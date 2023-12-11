哈恩有机农场开辟了销售碳信用额的道路

对可持续和可持续发展的需求 有机橄榄油正在增加 在全球范围内，一些市场研究表明，到 2031 年，该行业的价值将增加一倍以上。

然而，这些挑战继续阻止许多种植者转向有机种植。

当农民想要转向有机农业时，许多人很快发现没有经济优势……碳信用额是改变人们对有机农业心态的解决方案。 - José María Chica，O.Live 首席执行官

A 2018研究 西班牙研究人员进行的一项调查调查了有机橄榄种植者与传统种植者相比所面临的劣势。

最重大的挑战之一是与传统树木相比，有机树木的产量较低，导致有机种植者需要更多的土地来生产相同数量的橄榄油。

这已经变得更加复杂 橄榄油原产地价格上涨与有机橄榄油相比，过去一年中农民销售传统生产的橄榄油的利润要高得多。

“与传统农民相比，有机农民常常处于一定的劣势，”该研究的作者写道。 “有机农业的未来将取决于其经济可行性。”

O.Live 首席执行官 José María Chica 大致同意这一评估，并正在开发一种在自愿市场上出售碳信用额的模式，以使有机橄榄种植更有利可图。

何塞·玛丽亚·奇卡（左）和他的父亲何塞·奇卡

“当农民想要过渡到有机农业时，许多人很快发现没有经济优势，两三年后，许多人又转回传统农业。” Olive Oil Times. “碳信用额是改变人们对有机农业心态的一个解决方案。”

O.Live 位于安达卢西亚省哈恩省，每年约占西班牙橄榄油产量的三分之一，拥有超过 1,000 公顷的有机橄榄园和由太阳能电池板供电的最先进的磨坊、一座历史悠久的磨坊和一些旅游基础设施。

Chica 相信碳信用额将为有机橄榄种植者提供 替代收入来源 维持这些做法并允许他们与该地区的传统橄榄种植者竞争。

“我们为每公顷橄榄园发放 4.5 个碳信用额，”Chica 说。 一份碳信用额相当于一公吨封存的二氧化碳。

目前，欧盟合规市场中的一项碳信用额 行业 价格为 68.08 欧元（73.28 美元），比年初下降了约 15%。

根据现行法规，橄榄种植者可以证明四年前的封存排放量。 “我们总共拥有 18,045 个碳信用额，”他说。

三年前，奇卡的朋友开始通过他们的林业项目出售碳信用额，之后奇卡萌生了开始销售碳信用额的想法。 他认为 O.Live 的 1,000 公顷橄榄园和覆盖作物与他朋友的林业项目非常相似，并开始调查这种可能性。

Chica 向马德里理工大学的研究人员求助，以确定树木和土壤吸收了多少二氧化碳，以及该公司在工厂种植、收获和碾磨橄榄时排放了多少碳。

他补充说，种植者需要彻底了解这一过程，包括计算工人开车上班的排放量以及各种农场设备的排放量。

广告

广告

做出这一决定后，奇卡邀请了第三方来验证研究结果，他们也这么做了。 随后，奇卡将这项研究交给了一家单独的公司，该公司根据研究结果生成了碳信用额。

一旦学分得到认证，它们就会在公共注册表中发布 blockchain奇卡表示，这创造了市场的透明度和问责制。 积分保留在区块链上，订单和发票也在那里发布，因此积分的流动是非常公开和可见的。

奇卡将他在自愿碳市场上出售碳信用额所得的资金重新投资回农场，以继续提高其可持续性。

“碳信用额的理念是额外性，”他说。 “每一年，你都必须变得更好。 你必须做一些事情来提高。”

Chica表示该公司的做法 免耕农业，将修剪的树枝堆肥，并使用该堆肥给土壤施肥。

马、山羊和蜜蜂支持的生态系统比单一农场更有效地固碳。 （照片：何塞·玛丽亚·奇卡）

该公司还在橄榄树林里养了山羊、蜜蜂和马，它们以草为食，自然地为树木施肥。

“当然，我们是有机的，所以我们不使用任何杀虫剂、杀虫剂或杀菌剂，”所有这些都需要大量的能源来生产，他说。

工厂继续秉承可持续发展理念，采用太阳能电池板，并采用最新技术来更有效地利用能源。 该公司还使用了 橄榄核作为生物燃料 加热工厂使用的水。

目前，Chica 向西班牙当地公司出售碳信用额，其中包括今年早些时候的 4,000 个碳信用额大订单，当时每个碳信用额的交易价格为 72 欧元（77.50 美元）。

自愿市场的挑战之一是投机。 碳信用额的价格在大幅上涨后，过去一年一直呈下降趋势，但 Chica 认为未来价格将继续呈上升趋势。

“人们今天购买碳信用额，以便在两年、三年或四年内出售，因为现在价格已经下降，但[我认为]将来会上涨，”他说。

奇卡表示，他尽力不向投机者出售信贷，投机者试图以较低的价格购买信贷，并在价格上涨时持有信贷以转售。

“我们不想把产品卖给那些想用我的碳信用额进行投机的人，”他说。 “我们直接向那些补偿其排放以实现碳中和的公司销售产品。”

出售碳信用额产生的额外收入帮助该公司应对了西班牙之前和当前收成的挑战，但 Chica 表示，O.Live 成为有机生产商的原因不仅仅是额外收入。

O.Live 通常收获五到六百万公斤橄榄。 去年他们只收获了-万吨，今年预计收获-万吨。

-月开花期的高温使即将开花的树木受损，导致产量下降。

“对我们来说，可持续性非常重要，”奇卡说。 “[有机]不仅涉及[销售碳信用额]的经济效益，还涉及为我的孩子和我孩子的孩子创造一个生产有机特级初榨橄榄油的环境。”