八月19，2024
Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的树木生产特级初榨橄榄油，造福社区和环境。
八月9，2024
该国的主要橄榄种植区遭受热浪和干旱的侵袭。预计产量将降至历史最低水平。
七月24，2024
随着意大利逐渐接近实现欧洲可持续发展目标，去年有超过 6,000 公顷的橄榄园转变为有机农业。
七月20，2024
传统上，特级初榨橄榄油的生产仅限于收获季节，翁布里亚的生产商、餐馆老板和旅游官员正在努力将特级初榨橄榄油变成全年的景点。
六月6，2024
通过阿尔伯拉米项目，意大利橄榄农可以产生碳信用额并在国际市场上出售。
六月6，2024
来自货物装卸行业的新任首席执行官计划专注于扩大其在关键市场的影响力，并继续开发尖端技术。
六月5，2024
意大利国家研究中心的一项分析发现了弗罗西诺内的两个以前未知的品种。
六月3，2024
农民协会、研究人员和机构正在联手在普利亚重新种植对木杆菌有抵抗力的橄榄树。
六月2，2024
继承家族橄榄农场后，Tommaso 和 Angela Fiore 兄妹继续继承家族遗产。
可能。 28，2024
L'Olivo di Sant'Emiliano：具有 1,800 年历史的翁布里亚橄榄传统象征
这棵千年树象征着意大利中部地区的恢复力，多年来，许多树丛因反复霜冻而受损。
可能。 23，2024
该活动重点关注坎帕尼亚和意大利的特级初榨橄榄油，还举办了有关烹饪、健康、旅游和科学的会议。
3月13，2024
消费者调查显示意大利人购买的特级初榨橄榄油减少，而其他数据证实超市销量下降。
3月7，2024
研究人员将岛上橄榄树的起源追溯到克里特岛和意大利大陆，并发现了 21 个新品种。
3月6，2024
这些发现可能会解开十年来的政策和理解，即苛养木杆菌是普利亚橄榄快速衰退综合症的主要原因。
2月29，2024
这种新变种是在一个已经受到木霉严重影响的地区检测到的。
2月26，2024
除了保护意大利的自然景观和促进传统作物的种植外，该法律还试图通过经济激励措施遏制农村人口外流。
2月22，2024
2023/24 作物年度的橄榄油产量受到南部丰收的推动。
2月19，2024
在西西里岛东南部，Vernèra 背后的生产商有着共同的社会责任感和环境可持续发展意识。
月31，2024
吉廖岛和卡普里岛的种植者正在修复已有数百年历史的橄榄树，以复兴衰落的文化并保护独特的岛屿景观。