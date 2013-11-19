寻找贴错标签的橄榄油来赚钱

最近看似未成年人 决定 华盛顿特区高等法院民事法庭法官Brian F. Holeman在被告食品杂货商Mohtamar，Inc.提出的即决判决动议（请求）中，乍一看足以吓any任何未受曲折折磨的有关方面普通法。 但是，它非常重要。



被告食品杂货商（除其他外）于2011年被一位Dean Mostofi起诉，原因是其通过出售被误贴为的庞贝式橄榄油违反了《 DC消费者保护程序法》（CPPA）。 “特级初榨。' 在阅读了有关著名的2010年之后意识到油贴错标签 加州大学戴维斯分校报告 原告将庞贝安（Pompeian）列为极度虚假标签丑闻中的罪魁祸首之一，原告迅速购买了一个瓶子并提起诉讼。 “受伤了。

大部分决定都与以下问题有关：DC法规是否允许消费者提起诉讼，要求他/她在何处读取贴有错误标签的产品，并仅出于提起法律诉讼的目的购买该产品（即，他/她是否拥有 “站立”）。 这是一个重要的问题，因为允许采取这样的行动可能会导致诉讼消费者对任何据称贴错标签的产品采取行动，这可能使任何中型企业在创纪录的时间内倒闭。

依靠较早的判例法使原告享有权利 “摆脱不正当的贸易行为”，即使他 “没有遭受司法上可识别的伤害，”法院驳回了原告的辩护 “故意购买了他认为有缺陷的产品，并出于提起诉讼的目的而购买了产品。” “自我伤害。”霍尔曼法官说：

“ 没有任何先例可以确定法院必须适用 “ 诚实信用”是原告采取行动的标准，以便确定已满足常设要求。 此外，原告无需证明自己遭受了任何身体，情感或金钱上的伤害（强调）。 实际或立即的法定侵权行为足以构成事实伤害，”（第5页），并裁定： “ 从主观上考虑，原告是从事消费者交易的消费者。 此交易受CPPA保护。” （第6页）

霍尔曼法官拒绝（部分地）动议以进行简易判决，而保留了消费者是否接受 “违反了合理期望”，以及他/她是否可以通过以下方式证明 “明确和令人信服的证据”，即根据CPPA提出的故意虚假陈述的主张，将在审判中做出决定。

可能需要指出的是，总部位于巴尔的摩的橄榄油进口商和装瓶商Pompeian是 只能达到 在将橄榄油添加到USDA合格产品清单中后，将其原始油和有机油添加到USDA质量监控计划徽标中。 从逻辑上讲，这应该使这一特殊诉讼成为现实，但是该决定对更多无理取闹的诉讼人的鼓励对所有选择在华盛顿开展业务的生产者构成了真正的危险。

