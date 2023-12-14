希腊农民因低产呼吁补贴

在希腊，橄榄种植者和石油生产商聚集在全国各地的地方政府大楼外，寻求财政援助，以应对今年极贫的橄榄收成。

示威者要求该国所有橄榄种植者每棵橄榄树获得 200 欧元（希腊传统计量单位，相当于 0.1 公顷），以增加收入。

由于我们生产的橄榄油太少，我们入不敷出。 - Dionysios Gonis，阿尔戈利达农业协会会员

他们还呼吁采取措施降低生产成本，并将橄榄添加到自然灾害发生后有资格获得ELGA（希腊农业保险组织）赔偿的作物中。

“我们地区的果实歉收率高达 80% 至 100%，而橄榄树则没有资格获得任何补偿。”哈尔基季基半岛北部卡利维亚农业协会的萨纳西斯·哈拉蒂斯 (Thanasis Halatis) 在 - 年地区政府大楼前举行的抗议活动中说道。塞萨洛尼基。

本作物年，哈尔基迪基 (Chalkidiki) 的橄榄生产商种植了该地区特有的绿色椭圆形食用橄榄。 预计仅收获一小部分 去年丰收160,000万吨。

参加抗议活动的其他橄榄农强调， 生产成本飙升 威胁他们的生意。

“由于每串的生产成本从去年的 800 欧元增至 600 欧元，很明显，我们不仅不会收支平衡，而且会发现自己负债累累。”他们表示。

该国其他橄榄种植区也发生了类似的抗议活动，包括伯罗奔尼撒半岛的麦塞尼亚和拉科尼亚、克里特岛的莱斯博斯岛、伊拉克利翁和哈尼亚以及希腊中部的弗塞奥蒂达。

抗议活动前一周，全国各地的农业协会和橄榄种植者工会在阿塔兰蒂举行的泛希腊会议上宣布动员起来，认为低果率问题并非偶发，而是影响到整个希腊橄榄行业。

据负责协调示威活动的种植者封锁委员会称，由于农作物减产，希腊的橄榄种植者今年将面临 1 亿欧元的收入损失。

在希腊中部的马格尼西亚地区，橄榄树的不良表现给当地生产者的高产增加了额外的困难 夏季野火过后 和洪水。

“马格尼西亚是许多橄榄树的家园，并遭受了洪水、火灾和自然灾害的严重破坏。 橄榄果蝇，加上树木开花减少 95%，”该地区农业协会联盟主席 Thodoris Georgadakis 说道。

“我们要求每个斯特雷玛获得 200 欧元的赔偿，这笔钱必须在圣诞节前到达每个人手中，”他补充道。

虽然希腊食用橄榄生产商今年首当其冲地受到低果产量的影响，但该国的橄榄油生产商也受到了影响，总体而言 橄榄油产量预计下降 从200,000万吨增至340,000万吨左右。

“橄榄油生产商今年面临着巨大的问题，”伯罗奔尼撒东部阿尔戈利达农业协会的迪奥尼西奥斯·戈尼斯说，他与纳夫普利翁的其他农民一起抗议产量下降。

“由于我们生产的橄榄油太少，我们无法维持收支平衡，”戈尼斯补充道。 “ELGA 不会对减少的结​​果进行补偿，因此我们要求每个 stremma 支付 200 欧元，以支付我们的费用并继续种植我们的树木。 我们希望州和地方政府能够帮助我们，以免橄榄油以这样的价格到达消费者手中。”

参加希腊各地抗议活动的橄榄油和橄榄油生产商表示，他们将在一月初重新评估局势，以决定可能的新动员行动。