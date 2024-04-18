Al Piglio 寻求挖掘弗罗西诺内低调风土的潜力

在过去的三年里，伊丽莎白·佩特里尼 (Elisabetta Petrini) 和她的家人将意大利中部六公顷部分被忽视的古老橄榄园改造成屡获殊荣的橄榄园。 特级初榨橄榄油 手术。

阿尔·皮格里奥 2023/24 年收成取得丰硕成果，其 Mezzogiorno 品牌（一种中等强度的有机 Moraiolo 单品种葡萄酒）在 2024 年荣获银奖 NYIOOC World Olive Oil Competition.

这里有很大的潜力。种植者和整个生产链需要认识到可以取得很大的成就。这是一个独特的领土，拥有独特的遗产。 - Elisabetta Petrini，Al Puglio 老板

“获悉我们在此次大赛中获奖，我们感到非常高兴 NYIOOC 世界橄榄大赛，”她说。 “对我来说，这是梦想成真。”

世界上最负盛名的质量竞赛因其洋蓟、无花果叶、橄榄叶、黑胡椒和咖啡的口感而受到赞誉。

“学习后作为 橄榄油侍酒师，研究管理生产过程的最佳方法，并不断向更有知识和技能的人寻求建议，获得这一认可不仅是一种巨大的满足感，而且最重要的是，是不断寻求改进的动力。”Petrini 补充道。

Al Piglio 与 Moraiolo 一起在罗马以东约 55 公里的弗罗西诺内省种植 Rosciola 和 Leccino 橄榄。

“Rosciola 是一个美丽的当地品种，在我们的岩石山上茁壮成长，”佩特里尼说。 “它具有许多独特的特征，并且需要提早收获，因为它比我们种植的其他橄榄品种成熟得早。”

除了少数例外，弗罗西诺内北部皮利亚周围的地区并不以生产特级初榨橄榄油而闻名。

“这是我们面临的第一个挑战，”佩特里尼说。 “当地的橄榄油文化植根于古老的做法，通常并不像我们今天所理解的那样优先考虑质量。”

与该国许多其他地区一样，该地区有大量小型橄榄园为家庭所有。当生产时，这些树林主要用于家庭自己的消费。修剪、施肥和收获通常遵循代代相传的方法。

“当我告诉当地人我们想首先收获罗西奥拉时，即十月初，有些人表示怀疑，”佩特里尼说。 “他们大多数都习惯在十二月收获。”

事实证明，寻找合适的橄榄研磨合作伙伴也具有挑战性。 “这里的大多数工厂只会在十月底才开业，”佩特里尼说。 “我们必须寻找其他地方，并在 Colline Pontine 地区找到了合适的工厂。”

Petrini 需要 30 到 45 分钟才能将橄榄从果园运送到磨坊。然而，她希望她最近在世界比赛中取得的成功能够鼓励工厂在本季早些时候开始开业。

“看看罗西奥拉和其他当地品种，”佩特里尼说。 “这里有很大的潜力。种植者和整个生产链需要认识到可以取得很大的成就。这是一个独特的领土，拥有独特的遗产。”

佩特里尼希望她在世界大赛中的胜利能够鼓励弗罗西诺内更多的生产商接受早期收获。 （照片：阿尔·皮格里奥）

这种意识也体现在佩特里尼和她的家人围绕橄榄园和葡萄园建造的旅游胜地中。

“当我们的客人在我们的套房过夜或来我们的餐厅享用晚餐时，我们会为他们提供来自意大利各地的特级初榨橄榄油清单，”她说。 “此外，我们还与他们讨论特级初榨橄榄油的质量和特性。”

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“我们一起品尝了三种优质橄榄油，帮助他们辨别所代表地区之间的差异，”佩特里尼补充道。

在餐桌上，Al Piglio 的顾客会找到一瓶农场的特级初榨橄榄油，可以随意使用。 “我在西班牙学到了这一点，那里的知名餐厅总是向顾客提供一瓶随时可用的高品质特级初榨橄榄油，”佩特里尼说。

对于 Al Piglio 来说，今年 NYIOOC 奖项为成功的赛季画上了圆满的句号。 “我必须说，这次活动对我们来说可能比该地区的大多数人都要好一些，”佩特里尼说。 “就我们而言，上一季比前一季要好。”

根据佩特里尼的说法， 气候变化 从长远来看，这是高品质橄榄油生产商面临的最重大挑战之一。

“我们无法扭转某些动态，但我们可以尝试适应和减轻影响，找到最佳解决方案来继续改进我们的农业实践，”她说。

这也是 Al Piglio 创立之初就考虑到可持续发展的原因。 “由于我在能源领域的背景，采用满足我们所有需求的光伏能源生产基础设施是自然而然的，”佩特里尼说，并指出了其他可持续选择，包括不使用任何塑料。

“除了气候变化之外，该地区乃至整个意大利面临的主要挑战是在市场上树立真正的形象，”佩特里尼说。 “这个国家的生物多样性是无与伦比的，尤其是橄榄。”

“我们在意大利提供的产品的多样性、质量和独特性是任何其他国家都无法比拟的，”她总结道。 “我们应该更加意识到这一点，并以以前只为葡萄酒保留的水平来重视它。”