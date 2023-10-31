全球橄榄油产量将连续第二年下降

整个地中海盆地的收获工作正在进行，初步产量估算已经在统计中。

根据对农民、磨坊主和地方官员的采访，全球七个最大的橄榄油生产国预计1.97/2023作物年度产量为24万吨，比去年减少23%，比平均水平低-%前四个作物年份。

去年，西班牙、意大利、突尼斯、希腊、土耳其、摩洛哥和葡萄牙的橄榄油产量合计占全球橄榄油产量的 72%。 在过去的四个作物年度中，这一数字为 82%。

因此，2023/24年度全球橄榄油产量可能最终低于2.94/2022年度的23万吨，这是自2016/17年度以来的最低产量。

西班牙橄榄油行业战略顾问胡安·维拉尔表示，全球产量可能降至 2.4 万吨，比 18/2022 年减少 23%，比前四个作物年度的平均产量低 24%。

来源： Olive Oil Times, 国际橄榄理事会

虽然西班牙、意大利、突尼斯、摩洛哥和葡萄牙的生产商预计今年收成较好，但预计产量增幅将比土耳其和希腊预计的大幅下降幅度要小。

以下是生产者和官员对七个主要生产国本作物年预期的总结。

西班牙

后 去年历史上收成不佳西班牙官员乐观地认为2023/24作物年度将有所改善。 产量预计将从 664,033 吨攀升至 765,362 吨。

尽管与去年相比增长了 15%，但产量预计仍比前四个作物年的平均水平低 34%。 结果，橄榄油 预计价格将继续上涨 通过五月。

夏季和秋季的一些降雨意味着世界上最大的橄榄油生产国收到了一些 摆脱历史性干旱.

然而，春季炎热的气温损坏了一些开花的树木，导致世界上最大的橄榄油产区安达卢西亚的果实产量减少。

总体而言， 安达卢西亚产量预计将增加 比去年增长7%，达到550,600万吨。 然而，这仍然比前四个赛季的平均水平低 40%。

该国中部的生产商还报告了早春霜冻的损害，这也降低了潜在的坐果率。 尽管如此，卡斯蒂利亚-拉曼恰的农民和磨坊主， 埃斯特雷马杜拉巴伦西亚自治区、加泰罗尼亚和阿拉贡也预计今年将获得丰收。

意大利

意大利农民和官员预计 产量突破290,000万吨 2023/24年度，一些大型生产商预计产量将超过300,000万吨。

如果这一估计的下限得以实现，则产量将比去年增加 23%，但仍比前四次收成的平均水平低 4%。

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产量的增长主要是由于该国南部地区的良好条件，包括普利亚、卡拉布里亚和西西里岛地区，这些地区的产量约占意大利产量的 70%。

在托斯卡纳等其他橄榄油生产非常重要的地区，收获看起来非常具有挑战性，但也有一些明显的例外。

“橄榄生长季节很好，质量看起来不错。 与该地区其他农场相比，我们还预计产量会更高。”托斯卡纳中部生产商总经理卢卡·佩罗蒂 (Luca Perotti) 说道。 阿齐恩达·波梅蒂告诉 Olive Oil Times.

“这些[积极的]估计主要归功于我们对再生农业实践的关注，并得到了技术和该领域丰富经验的支持，”佩罗蒂解释道。

突尼斯

产量为 预计产量220,000万吨橄榄油 突尼斯生产商预计 2023/24 作物年度产量将大幅反弹 上季180,000万吨.

“这次在关键时刻下了雨，这有助于改善情况。”制片人和总经理 Hédi Belkhodja 出口商布拉雷吉亚告诉 Olive Oil Times.

突尼斯埃尔巴坦 (美联社)

关于收获前关键几周可能出现进一步降雨的可能性，贝尔霍贾指出： “在适当的条件下，总投票率有可能达到 美国农业部预测250,000万吨。 正常情况下，应该接近200,000万吨或220,000万吨。”

几个重要橄榄油产区的官员，包括斯法克斯和 加夫萨，由于该行业投资增加和气候条件改善，预计今年收益率将反弹。

“今年，由于突尼斯因降雨滞留和高温而经历了恶劣的气候条件，收获活动被提前安排，”农业和水利资源地区政委塔赫尔·姆巴基(Taher Mbarki)告诉当地媒体。

希腊

后 去年丰产330,000万吨, 希腊的橄榄油产量是 预计将大幅下降，初步估计200,000万吨。

根据这一预测，希腊橄榄油产量预计将比去年下降近 40%，比前四个作物年度的平均产量低 28%。

卡洛佩迪，希腊（美联社）

该国的生产者和官员将产量下降归因于许多树林进入了 “橄榄树自然交替结果周期中的“小年”，加上该国某些地区的极端天气事件以及橄榄树的出现 橄榄果蝇 在其他人中。

克里特岛约占全国产量的三分之一，官员们预计该岛的收成将是有记录以来最差的之一。 温暖潮湿的夏季为橄榄果蝇的繁衍生息创造了理想的条件，这对岛上的树林造成了前所未有的破坏。

与此同时，希腊其他岛屿和半岛北部地区经历了一个非常温暖的冬天，导致许多树木接受的寒冷时间少于来年春天结果所需的时间。

土耳其

之后 产量创历史新高421,000万吨 去年，土耳其成为世界第二大生产国，今年的收成是 预计将大幅下降.

国家橄榄油和橄榄油委员会主席穆斯塔法·谭 (Mustafa Tan) 表示 Olive Oil Times 预计180,000/2023作物年度产量仅为24万吨，比去年减少57%，比前四个作物年度的平均产量低33%。

该国许多生产商的组合进入 “橄榄树自然交替结果周期的“小年”和该国某些地区的极端天气事件导致产量下降。

土耳其西部和西南部的生产商表示，春季寒冷多雨的天气冲走了花粉，损害了许多树木的花朵，导致坐果率下降。 此外，该国一些地区的冰雹在开花期间损坏了树木。

最后在土耳其东部 二月致命的地震 橄榄树和磨坊严重受损，导致产量下降。

摩洛哥

摩洛哥官员和生产商 预计橄榄油产量将增加 与 10/2022 年收成相比增加 23%，估计总量达到 117,700 吨。

如果产量预测实现，今年的收成仍将远低于前四个作物年的平均水平，国际橄榄理事会估计产量为 150,500 吨

（照片：CHO集团）

尽管该国农业部预测今年的橄榄产量将达到与上一年类似的水平，但橄榄油产量仍在上升。

“这可以归因于今年食用橄榄产量的减少，”农艺工程师兼协调员 Adil Bajoub 说。 摩洛哥第一个橄榄油专业硕士学位告诉 Olive Oil Times.

“由于八月和九月的热浪导致橄榄成熟过程加速，大多数生产商都计划加工橄榄。”他补充道。 “此外，今年橄榄油的价格非常高，这鼓励大多数生产商将全部产量专门用于橄榄油。”

一些官员表示，如果不是受到干旱、极端天气条件和九月份地震损坏该国不同地区树木的影响，橄榄油产量可能会更高。

葡萄牙

葡萄牙官员和生产商估计 产量将继续保持上升趋势 伊比利亚国家的产量达到约145,000吨。

如果预测得到证实，葡萄牙的产量将超过 去年总量125,000万吨 增长了 16%，比前四年的平均水平略多于 1%。

生产商将产量增加归因于该国许多树林进入了 “橄榄树自然交替结果周期中的“年中”，以及潮湿的冬季和春季补充水库和含水层。

然而，并非该国的每个地区都能均匀地享受到这些好处。 产量的增长主要是由阿连特茹超高密度的树林推动的，其面积为 逐年增加.

与此同时，该国北部传统橄榄园的产量较上年有所下降。

科斯塔斯·瓦西洛普洛斯为本报告做出了贡献。