胜利。”

科利瓦尔战胜酷暑，庆祝连续第九次获得世界大赛奖项

世界标准时间 19 月 18 日 28:-

Daniel Dawson 从蒙得维的亚报道

La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (Colival) 背后的 750 个家庭在因其 Arbequina 单品种葡萄获得金奖后再次庆祝。

“每当我们的团队获得认可时，他们都会感激不已，因为这是对农民一整年工作的奖励，是我们为榨油厂付出的努力，或者至少是努力获得最好的质量。消费者，”发言人伊娃迪亚兹说。

总部位于卡斯蒂利亚-拉曼恰的合作社在十月收获期间克服了干旱和异常高温，生产出了屡获殊荣的特级初榨橄榄油，牺牲了质量以求数量。

“赢得这些奖项的影响已转化为北美的营销和销售策略，”迪亚兹说。 “NYIOOC 奖项就是品牌定位。”

路易莎·谢尔曼与安德烈·库切和卡拉·库切

Domaine Gerbaud 赢得来之不易的金奖

世界标准时间 19 月 18 日 22:-

Ofeoritse Daibo 巴黎报道

Domaine Gerbaud 由普罗旺斯当地品种 Aglandau、Salonenque 和 Grossane 混合而成，在今年的比赛中荣获金奖 NYIOOC World Olive Oil Competition.

“奇妙！我们无法停止微笑。”Domaine Gerbaud 的制片人 Louisa Sherman 说道。 Olive Oil Times.

“受到新冠疫情的阻碍后，我们不再参加比赛，而是专注于一些严肃的树木重组，而我们的女儿则负责进行品牌重塑活动。在我们长期缺席之后获得金奖，我们感到非常兴奋，”她说。

“过去五年来，我们遭受了日益严重的干旱和酷暑，其中最近两年最为严重。生产成本持续上升，尤其是法国的劳动力成本。尽管如此，市场仍然没有为生产商提供更高、更公平的价格，而且消费者在很大程度上仍然不了解高品质特级初榨橄榄油的好处（口味和健康），”谢尔曼说。

“在比赛中赢得奖牌 NYIOOC 非常令人鼓舞，并为我们带来了显着的营销推动力，从而提高了品牌知名度和信任度，”她告诉我们。 “它提高了我们在接触潜在库存商和消费者时的影响力，并代表了来自可信来源的信任投票，使我们能够从竞争对手中脱颖而出。当然，经过这一年的努力，球队在国际比赛中取得胜利也是非常令人欣慰的。”

世界标准时间 19 月 11 日 09:-

来自纽约的 OOT 员工报告

组织者表示，将在纽约每天上午 40:9 至上午 00:10（世界标准时间 00:13 – 00:14）公布 00 名获奖者，直至所有参赛作品都经过分析。获奖品牌将每隔约 90 秒推出一次，每项结果均由竞赛主席认证。

今年的第一批结果比 2023 年提前一周公布，使生产商能够更快地从他们的活动中获益。南半球结果将于九月开始推出。

世界标准时间 13 月 12 日 14:-

来自纽约的 OOT 员工报告

获奖品牌将在 官方指南 世界上最好的橄榄油的特殊部分 Olive Oil Times 和 世界橄榄油排名 跨越十二个版本的竞赛的历史数据和排名门户。

第一批结果将于 19 月 - 日星期二公布

世界标准时间 13 月 12 日 08:-

来自纽约的 OOT 员工报告

的组织者 NYIOOC World Olive Oil Competition 表示 2024 年版的第一批结果将于纽约时间 19 月 9 日星期二上午 00:13（世界标准时间 00:-）发布，并将持续到 - 月份所有提交的参赛作品都经过评审和认证为止。

这是一个发展的故事。请回来查看更新。 （世界标准时间 19 年 2024 月 21 日 57:- 更新）

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