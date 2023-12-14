加州收紧水资源法规可能会刺激橄榄种植

尽管 厄尔尼诺现象的发展 东太平洋的气候变化将导致 2023 年加利福尼亚州出现潮湿天气，气候专家预计金州将继续变得更热、更干燥。

据州长加文·纽森 (Gavin Newsom) 办公室称，由于天气原因，天气变得更加炎热和干燥 气候变化 到 10 年，该州的供水量可能会减少多达 2040%。

如果充分灌溉，橄榄树会消耗大量的水。 种植者是否节约用水取决于他们如何管理果园，而这并不总是那么容易做到。 - Caitlin Peterson，PPIC 水政策中心副主任

加州公共政策研究所 (PPIC) 估计该州 40% 的水用于农业。 随着国家颁布更严格的水法规并鼓励提高用水效率，一些农民已经押注于抗旱橄榄作为未来的作物。

“橄榄并不是唯一可以承受少量赤字灌溉的树木作物，但橄榄因其耐旱性而脱颖而出，”PPIC 水政策中心副主任凯特琳·彼得森 (Caitlin Peterson) 告诉我们。 Olive Oil Times.

“它们可以在土壤贫瘠的非常贫瘠的土地上生长，而加州的许多主要木本作物，如杏仁、核桃或核果，就无法做到这一点，”她补充道，

彼得森表示，食用橄榄和油橄榄都具有抗旱能力。 在暂时减少灌溉后，食用橄榄可以迅速恢复果实大小，甚至在盛夏减少高达 50%。 然而，它们可以承受更严重的减产，但产量会小幅下降（百分之十）。

对于油橄榄来说，一些用水限制是有益的，因为它们可以控制植物的生长，使果园能够在树篱中生长。 水分胁迫会减小果实的大小，但这对于石油生产来说不太重要。

“虽然这种情况在加利福尼亚州并不常见，但橄榄传统上是在旱作系统中种植的，”彼得森说。 “这意味着不需要灌溉和间隔树木以避免争夺土壤水分。”

“橄榄非常适合这种系统，这一事实充分说明了它们的适应性，以及即使在缺水的情况下也可以进行管理调整以保持生产力的潜力，”她补充道。

彼得森表示，旱作橄榄在加州尚未被证明具有经济可行性。 尽管如此，随着某些地区灌溉用水的减少，它们可能还有更大的发挥空间。

橄榄水系统是在加利福尼亚州最近的干旱状况和人们对干旱的持续担忧的背景下出现的。

彼得森说，证据明确表明气候变化正在导致加州干旱更加频繁和严重。

更炎热的干旱会从土壤和植被中吸取更多的水分，这可能会造成植物胁迫的循环，进一步加剧干旱状况。

一份详细的 PPIC 政策简报强调了有关干旱和农业的问题及其影响，特别是在加利福尼亚州的圣华金河谷。

PPIC 强调，持续的干旱会导致可用水量减少和作物需水量增加。 简报描述了动态情况， “气候变化加剧的快速干旱正在限制水资源的供应并增加农作物的用水需求。”

“对像我们在 2012 年至 2016 年看到的那样的长期干旱的担忧是，你不能跳过对树木作物的灌溉季节，”彼得森说。 “我们看到许多杏仁园在干旱期间被撤掉，因为种植者没有水，如果不生产，就无力维护它们。”

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“如果你的树木尚未接近其生产寿命的终点，那将是一个巨大的损失，”她补充道。

地下水是供水时需要考虑的另一个因素。 地下水曾经是种植者的干旱储备。 过去，当地表水变得稀缺时，种植者可以根据需要从地下抽出尽可能多的水来弥补差额。

现在这是不可能的，因为加州正在开始实施 2014 年可持续地下水管理法案。

“为使地下水利用达到可持续水平而减少抽水对于农业的长期生存至关重要，特别是在圣华金河谷等地区，”彼得森说。

然而，她警告说，圣华金河谷的 200,000 至 365,000 公顷灌溉土地（约占圣华金河谷总面积的 10%）可能会停产，以减少需求。

“我们估计，由于《可持续地下水管理法案》、气候变化和更严格的环境法规的综合影响，到 20 年，仅圣华金河谷的供水量就会比目前的情况减少 2040%。” 。

“当你在《可持续地下水管理法案》的基础上加上干旱时，事情就会变得更加难以管理，”她补充道。 “我的猜测是，你可能会开始在边缘地区看到更多的橄榄园，这些橄榄园不再能支撑更渴的树木。”

A 报告 与可持续地下水管理法相关的供水减少预测，过渡将充满挑战。

增加供水的努力包括地下水补给、水交易和管理日益严重的水资源短缺的方法。 彼得森强调，即使在最好的情况下，圣华金河谷也可能需要休耕约 202,000 公顷土地。

正如报告所述，有前途的替代土地用途可能涉及太阳能开发、限水种植、习惯恢复、补给盆地和节水型新住房。

彼得森指出了有关橄榄农可利用的调节赤字灌溉的详细研究和指导。 她建议大学资源是了解具体实践的绝佳场所。

这些资源可以让橄榄农准确地了解缺水时可以减少多少灌溉，以及在适当的生长和繁殖阶段进行减少。

橄榄不像其他木本作物那样对缺水灌溉的时间敏感。 然而，彼得森建议，如果可能的话，最好还是避免某些阶段。

关于加州橄榄水系统和用水的一些长期存在的神话很难摆脱。

“如果充分灌溉，橄榄树会消耗大量的水。 种植者是否节约用水取决于他们如何管理果园，而这并不总是那么容易做到，”彼得森说。

“我还认为人们往往过于关注 提高灌溉系统的效率 这是减少用水的关键，”她补充道。 “更高效的输送系统有助于减少每英亩的用水量，但我们忘记了这可能会让种植者种植更多的土地，因为他们每英亩的用水量更少。 关键是要看总用水量，而不是每英亩的用水量。”