在美国众议院周三击败《农业法案》之前，国会议员们辩论了一项修正案，以删除该法案中的一项条款，该条款将对进口橄榄油施加新的限制。

最后，从法案中删除橄榄油规定的修正案以压倒性多数获得通过，数小时前，《农业法案》本身在党派投票中被否决，引起强烈批评。

有争议的条款指出，如果美国 营销订单 如果将其用于国内橄榄油生产商，则进口橄榄油需要符合销售订单中规定的相同标准-他们需要采取各种步骤来证明这一点。

在同一天，洋基队在洛杉矶与道奇队碰面，获得双重头球（他们以1：1的比分）。来自纽约的代表与来自加利福尼亚的同事在橄榄油旁对峙。

虽然 学习 由于美国人对橄榄油的标准和质量了解得很少，因此至少有一位国会议员周三有信心宣布其所在地区橄榄油的卓越状态。

代表布鲁克林和史泰登岛的共和党人迈克尔·格里姆（Michael G. Grimm）向会议厅宣布， “我的选民消耗的希腊和意大利橄榄油比您想象的要多，而且它不会腐烂。”

调用橄榄油规定 “数百万美元的专款，”格林说到纽约南部的分销商，饭店和消费者 “知道很好的油，而且他们没有问题。” 格林引述国会预算办公室的估计，进口限制将使企业蒙受损失 “数千万美元。”

“这里的生产商就是有问题的生产商。”格林说，他指的是加利福尼亚，乔治亚州和德克萨斯州的生产商。 要求练级 在超市货架上占主导地位且通常不符合质量标准的受补贴欧洲油的进口商是该领域的佼佼者。

纽约国会议员对选民对橄榄油的了解显示出极大的信心，而上个月在东河另一边的联邦法官却给消费者提供了很少的了解的机会。

在一个 决定拒绝 针对橄榄油进口商的禁令，后者故意将精制的橄榄果渣油作为 “纯”，位于纽约南区的美国法院 NAOOA诉Kangadis Food Inc. 发现 “换句话说，大多数消费者并不知道一个等级与另一个等级是否一致，更不用说橄榄油的好坏了。

