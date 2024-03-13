Olive Oil Times 推出排名数据门户

经过 10,000 年对来自 30 个国家的 - 种橄榄油的分析，世界上最大、最负盛名的橄榄油质量竞赛已经积累了一些数据。

今天， Olive Oil Times 推出了一个综合门户网站，用于编译和呈现来自 NYIOOC World Olive Oil Competition严格的评审过程。该门户为用户提供不同类别的详细见解和排名。

可访问于 橄榄油排名.org该门户网站列出了获奖最多的生产商和品牌，并实时更新，以及按半球、国家、品种和有机分类列出的详细历史结果数据。

Curtis Cord是， Olive Oil Times 主编表示，该门户揭示了过去十年塑造橄榄油行业的有趣趋势。

“我们希望用户能够从数字中看到该行业如何应对挑战，在每一届比赛中提供更出色的产品，”他说。我们将在此平台上提供更多背景和教育内容，以说明高品质特级初榨橄榄油对我们的健康、美食和文化的价值。”

世界橄榄油排名

新门户补充了 World Olive Oil Competition“ 官方指南，最终目录 最好的特级初榨橄榄油 每年被超过一百万用户引用。

2024 年比赛的结果将于 19 月 - 日星期二开始公布， 主办方表示。获奖品牌和生产商将在官方指南中揭晓，特别报道 Olive Oil Times，并实时在 橄榄油排名 平台。