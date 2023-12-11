小规模农民庆祝加州中部的巨大成功

在加利福尼亚州中央海岸圣米格尔以西的山丘上，坐落着风景如画的四公顷农场，该农场是同名农场的农场。 圣米格尔橄榄农场.

多年来，Richard 和 Myrna Meisler 夫妇团队成就了高品质的遗产 特级初榨橄榄油 通过仔细控制流程的各个方面（从手工收获到研磨条件）来进行生产。

我们没有高科技来帮助我们，但有一双慧眼，知道何时浇水、何时采摘以及如何混合。 - 理查德·梅斯勒 (Richard Meisler)，圣米格尔橄榄农场 (San Miguel Olive Farm) 共同所有人

这对夫妇表示，他们屡获殊荣的橄榄生产不仅仅是农业经营； 这是一个充满激情的项目。

“三十四年前，我们在加州中部购买了一处房产，距离我们住的地方三个小时车程，”合伙人理查德·梅斯勒 (Richard Meisler) 说道。 “十七年前，我们在那片土地上种植了十棵橄榄树，就在我们居住了 24 年的地方的下方。 这就是冒险的开始。”

“最终，我们的农场种植了 1,200 棵托斯卡纳橄榄树，”他补充道。 “我们于 2012 年生产的第一批石油为我们提供了 26.5 加仑（- 升）。”

梅斯勒夫妇将这种油参加了当地的质量竞赛并获得了多项奖项。 “我们立即售空，不得不拒绝许多潜在买家，”梅斯勒说。

取得这一成功后，他们开始考虑如何扩张。 在朋友和当地生产商的帮助下，梅斯勒夫妇意识到他们可以在自己的土地上种植更多的橄榄树。

“迈娜的一位叔叔不断发送有关橄榄树的文章，鼓励她在我们的土地上种植橄榄树，”梅斯勒说。 “她在我们的报纸上读到一篇关于当地两名橄榄种植者的文章，并联系了他们。 很快，我们发现了一个由乐于助人的人组成的完整网络。”

梅西勒家族探索当地资源以实现他们的目标，寻找最适合其财产生长条件的橄榄品种。

“我们一边走一边学习是令人兴奋的，”梅斯勒说。 “在我们北部找到了一个信誉良好的橄榄树苗圃，我们遇到了店主，他建议我们选择适合我们气候的最佳品种，最终我们得到了五个托斯卡纳橄榄品种，”包括 Frantoio、Leccino、Maurino、Pendolino 和 Taggiasca。

他们都没有务农背景，但这并没有阻止他们。 他们对种植、学习和生产特级初榨橄榄油充满热情。

“我们从未务农，所以义无反顾地投入其中。”米尔娜·梅斯勒 (Myrna Meisler) 说道。 “为小树挖洞需要想象力。 但我们都整天工作很多天，才能完成工作。”

与当地生产商建立联系是成功的一个持续部分。 “我们参加了其他种植者的非正式聚会。 在这个小组中，我们了解了灌溉和 橄榄果蝇、修剪、收割等等，”理查德·梅斯勒补充道。

迈娜和理查德·梅斯勒在 2109 年 NYIOOC World Olive Oil Competition （照片： NYIOOC)

这对夫妇对他们工作的各个方面都感到自豪。 他们提供橄榄种植体验和教育之旅，包括品尝。 在热情的引导下，他们做出了他们认为的关键决定，小心翼翼地进行手​​工采摘。

“我们做出的决定与其他人不同，但多年来我们一直保留着这些决定，”梅斯勒说。 “我们只手工采摘，不使用农药，自然耕作，一切都用心完成。 我们的工作充满了爱。”

“我们没有高科技来帮助我们，但有一双慧眼，知道何时浇水、何时采摘以及如何混合，”他补充道。

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这对夫妇对圣路易斯奥比斯波县 2023/34 作物年度持乐观态度，该县是该国许多获奖最多的橄榄油生产商的所在地。 早期收获已经完成，第一批 Olio Nuovo 已装瓶并准备出售。

“理查德正忙着选择要采伐的行数和树木，我们让人们等待 Olio Nuovo 近一年了，”米尔娜·梅斯勒 (Myrna Meisler) 说。 “2022 年特级初榨橄榄油已售罄，我们仅生产 75 瓶 Olio Nuovo 2023。”

随着早期收获的完成，这对夫妇预计在 - 月底结束这个季节，再进行两天的采摘，然后将橄榄送到精心挑选的磨坊进行加工。

在经历了 2023 年充满挑战的季节之后，迈斯勒家族对今年的产量感觉好多了。

“去年一点也不好，”理查德·梅斯勒说。 “我们的产量很小，但仍然很高兴生产出优质的高酚美味橄榄油。”

在加州生产橄榄油不适合胆小的人。 和 气候变化、经济影响和不可预测的条件，迈斯勒家族继续大步迈向变革。

“挑战还不错。”梅斯勒笑着说道。 “我们需要的产品价格翻了一番。 轻松感消失了，品质也不一样了。 运费翻倍了，好旧 “照顾生意似乎并不重要。”

梅斯勒夫妇将精心挑选的橄榄送到当地的一家工厂。 （照片：圣米格尔橄榄农场）

虽然橄榄种植对梅斯勒家族来说是新鲜事，但进入 NYIOOC World Olive Oil Competition 标志着他们橄榄油生产之旅的另一个里程碑。

他们在大赛中获得了19个奖项 NYIOOC 自2018年以来，包括 2023年三项金奖 比赛的版本。

“赢得金奖是我们的目标，尤其是在这次比赛中。 银色很好，但它会让你想， “明年我们怎样才能赢得金牌？” 梅斯勒说道。 “我们做到了，并且赢得了巨大的胜利。”

Myrna Mesiler 表示，除了知道自己保持质量稳定而感到满意之外，这些奖项还提供了独特的商业价值，特别是对于在拥挤的市场中竞争的小生产商而言。

“我们瓶子上的金色贴纸一直是一个卖点，它们对于高品质特级初榨橄榄油非常重要，”她补充道。

Meisler 家族将所有的质量奖（总共约 160 个）贴在品酒室的墙上。 这些荣誉提醒我们不断进步和努力工作。 它们也是美好时刻和一路上遇到的所有新朋友的回忆。

“每个奖项都是我们业务的垫脚石。 成功需要时间和毅力。”梅斯勒总结道。 “我们喜欢说， “稳定埃迪。 这也提醒我们要继续前进。”