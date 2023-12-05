南欧菌株生产商费用飙升

生产成本上升给南欧橄榄油行业带来压力 连续第二次歉收 适用于地中海盆地国家。

最近的一项调查显示，2020 年至 2023 年间，西班牙的橄榄油生产成本翻了一番。意大利、希腊等地区的情况也好不到哪儿去。

“过去两年，橄榄种植在全球范围内面临着挑战和困难。”希腊橄榄油装瓶商协会塞维特尔副主任斯特拉·西奥多西乌 (Stella Theodosiou) 表示。 Olive Oil Times. “这些挑战已经转移到生产链的各个节点。”

“在后新冠时代，我们都被要求面对乌克兰战争的后果，能源成本飙升，”她补充道。 “这些天它们仍然保持在非常高的水平。”

西班牙橄榄市协会 (Aemo) 在最新的橄榄生产成本更新中警告说，橄榄生产成本的深远影响 橄榄油产量大幅减少 关于该部门的收入。

Aemo 调查显示，2020 年至 2023 年间，生产一公斤橄榄油的成本几乎翻了一番，从 3.20 欧元升至 6.22 欧元。

该协会表示，成本上升是由于生产下滑和投入成本增加造成的。 例如，化肥和植物检疫产品的价格比三年前上涨了 70%。 与此同时，能源价格上涨了 40%，而工资上涨了 9%。

对于橄榄农场而言，并非所有成本都同等重要。 高密度（集约化）或超高密度（超集约化）橄榄园的生产成本仍然明显低于传统或陡坡橄榄园的生产成本，部分原因是机械化。 尽管如此，过去几年整个行业的成本仍大幅增加。

据意大利农业和食品市场服务研究所（Ismea）称，今年意大利的橄榄油生产成本也仍然很高。

尽管如此，与上一年相比，2023 年前 - 个月仍略有下降，当时 据报告大幅增加.

Ismea 在其最新报告中指出 特级初榨橄榄油 对意大利行业至关重要的进口量与上一年相比减少了 25%。 尽管如此，其价值仍增长了 19%，凸显了橄榄贸易价格的上涨及其对生产商和装瓶商运营成本的影响。

自上一季以来，多个国家的产量下滑推高了原材料价格，给生产商、进口商和出口商带来了进一步的不确定性。

在意大利，橄榄油 本季产量预计将超过 与前一阶段相比，意大利橄榄油生产商的利润可能仍然相对较低。

“意大利奥利维科拉生产者协会主席根纳罗·西科洛 (Gennaro Sicolo) 对当地媒体表示，按照目前的[产品]价格，在这次活动中，我们将比其他人收回更多的生产成本。

Sicolo 表示，整个地中海盆地的产量下降，尤其是西班牙， 葡萄牙, 摩洛哥 和 突尼斯 – 是回报率如此低的主要原因。 “这意味着意大利生产商无法向这些国家购买产品，”他说。

“最重要的是，我们还需要考虑铣削操作，据我们所知，铣削操作需要大量电力，”Sicolo 补充道。 “说到数字，去年我们的价格为每公担（25 公斤）100 欧元。 如今，它很容易攀升至 27 至 30 欧元之间。”

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狄奥多西同意了。 “运输、包装、橄榄加工厂的运营和橄榄油加工业的成本都增加了，”她说。

Thedodosiou补充说，该行业还受到利率和劳动力成本上涨的打击。

尽管希腊上一季收成良好，但 2023/24 作物年度的产量预计将下降 显着下降.

“希腊必须应对其影响 气候变化，”狄奥多西说道。 “因此，预计希腊橄榄园产量将减少约170,000万吨。”

Theodosiou表示，希腊目前在橄榄油市场面临着倒挂的多米诺骨牌风险，因为在橄榄油生产商需要更多销量来支付运营成本的同时，消费者往往会减少在高价产品上的支出。

“标准化和品牌橄榄油出口公司的企业根据需求逐步管理原材料采购，从每个作物年度的-月开始，直到下一个作物年度的-月开始，”Theodosiou说。

“该行业按照国家和欧洲立法的严格框架运作，”她补充道。 “因此，每个品牌橄榄油的最终价格直接取决于原材料成本。”

“橄榄油标准化公司面临的最大挑战是维持其在国内和国际市场的配额。”Theodosiou 总结道。 “橄榄油消费的任何进一步减少都将导致所有链条环节功能失调。”