八月19，2024
Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的树木生产特级初榨橄榄油，造福社区和环境。
七月24，2024
一种新方法不使用有害化学物质，并创造出一种可用于橄榄油生产和食品包装的提取物。
七月8，2024
一项新研究表明，橄榄核废料可以有效减少建筑物的能源使用，展示了循环经济如何应用于建筑行业。
可能。 28，2024
将橄榄树叶和树枝转化为生物聚合物将为橄榄种植者带来环境、经济和社会效益。
可能。 27，2024
种植者需要节省更多的水并减少用水，因为从长远来看，该州可能会变得更加干燥。
可能。 14，2024
团队合作、负责任地使用资源和创新是阿普利亚 Coratina 单品种成功的基础。
可能。 13，2024
经过一番曲折的收获后，伯罗奔尼撒生产商依靠传统和现代的做法取得了屡获殊荣的品质。
可能。 13，2024
Case d'Alto 在伊尔皮尼亚采用本土品种生产有机特级初榨橄榄油。业主克劳迪奥·德卢卡 (Claudio De Luca) 表示，关注可持续发展可以提高质量。
可能。 7，2024
Luque Ecológico 背后的第五代家族相信有机农业可以生产美味的特级初榨橄榄油，可以保护环境并减轻干旱的影响。
四月22，2024
包含橄榄树叶和橄榄油果渣的饮食不会对绵羊的健康或其牛奶质量产生负面影响，同时减少甲烷排放。
12月19，2023
然而，世界各国已同意放弃石油和其他化石燃料，但没有明确承诺完全淘汰化石燃料作为能源。
12月14，2023
虽然灌溉橄榄园仍然需要大量的水，但日益严格的禁令，尤其是在圣华金河谷，可能会为旱地橄榄园开辟一个新的利基市场。
12月11，2023
O.Live 从其 4.5 公顷的有机树林中每公顷产生约 1,000 碳信用额，为生产者建立了增加收入的模型。
12月5，2023
MedDiet4All 项目宣传地中海饮食的好处，并传达超加工食品对健康的不利影响。
12月4，2023
在迪拜举行的 COP28 气候会议引发了关于石油和天然气公司在谈判中角色的争议。
27年2023月-日
Loco Galbasa 背后的制作人实现童年梦想，世界一流品质
西西里岛品牌 Loco Galbasa 结合了对品质的追求和对环境可持续发展的承诺。
1年2023月-日
在为期三天的会议上，国际橄榄理事会强调了橄榄种植在实现全球净零排放的努力中可以发挥的作用。
10月31日，2023
树篱可以改善土壤中的保水性，并为有益鸟类和其他害虫捕食者创造自然栖息地。 农民说它们也增加了审美价值。