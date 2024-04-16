托斯卡纳生产商适应不断变化的橄榄油格局

Fattoria di Volmiano 采用新方法生产高品质特级初榨橄榄油。
自15以来th 世纪以来，佛罗伦萨各地的橄榄农为强大的美第奇家族生产橄榄油，该家族统治了该地区几个世纪。
如今，Lapo Gondi 的家庭农场， 法托里亚·迪·沃尔米亚诺，以其 Laudemio 品牌延续这一传统。有机特级初榨橄榄油具有 荣获金奖 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.
我们不想放弃，这意味着事情必须改变。我们需要实现操作机械化，以降低生产成本并确保橄榄油生产的未来。
“在纽约获胜首先是对我们做得很好的确认，是对我们旗舰产品 Laudemio 质量的认证 特级初榨橄榄油，”贡迪告诉 Olive Oil Times.
Fattoria di Volmiano 坐落在历史名城佛罗伦萨附近的托斯卡纳山丘上，占地约 550 公顷。其古老的塔楼和宫殿位于青翠山谷的中心，是贡迪家族多元化农业和旅游业的中心。另见：生产者资料
超过 70 公顷的土地是橄榄园，种植着约 23,000 棵 Moraiolo、Frantoio、Leccino、Leccio del Corno 和 Pendolino 橄榄树。
当地商会正式承认沃尔米亚诺农场的历史起源和橄榄油生产，并将其列入托斯卡纳历史遗产名录。
“我们有古代文献显示，伏尔米亚诺 (Volmiano) 旗下的山梨糖醇公司 (Sorbitole) 如何在 1427 年为美第奇 (Medici) 家族生产橄榄油。”贡迪说。
这是劳德米奥在过去几年中第三次获得金奖。 “Laudemio 是由我们最好的批次橄榄制成的混合物，并且达到了适当的平衡，”他指出。 “我们努力寻找辛辣和苦味之间的最佳平衡。”
2023/24作物年度 对于意大利中部的大部分地区来说都充满挑战，托斯卡纳也不例外。 “今年的黄金是在一个复杂的季节结束时到来的，因为我们的收获量仅为正常季节的 30%，”Gondi 说道。
Fattoria di Volmiano 平均每年生产高达 22 吨特级初榨橄榄油。 “与平均年份相比，出现了显着下降，”贡迪说。
“2020/21 年，我们度过了美好的一年，但在 2021/22 年，我们面临霜冻和过热的损害。因此，我们度过了充满问题的几年，最终在 2023/24 年取得了非常有限的成果，”他补充道。
生产成本 最近也有所增加，影响了 Gondi 等优质特级初榨橄榄油生产商的财务生存能力。
这些生产商在有机和可持续农业方面进行了大量投资，并在橄榄加工和石油储存设施方面采用了最先进的技术。
“劳动力成本已经变得如此之高，以至于维持传统的橄榄园没有未来，”贡迪说。为了应对这一趋势，该家族正在考虑扩建新的中等密度橄榄种植园。
“我们不打算放弃，这意味着事情必须改变，”贡迪说。 “我们需要实现操作机械化，以降低生产成本并确保橄榄油生产的未来。”
“我们地区有一些半集约化果园的典型例子，例如 Leccio del Corno 和 Maurino，”他补充道。 “这些种植园的利润会更高，因为我们目前一切都是手工完成的，而且我们当然需要削减成本。”
贡迪认为，近年来影响橄榄油行业的动荡从长远来看可能利大于弊。
“随着橄榄油价格上涨，我们可以期望人们更好地了解橄榄油是什么及其实际生产成本，”他说。 “这将更容易向消费者解释质量是有代价的。”
为了实现收入来源多元化，Gondi 家族还提供庄园导游服务、展示美丽乡村、山谷别墅和专门品酒的机会。
“我们向他们展示山谷并阐明我们农业活动的农艺要素，”贡迪说。 “此外，我们还引导他们前往演讲厅，在那里他们可以惊叹于 Ridolfo del Ghirlandaio 的学生几个世纪前创作的壁画。”
“随后，我们的导游将带客人参观工厂，在那里我们可以解释提取过程是如何发生的，”他补充道，并建议客人在收获期间所有机器都在运行时，充分利用这次参观。
“事实上，旅游的最佳季节与收获和橄榄加工季节并不重合，因此游客并不经常看到工厂运转，”贡迪说。
在农场品尝期间，游客可以品尝到沃尔米亚诺生产的几种特级初榨橄榄油。 “他们品尝的所有橄榄油都非常出色，在活动期间，我们确保我们的客人了解差异并检测质量，”Gondi 说。
“通过这些品尝，我们的客人了解了为什么我们的 Laudemio 具有如此卓越的品质；他们学会识别其高品质，”他补充道。
“我们的作用是帮助我们的游客了解橄榄油的质量，并使他们沉浸在橄榄油周围的文化中，”Gondi 总结道。 “通过这样做，他们对投资高品质特级初榨橄榄油变得更感兴趣。”