橄榄油可以延缓衰老，是预防心脏病的首选食物，而且味道也很好。这个名声确实不赖，但普通中国消费者却有点为难。琳琅满目的选择和令人眼花缭乱的营销信息让许多中国消费者不知该买什么。

问题在于，过度的营销和离谱的定价让新手很难分辨真假。每个品牌的橄榄油都会吹嘘它有多健康、不饱和脂肪含量有多高、有多纯净、有多优质。但当然，那是给你做广告。用数字来区分好坏怎么样？好吧，如果你能找到数字，然后相信这些数字，那也许有用。中国有关此事的报道称，大多数橄榄油的标签令人困惑，普通消费者难以理解。

每个人都想吃新鲜的橄榄油，对吧？所以看看生产日期，它应该印在标签的某个地方——但你不确定你看到的日期是橄榄被压榨和压榨的日期（在这里填写国家）还是整个橄榄油在中国包装的日期。使用期限和其他关键信息也是如此。2009 年 - 月，中国制定了一些针对橄榄油及其包装的法律和标准，但这位中国记者在货架上发现的橄榄油仍然有很多不足之处。

但一分钱一分货，对吧？好吧，你愿意这么想，但一瓶 1 升装的意大利初榨橄榄油要 200 元人民币（约合 29.40 美元），而一瓶 2.5 升装的橄榄油和葵花籽油的价格不到 20 元人民币（2.94 美元），这两者之间的价格差又有什么道理呢？即使加了一点橄榄油，某些食用油似乎也会比不加橄榄油的更贵。如果橄榄是造成价格差异的神奇成分，你也许可以想象为什么高端产品的价格如此昂贵。换句话说，这就是营销最擅长的——全面抬高价格——但这是否对消费者最有利则是另一个问题。

一些中国报道就如何挑选食用油给出了建议。他们说，要看油的透明度。油看起来是浓还是淡？颜色是太深还是太浅？他们说，要选择好的品牌。营销越多，混乱越多。

当然，大多数好品牌都是进口的， 路口 或者更高档的食品杂货，专门针对外籍人士，这些人拥有更高的收入和西方背景，与普通中国人的消费者有很大不同，普通中国人必须经过一番深思熟虑才能弄清楚一切并找到自己可以坚持下去的东西。