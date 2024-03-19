卡拉马塔橄榄注册为知识产权在希腊再次引发争议

卡拉马塔食用橄榄 受保护的原产地标记 (PDO) 以希腊名称在世界知识产权组织 (WIPO) 注册后受到国际财产保护， 埃利亚·卡拉马塔斯.

卡拉马塔原产地保护 (PDO) 食用橄榄来自伯罗奔尼撒半岛南部麦塞尼亚地区生产的希腊本土卡拉蒙品种。

产权组织是具有法律约束力的原产地名称 (AO) 和地理标志 (GI) 国际注册簿，将保护卡拉马塔 PDO 食用橄榄免遭全球 76 个国家的仿冒和假冒。

自 1996 年以来，来自麦西尼亚的卡拉马塔橄榄还获得了欧盟的受保护地理标志。

“我们坚定不移地继续努力捍卫和保护举世闻名的受保护原产地名称，尽管有人千方百计地试图废除它。”发起并监督 WIPO 卡拉马塔橄榄申请的麦西尼亚农业协会联盟在一份声明中表示。陈述。

“我们以远见、计划、科学智慧和认真态度来授权和投资标志性的原产地保护名称。”他们补充道。

然而，希腊全国食用橄榄跨专业协会（Doepel）反驳了该联盟的声明，称其不准确并引起怀疑。

“很明显，正如我们多次强调的那样，没有人反对或试图废除 埃利亚·卡拉马塔斯 PDO，”跨专业人士说道。 “然而，应该指出的是，[卡拉马塔食用橄榄 PDO] 没有任何出口潜力。特别是，自 1996 年以来最大出口量……未超过 247 吨——占希腊卡拉蒙/卡拉马塔品种出口量的 0.30%。”

麦塞尼亚联盟和国家跨专业组织之间的争议表明，令人垂涎的卡拉马塔名称赋予了该产品全世界的认可， 继续分裂 希腊食用橄榄部门。

位于麦塞尼亚的卡拉蒙橄榄生产商声称，卡拉马塔名称指定了原产地保护产品，应仅用于该地区生产的橄榄。

其他地区的卡拉蒙生产商认为，卡拉马塔这个名字应该在整个希腊自由使用，因为橄榄来自同一品种。

希腊政府和最高法院也卷入了这场纠纷，凸显了生产商之间的分歧。

2022年-月，希腊政府 颁布部长令 允许该国所有卡拉蒙食用橄榄生产商使用卡拉马塔品牌名称。

2022 年决定在国家植物品种名录中重新注册卡拉马塔橄榄，允许希腊各地的生产商使用该名称，此举是为了扭转 最高法院判决 推翻了 2018年部长令 最初将卡拉马塔橄榄登记在名单上。

卡拉马塔品牌名称的释放极大地促进了希腊卡拉蒙橄榄的出口，这些橄榄以卡拉马塔或卡拉马塔 PDO 的名称销售，适用于麦塞尼亚生产的橄榄，满足 PDO 要求。

然而，它启用了橄榄 其他国家的生产商 将他们的卡拉蒙橄榄推广为“卡拉马塔”，与希腊生产商直接竞争。

梅塞尼亚食用橄榄生产商再次就2022年部长级法令向希腊国务委员会提出上诉，目前仍有待最高法院的裁决。

在丰收的年份，希腊的卡拉蒙/卡拉马塔橄榄产量可超过100,000万吨。大约 80% 的产品用于出口到国际市场，出口价值超过 200 亿欧元。