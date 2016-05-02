西蒙·拉韦的伟大遗产

在犹太教义（《密拉什》）中， “不要让任何人停止种植。 满是树木的田野在出生时就打招呼，即使年老，我们也应该增加它们的数量。”

西蒙·拉维（Shimon Lavee），他于24月-日和平过世th 在超过四十年的时间里，帮助全世界种植和种植了无数的橄榄树。 他的重要贡献和慷慨大方的精神将根植于他们的根源和后代。



橄榄树穿黑色衣服，西蒙·拉维（Shimon Lavee），耶路撒冷大学的酋长教授，西班牙的好朋友离开了我们。 -西班牙橄榄市政协会（AEMO）

西蒙·拉韦（Shimon Lavee）教授于1931年出生于柏林，并在第二次世界大战开始前的1938年移民到以色列。 在他的新家园，他蒸蒸日上。 Lavee是位于加利利海南部的Kibbutz Tel Katzir的创建者之一，并曾担任社区的农场主。 到1955年，他获得了耶路撒冷希伯来大学的理学硕士学位，并开始在农业研究组织（火山研究所）担任研究员职位。 仅仅五年后，他完成了博士学位。

Lavee继续在火山研究所建立了繁殖计划。 在研究所任职期间，他发现了如何通过加快育种过程来减少橄榄的幼年期，帮助革新滴灌技术，并开发了著名的新橄榄品种 “Barnea。”

由于Barnea品种能够适应精耕细作，同时产生平均产量四倍并保持优质油品，因此在全球范围内已变得越来越重要。

他的影响并没有止于以色列边界。 多年来，拉韦（Lavee）在国际橄榄理事会（International Olive Council）担任重要职务，包括担任其主席（2000年，2008年）。 他还活跃于国际园艺科学学会。 此外，他获得的奖项，是许多国际组织的当选委员。 在西班牙，西蒙被授予荣誉奖橄榄研究，在意大利，他当选为意大利科学院橄榄中的一员，并在以色列，他从农业部获得最佳饲养员奖。

Lavee教授因担任国际水文灌溉与油质国际研讨会（以色列，拿撒勒，2009年）的共同召集人而获得了ISHS代表Facundo Vita Serman的感谢。

Lavee是一位慈善家。 他在由美国国际开发署（USAID）支持和近东基金会（Near East Foundation）运营下做出的杰出贡献 橄榄油无国界 项目导致他获得了感谢状。 他认为，平等是通往和平的真正途径。 该项目旨在建立巴勒斯坦和以色列农民之间的经济合作。

什么时候 Olive Oil Times 开始请国际朋友和同事评论Lavee的生活，这一点变得更加明显，他不仅是一位受人尊敬的橄榄专家，而且还是世界导师，启发了其他人，并且是一位杰出的橄榄油品尝师。

另见：与西蒙·拉维（Shimon Lavee）和《关于圣树的那一个》会面

每个人都可以同意他是一个谦虚，慷慨的朋友。 他知道如何通过学习橄榄树和橄榄油使各行各业的人们团结在一起。

加州大学戴维斯分校橄榄中心的Dan Flynn记得 “西蒙（Shimon）当时在加利福尼亚，对观众说，几十年前，以色列和加利福尼亚通过灌溉技术革新了世界橄榄产业。 灌溉过的树林的产量远远超过干耕橄榄。 Shimon延续了以色列，加利福尼亚和橄榄树之间的紧密联系。”

西班牙橄榄市政协会（AEMO）逝世后写道： “耶路撒冷大学的酋长教授，西班牙的好朋友西蒙·拉维（Shimon Lavee）离开了我们。

以色列橄榄油小组负责人兼橄榄顾问Ehud Soriano正在努力安排以色列的感官分析课程。 当他遇到Lavee时，他告诉了他有关课程的信息。 教授告诉他，他很乐意教课。 埃胡德大吃一惊，这样一个杰出的人愿意花时间教他的课程。 他记得Shimon笑着说， “在那时，埃胡德（Ehud）看到了拉韦（Lavee）谦虚慷慨的性格。

来自吉拉特研究中心的Arnon Dag讲述了13年前在火山研究所举行的西蒙会议。 他形容Lavee是一个谦卑的人，在橄榄生理学和他的导师方面拥有丰富的知识。 达格喜欢他们关于橄榄生物学科学以及使种植者受益的最佳方法的讨论。

“即使他病了，”阿农解释说， “Shimon坚持参与研究，并继续涉足这一领域。 不幸的是，我们再也没有教授用修枝剪来实地研究了。”他继续说道， “我很幸运能有这么多年与这个人紧密合作的机会。 我和我的同事们将竭尽所能，继续保留西蒙·拉韦（Shimon Lavee）的遗产，并保持以色列成为橄榄科学研究和发展的富有生产力和创造力的中心。”

橄榄树的树枝代表着和平，橄榄树本身很慷慨，即使在恶劣的条件下也可以繁茂，其果实提供的油可以发光，是智慧的象征。 所有这些，西蒙·拉维（Simon Lavee）也一生都在展示。