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承诺对学院

生产

八月19，2024

恢复托斯卡纳废弃橄榄树的诸多价值

Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的树木生产特级初榨橄榄油，造福社区和环境。

生产者资料

八月19，2024

风土、有机农业为西西里农民带来屡获殊荣的成果

位于阿格里真托的 Naru 橄榄生产商将其在世界大赛中的成功归功于可持续种植的当地橄榄品种。

新闻简报

八月13，2024

橄榄中心将举办首届橄榄油可持续发展会议

国际橄榄可持续性会议将讨论从种植和加工到营销和认证的可持续性。

新闻简报

七月24，2024

新工艺提高了橄榄叶提取物的可持续性和酚类成分

一种新方法不使用有害化学物质，并创造出一种可用于橄榄油生产和食品包装的提取物。

世界

七月8，2024

研究发现，用橄榄核制成的砖块可减少建筑物的碳足迹

一项新研究表明，橄榄核废料可以有效减少建筑物的能源使用，展示了循环经济如何应用于建筑行业。

新闻简报

六月15，2024

五月又创下高温纪录

这一发现促使联合国秘书长呼吁全球禁止化石燃料行业广告。

新闻简报

可能。 28，2024

研究人员将橄榄园废物转化为生物塑料

将橄榄树叶和树枝转化为生物聚合物将为橄榄种植者带来环境、经济和社会效益。

新闻简报

可能。 27，2024

官员表示，提高用水效率对加州农民的未来至关重要

种植者需要节省更多的水并减少用水，因为从长远来看，该州可能会变得更加干燥。

生产者资料

可能。 14，2024

创新和可持续发展为 GangaLupo 带来了胜利

团队合作、负责任地使用资源和创新是阿普利亚 Coratina 单品种成功的基础。

生产者资料

可能。 13，2024

本土品种和百年树木：奥利维安格罗夫斯的制胜秘诀

经过一番曲折的收获后，伯罗奔尼撒生产商依靠传统和现代的做法取得了屡获殊荣的品质。

生产者资料

可能。 13，2024

这位坎帕尼亚农民认为，可持续发展和生物多样性对商业有利

Case d'Alto 在伊尔皮尼亚采用本土品种生产有机特级初榨橄榄油。业主克劳迪奥·德卢卡 (Claudio De Luca) 表示，关注可持续发展可以提高质量。

生产者资料

可能。 7，2024

安达卢西亚有机农业的尝试和胜利

Luque Ecológico 背后的第五代家族相信有机农业可以生产美味的特级初榨橄榄油，可以保护环境并减轻干旱的影响。

世界

四月22，2024

橄榄加工副产品可以改善动物饲料

包含橄榄树叶和橄榄油果渣的饮食不会对绵羊的健康或其牛奶质量产生负面影响，同时减少甲烷排放。

广告
新闻简报

12月19，2023

COP28 气候会议结束结果好坏参半

然而，世界各国已同意放弃石油和其他化石燃料，但没有明确承诺完全淘汰化石燃料作为能源。

企业

12月14，2023

加州收紧水资源法规可能会刺激橄榄种植

虽然灌溉橄榄园仍然需要大量的水，但日益严格的禁令，尤其是在圣华金河谷，可能会为旱地橄榄园开辟一个新的利基市场。

企业

12月11，2023

哈恩有机农场开辟了销售碳信用额的道路

O.Live 从其 4.5 公顷的有机树林中每公顷产生约 1,000 碳信用额，为生产者建立了增加收入的模型。

健康

12月5，2023

欧盟项目旨在为加工食品创造公平的竞争环境

MedDiet4All 项目宣传地中海饮食的好处，并传达超加工食品对健康的不利影响。

世界

12月4，2023

COP28气候峰会在紧张局势中拉开帷幕

在迪拜举行的 COP28 气候会议引发了关于石油和天然气公司在谈判中角色的争议。

生产者资料

27年2023月-日

Loco Galbasa 背后的制作人实现童年梦想，世界一流品质

西西里岛品牌 Loco Galbasa 结合了对品质的追求和对环境可持续发展的承诺。

世界

1年2023月-日

橄榄树可以帮助应对气候变化

在为期三天的会议上，国际橄榄理事会强调了橄榄种植在实现全球净零排放的努力中可以发挥的作用。

生产

10月31日，2023

加州农民种植树篱以节约用水、改善土壤健康

树篱可以改善土壤中的保水性，并为有益鸟类和其他害虫捕食者创造自然栖息地。 农民说它们也增加了审美价值。

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