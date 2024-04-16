托斯卡纳生产商适应不断变化的橄榄油格局

自15以来th 世纪以来，佛罗伦萨各地的橄榄农为强大的美第奇家族生产橄榄油，该家族统治了该地区几个世纪。

如今，Lapo Gondi 的家庭农场， 法托里亚·迪·沃尔米亚诺，以其 Laudemio 品牌延续这一传统。有机特级初榨橄榄油具有 荣获金奖 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

我们不想放弃，这意味着事情必须改变。我们需要实现操作机械化，以降低生产成本并确保橄榄油生产的未来。 - Lapo Gondi，Fattoria di Volmiano 老板

“在纽约获胜首先是对我们做得很好的确认，是对我们旗舰产品 Laudemio 质量的认证 特级初榨橄榄油，”贡迪告诉 Olive Oil Times.

Fattoria di Volmiano 坐落在历史名城佛罗伦萨附近的托斯卡纳山丘上，占地约 550 公顷。其古老的塔楼和宫殿位于青翠山谷的中心，是贡迪家族多元化农业和旅游业的中心。

超过 70 公顷的土地是橄榄园，种植着约 23,000 棵 Moraiolo、Frantoio、Leccino、Leccio del Corno 和 Pendolino 橄榄树。

当地商会正式承认沃尔米亚诺农场的历史起源和橄榄油生产，并将其列入托斯卡纳历史遗产名录。

“我们有古代文献显示，伏尔米亚诺 (Volmiano) 旗下的山梨糖醇公司 (Sorbitole) 如何在 1427 年为美第奇 (Medici) 家族生产橄榄油。”贡迪说。

这是劳德米奥在过去几年中第三次获得金奖。 “Laudemio 是由我们最好的批次橄榄制成的混合物，并且达到了适当的平衡，”他指出。 “我们努力寻找辛辣和苦味之间的最佳平衡。”

2023/24作物年度 对于意大利中部的大部分地区来说都充满挑战，托斯卡纳也不例外。 “今年的黄金是在一个复杂的季节结束时到来的，因为我们的收获量仅为正常季节的 30%，”Gondi 说道。

Fattoria di Volmiano 平均每年生产高达 22 吨特级初榨橄榄油。 “与平均年份相比，出现了显着下降，”贡迪说。

“2020/21 年，我们度过了美好的一年，但在 2021/22 年，我们面临霜冻和过热的损害。因此，我们度过了充满问题的几年，最终在 2023/24 年取得了非常有限的成果，”他补充道。

拉波·贡迪（左）是托斯卡纳几个世纪以来的橄榄油生产商家族中最新的一个。 （照片：Fattoria di Volmiano）

生产成本 最近也有所增加，影响了 Gondi 等优质特级初榨橄榄油生产商的财务生存能力。

这些生产商在有机和可持续农业方面进行了大量投资，并在橄榄加工和石油储存设施方面采用了最先进的技术。

“劳动力成本已经变得如此之高，以至于维持传统的橄榄园没有未来，”贡迪说。为了应对这一趋势，该家族正在考虑扩建新的中等密度橄榄种植园。

“我们不打算放弃，这意味着事情必须改变，”贡迪说。 “我们需要实现操作机械化，以降低生产成本并确保橄榄油生产的未来。”

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“我们地区有一些半集约化果园的典型例子，例如 Leccio del Corno 和 Maurino，”他补充道。 “这些种植园的利润会更高，因为我们目前一切都是手工完成的，而且我们当然需要削减成本。”

贡迪认为，近年来影响橄榄油行业的动荡从长远来看可能利大于弊。

Fattoria di Volmiano 正在种植新的中密度树林，以提高成本效率，同时保持质量。 （照片：Fattoria di Volmiano）

“随着橄榄油价格上涨，我们可以期望人们更好地了解橄榄油是什么及其实际生产成本，”他说。 “这将更容易向消费者解释质量是有代价的。”

为了实现收入来源多元化，Gondi 家族还提供庄园导游服务、展示美丽乡村、山谷别墅和专门品酒的机会。

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“我们向他们展示山谷并阐明我们农业活动的农艺要素，”贡迪说。 “此外，我们还引导他们前往演讲厅，在那里他们可以惊叹于 Ridolfo del Ghirlandaio 的学生几个世纪前创作的壁画。”

“随后，我们的导游将带客人参观工厂，在那里我们可以解释提取过程是如何发生的，”他补充道，并建议客人在收获期间所有机器都在运行时，充分利用这次参观。

“事实上，旅游的最佳季节与收获和橄榄加工季节并不重合，因此游客并不经常看到工厂运转，”贡迪说。

在农场品尝期间，游客可以品尝到沃尔米亚诺生产的几种特级初榨橄榄油。 “他们品尝的所有橄榄油都非常出色，在活动期间，我们确保我们的客人了解差异并检测质量，”Gondi 说。

“通过这些品尝，我们的客人了解了为什么我们的 Laudemio 具有如此卓越的品质；他们学会识别其高品质，”他补充道。

“我们的作用是帮助我们的游客了解橄榄油的质量，并使他们沉浸在橄榄油周围的文化中，”Gondi 总结道。 “通过这样做，他们对投资高品质特级初榨橄榄油变得更感兴趣。”