专家支持在更炎热、更干燥的世界中种植橄榄

未来三十年，地球上预计将有另外十亿人生活，普里莫·普罗耶蒂认为，未来最重大的挑战将是种植足够的粮食。

如今，橄榄树的一些特性（例如耐旱）仍然使其成为最好的农业用地用途之一。 - Primo Proietti，佩鲁贾大学

“如果我们不能减少温室气体排放，地球表面气温上升将对农业造成毁灭性影响，减少生产面积并大幅削减农作物产量。”意大利佩鲁贾大学农业与环境科学教授告诉我们。 Olive Oil Times.

“根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的预测，未来 30 年内，全球人口将超过 - 亿。”Proietti 补充道。 “为了应对这一问题，我们需要将粮食产量增加至少 50%，扩大耕地面积和每公顷产量。”

因此，橄榄种植可能在未来农业中发挥关键作用。橄榄树可以 固碳 远离大气，支持土壤健康，防止侵蚀和 增强生物多样性 为众多动物物种提供自然栖息地。

可持续农业实践，例如使用覆盖作物、少耕以及在有机农业中避免使用化学农药和化肥，可以进一步提高橄榄园的环境效益。

作为欧盟 Olive4Climate 项目的协调员，Proietti 和他的团队致力于评估意大利、希腊和以色列农场的碳平衡。

他们发现，平均生产一升 特级初榨橄榄油 与生产过程中排放的 3.4 公斤二氧化碳相比，它封存了 - 公斤二氧化碳。

“通过采用环境可持续的种植模式，橄榄油甚至可以产生负碳足迹，”普罗耶蒂说。 “橄榄种植 可以缓解气候变化 因为橄榄园系统中发生的碳封存大于整个供应链的排放量。”

“这是重大环境利益的结果，因此可以对消费者的选择产生相当大的积极影响，从而为石油带来巨大的附加值，”他补充道。

这个由欧盟支持的项目编写了一本手册，通过减少排放和增加植物和土壤中的碳封存来帮助改善碳平衡。

根据 Proietti 的说法，与橄榄树相关的有前途的 碳信用市场 可能会进一步提高橄榄树在应对气候变化时的重要性。

尽管如此，最近的橄榄收成和气候变化的影响向国际社会表明了当前橄榄生产面临的严峻挑战。

“塞浦路斯研究所研究员兼副教授阿德里亚娜·布鲁格曼 (Adriana Bruggeman) 表示：“橄榄树是一种生命力极强的树。” Olive Oil Times. “在生产方面，灌溉设施、规范的水资源获取和可持续的做法可能可以为橄榄提供良好的保护，使其免受干旱等事件的影响。”

除了对果园进行正确和可持续的管理外，灌溉用水和最佳实践也是当前和未来橄榄农场的首要任务。

“气候变化导致夏季降雨量减少（目前减少了 2.5%），并且由于蒸散量增加而导致植物耗水量增加，”Proietti 说。

由于气温升高，土壤通过蒸发和蒸腾而流失的水分更加严重，从而增加了灌溉需求。

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“在地中海地区，预计未来几十年灌溉需求将增加近 20%，”Proietti 说。

“水资源将会减少，”布鲁格曼补充道。 “今天，我们灌溉许多农作物。未来，有些人甚至可能转而为橄榄树分配更多资金，而为耐旱性较差的木本作物分配更少资金。”

现代灌溉技术和程序可以显着提高效率。在塞浦路斯和许多其他橄榄生产国，先进的天气监测系统越来越多地用于平衡灌溉并最大限度地提高用水效益。

“赤字灌溉策略的应用已经在橄榄园和葡萄园中进行了试验，可以提高用水效率，因为它可以避免土壤湿度过高，同时为植物生产周期保留水分，其中水最能提高生产绩效，”Proietti 说。

他补充说，橄榄园的土壤湿度应满足树木生长关键时刻（包括中果皮生长、果肉生成和坐果）约 70% 的用水需求。

“在更倾向于坑硬化和植物活动的阶段，该比例应该约为 30% 至 40%，”Proietti 说。 “通过这种方式，可以节省 30% 至 50% 的水，同时不会对生产产生过度影响。”

其他重要的方法包括夜间灌溉以减少蒸发损失、维护土壤并富含有机质。

“[这些措施]通过在冬季覆盖作物和随后在春季开始的绿肥，提高保水能力并减少倾斜地形的地表水径流，从而增加土壤储存量，”普罗耶蒂说。

“如果土壤经过管理 永久覆盖作物，通过利用草屑的覆盖作用，它可以免受极端温度变化和过度蒸发的影响，”他补充道。

在橄榄种植中，覆盖涉及用一层材料覆盖橄榄树周围的土壤，该材料可以是有机的或无机的。

目标包括保湿、通过阻挡阳光减少杂草生长、调节土壤温度、保护根部免受极端天气的影响，以及在使用有机材料并缓慢分解时改善土壤健康。

“割掉杂草等一年生植被，并将割下的植被放在田里晾干，就会形成健康的覆盖物，”布鲁格曼说。

“这是减少蒸发损失的良好做法，从而减少灌溉用水需求，”她补充道。 “它还可以改善土壤的有机含量和土壤健康，从而创造更好的土壤储水能力，并使树木更具弹性。”

布鲁格曼表示，除了节约用水之外，先进的灌溉管理还可以提高油品质量。在收获前向橄榄提供过多的水会降低橄榄的出油率并降低质量。

布鲁格曼表示，除了优化灌​​溉之外，极端气温和热浪，尤其是在橄榄树开花期间，也是塞浦路斯和其他地方的橄榄种植者必须面对的挑战。

“我们在塞浦路斯乃至整个地中海盆地正在经历的是天气越来越难以预测。这就是我们如何看到气候正在变化，”布鲁格曼说。

“在这个时代，橄榄树的一些特性，如耐旱，仍然使其成为最好的农业用地之一，”她总结道。