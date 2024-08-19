enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी
enEnglish
enEnglishfrFrançaiselελληνικάdeDeutscheitItalianozh-CN中文ptPortuguêsesEspañoltrTürkçehrHrvatskija日本語hiहिंदी

Italy

生产

八月19，2024

恢复托斯卡纳废弃橄榄树的诸多价值

Fil Bucchino、Andrea Pagliai 和 Gionni Pruneti 利用回收的树木生产特级初榨橄榄油，造福社区和环境。

生产者资料

八月19，2024

风土、有机农业为西西里农民带来屡获殊荣的成果

位于阿格里真托的 Naru 橄榄生产商将其在世界大赛中的成功归功于可持续种植的当地橄榄品种。

食物和烹饪

八月11，2024

普利亚地区特级初榨橄榄油产出优质索托利 (Sottoli)

用橄榄油保存新鲜水果和蔬菜的文化习俗在普利亚已经延续了几个世纪，并在世界范围内越来越受欢迎。

生产

八月9，2024

意大利严重干旱导致橄榄树在收获前受损

该国的主要橄榄种植区遭受热浪和干旱的侵袭。预计产量将降至历史最低水平。

生产

七月24，2024

意大利的有机橄榄种植持续扩大

随着意大利逐渐接近实现欧洲可持续发展目标，去年有超过 6,000 公顷的橄榄园转变为有机农业。

企业

七月20，2024

翁布里亚开辟了全年油菜旅游之路

传统上，特级初榨橄榄油的生产仅限于收获季节，翁布里亚的生产商、餐馆老板和旅游官员正在努力将特级初榨橄榄油变成全年的景点。

企业

六月6，2024

意大利碳信用额供应商获得国际认证

通过阿尔伯拉米项目，意大利橄榄农可以产生碳信用额并在国际市场上出售。

新闻简报

六月6，2024

Pieralisi 任命新首席执行官

来自货物装卸行业的新任首席执行官计划专注于扩大其在关键市场的影响力，并继续开发尖端技术。

橄榄品种

六月5，2024

意大利新橄榄品种的发现刺激了应用程序开发

意大利国家研究中心的一项分析发现了弗罗西诺内的两个以前未知的品种。

生产

六月3，2024

具有抗木聚糖病菌能力的树林是阿普利亚橄榄油的未来

农民协会、研究人员和机构正在联手在普利亚重新种植对木杆菌有抵抗力的橄榄树。

生产者资料

六月2，2024

屡获殊荣的兄弟姐妹感谢父亲选择 Coratina

继承家族橄榄农场后，Tommaso 和 Angela Fiore 兄妹继续继承家族遗产。

新闻简报

可能。 28，2024

L'Olivo di Sant'Emiliano：具有 1,800 年历史的翁布里亚橄榄传统象征

这棵千年树象征着意大利中部地区的恢复力，多年来，许多树丛因反复霜冻而受损。

展览会，比赛

可能。 23，2024

第一届 OlivitalyMed 节在奇伦托取得成功

该活动重点关注坎帕尼亚和意大利的特级初榨橄榄油，还举办了有关烹饪、健康、旅游和科学的会议。

广告
新闻简报

3月13，2024

高价格正在改变意大利人对橄榄油的看法

消费者调查显示意大利人购买的特级初榨橄榄油减少，而其他数据证实超市销量下降。

橄榄品种

3月7，2024

卡普里岛的古老橄榄树林是生物多样性的宝库

研究人员将岛上橄榄树的起源追溯到克里特岛和意大利大陆，并发现了 21 个新品种。

企业

3月6，2024

研究发现木霉可能不是造成普利亚橄榄树破坏的原因

这些发现可能会解开十年来的政策和理解，即苛养木杆菌是普利亚橄榄快速衰退综合症的主要原因。

企业

2月29，2024

当局在普利亚地区发现木杆菌菌株感染葡萄藤和杏仁

这种新变种是在一个已经受到木霉严重影响的地区检测到的。

企业

2月26，2024

意大利新法律确立了农民在保护环境中的作用

除了保护意大利的自然景观和促进传统作物的种植外，该法律还试图通过经济激励措施遏制农村人口外流。

生产

2月22，2024

意大利农民和生产者确认产量反弹

2023/24 作物年度的橄榄油产量受到南部丰收的推动。

生产者资料

2月19，2024

第四代西西里农民庆祝当地品种

在西西里岛东南部，Vernèra 背后的生产商有着共同的社会责任感和环境可持续发展意识。

生产

月31，2024

意大利小岛上的农民恢复古老的树林和当地生产

吉廖岛和卡普里岛的种植者正在修复已有数百年历史的橄榄树，以复兴衰落的文化并保护独特的岛屿景观。

更多