认识意大利中部复兴废弃橄榄林的初创企业

倡议 恢复意大利废弃的橄榄园 近年来，随着人们对这一问题的认识不断增强， 橄榄树的环境价值.

各种组织致力于通过为追求企业社会责任计划的公民和公司制定橄榄树收养计划来实施恢复项目。 当地社区珍惜恢复的树林作为新的集体空间。

在托斯卡纳，初创公司 Ager Oliva 成立，旨在为该地区数百万棵废弃的橄榄树注入新的生命。 气候变化，与旨在 抵消他们的二氧化碳排放.

“对橄榄树的热爱是由生产橄榄油的祖父遗传给我的。 从我还是个孩子的时候起，我的愿望就是在这个领域创建一家自己的公司。”经济学家兼 Ager Oliva 创始人托马索·达米 (Tommaso Dami) 说道。 Olive Oil Times. “当我阅读有关我们地区数百万棵废弃橄榄树的数据时，我意识到我可以做一些事情来解决这个问题。”

“土地废弃是由于缺乏代际更替，”他补充道。 “许多人发现自己继承了小块或大块土地，但由于先前的工作和家庭责任以及负担不起土地而无法管理这些土地。 不断增长的生产成本。 于是，我就萌生了异地收养的想法，并在2020年之后成为了具体的项目。”

紧随其后 意大利解除了 Covid-19 大流行封锁之后，达米与可持续旅游专家安娜·索托（Ana Soto）和摄像师兼无人机飞行员科西莫·卢内蒂（Cosimo Lunetti）创建了一个团队。

创建网站并建立社交媒体资料后，他们开展了一项广告活动来测试市场的反应，这在意大利和国外都非常积极。 然后，他们于 2021 年 - 月创立了创新农业初创公司。

“我们开始恢复皮斯托亚、蒙特卡蒂尼和佛罗伦萨的橄榄树林，特别是位于蒙塔尔巴诺山麓靠近 列奥纳多·达·芬奇的出生地，”达米说。

达·芬奇出生地的橄榄树林由阿杰·奥利瓦 (Ager Oliva) 进行修复后

“该初创公司成立后的短短三个月内，首批 700 棵树就全部被恢复。 这些橄榄树中，有 400 棵被 CPL Concordia 采用，这是一家总部位于艾米利亚-罗马涅的大公司，专门从事能源系统管理，”他补充道。 “他们在当地报纸上阅读了有关我们项目的文章后联系了我们，并很快成为了我们的客户。 他们已经支持我们三年了，从明年开始，他们将评估是否加入我们在意大利的新种植计划。”

他们的新项目包括在托斯卡纳和意大利其他地区的休耕地上种植橄榄树，并在接下来的几年里管理新的树林。

其目的还在于扩大 特级初榨橄榄油 生产。 Ager Oliva 团队目前正在洽谈接管拉齐奥 3,000 公顷未开垦土地的管理事宜。

“通过为橄榄树种植园提供资金并委托我们进行多年管理，这些公司有机会通过零公里、基于自然且经过科学验证的系统来补偿二氧化碳，”达米说。

“他补充说，我们不仅为他们提供了一种抵消碳排放的方法，还为他们提供了与员工一起在现场进行团队建设活动并保护生物多样性的方法。 “通过后一种选择，他们可以获得生物多样性积分并将其作为礼物送给员工。”

继在 2023 年世界经济论坛年会上介绍 Ager Oliva 后，该团队将第二次出席该活动，以公布最新进展和即将推出的项目。

该初创公司已经恢复了 12 公顷的橄榄树，主要是已有数百年历史的橄榄树，并计划在明年内恢复另外 25 公顷的橄榄树。

根据佛罗伦萨大学和佛罗伦萨国家研究中心的计算，近三年来，已经从环境中去除了 500 多吨二氧化碳。

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该初创公司的项目可以获得公司和个人的支持，他们在每个收获季节都会得到由回收的橄榄树生产的高品质特级初榨橄榄油的补偿。 他们的水果在皮斯托亚省夸拉塔的两阶段最先进的磨坊中进行压榨。

“除了我们三个人之外，还有办公室工作人员和外部合作者，”达米说。 “我们拥有一个结构良好的组织，使我们能够管理许多植物，同时考虑到我们正在扩大要恢复和管理的树林数量。”

Ager Oliva 的另一个使命是在恢复的果园举办活动期间传播特级初榨橄榄油文化并提高人们的环境保护意识。

Ager Oliva 团队在康复前在皮斯托亚的橄榄园里

“我们与支持者一起组织活动，其中包括公立学校的学生，”达米说。 “一些学校已经要求明年春天举办野餐和环境教育之旅。”

“我们将带学生参观达芬奇博物馆，然后参观橄榄园，在那里他们将参加为期一天的环境和文化培训，重点关注橄榄树在该地区的关键作用以及特级初榨橄榄的好处石油，”他补充道。

Le Olivastre 于 2014 年在翁布里亚成立，旨在恢复特拉西梅诺湖畔古老的废弃橄榄树林。

意大利语“oleaster”一词的女性化版本，即“野生橄榄树”，是创始人为其非营利协会选择的名称，该协会最近增加了同名餐饮业务。

“我和我的两个朋友从意大利其他地区搬到了佩鲁贾省的特拉西梅诺河畔帕西尼亚诺，正如非本地人以新的眼光看待地方时经常发生的那样，我们第一眼就爱上了这片风景，这确实具有独特的美感，”联合创始人 Emanuela De Stefanis 说道 Olive Oil Times.

“我们曾经沿着离家不远的一些果园散步，那些废弃的百年橄榄树很引人注目，随着时间的推移，我们开始想是否可以为这个欢迎我们的地方做一些有用的事情，”她补充道。

因此，他们决定收集那些本来不会被使用而掉落在地上的水果，并将它们运送到该地区的一家工厂以获得一些特级初榨橄榄油。

“我们意识到，为了对社区有所帮助，我们应该让我们的保护和生产活动保持连续性，”她说。 “然后，我们提出在家人和朋友的帮助下管理更多废弃的私人和公共土地。 而且村里的一些长辈也很友善地给我们提供了一些建议。”

对他们来说，开始学习和参加培训成为品尝师和修枝师并学习铣削技术是很自然的事情。 他们与一群农学家建立了合作伙伴关系并创建了协会。

Le Olivastre 背后的团队（照片：Alessandra Baldoni）

“我们正值橄榄作物非常困难的一年，当时， 橄榄果蝇 全国各地都发生了这种情况，”德斯特凡尼斯说。 “我们在翁布里亚地区植物检疫部门和其他专业人士的支持下组织了公开会议，向橄榄种植者（通常是业余农民）解释了橄榄蝇对果实的影响以及可用的预防和防御系统。 我很高兴地说我们成为了许多小农的参考点。”

第一个恢复的果园是历史悠久的圣克里斯波尔托橄榄园，其历史可追溯至 18 年th 世纪，其中包括 250 棵有数百年历史的 Dolce Agogia 树，这是特拉西梅诺湖的典型品种。

多年来，在志愿者和季节合作者的帮助下，Le Olivastre 成功地重建了六片橄榄树林，种植了 1,500 多棵本土品种的橄榄树。 他们的水果在卡斯蒂廖内德拉戈 (Castiglione del Lago) 拥有最新技术的工厂中进行压榨。

如今，由 De Stefanis 与 Paola Sticchi 和 Antonella Panciarola 领导的协会包括意大利和国际成员。 除此之外，收养者还可以选择他们的橄榄树的名称，并在收获季节结束时获得从恢复的果园生产的特级初榨橄榄油。

“采用者既有个人也有公司，”德斯特凡尼斯说。 “去年，一家大型特级初榨橄榄油装瓶公司 Costa d'Oro 在企业社会责任计划的框架内收养了几棵树，为每位员工一棵。”

该协会最后恢复的小果园之一地势陡峭，可欣赏到美妙的湖景。 事实上，Le Olivastre 的目标之一是除了保护当地的生物多样性之外，还保护景观。

“我们正在对这片土地进行真正的恢复，我们的想法是在整个树林中开辟道路， 用于轻度徒步旅行，”德斯蒂芬尼斯说。 “我们已经在橄榄林内组织了一些倡议，并邀请我们的成员提议社交活动，因为恢复的橄榄林应该成为社区的场所。”

“此外，我们最近恢复了圣费利西亚诺的一个菜园，在那里我们生产藏红花，这项活动让我们接触到了湖中的其他产品，”她补充道。 “然后，我们提出了以橄榄油为核心的我们自己的美食。”

“通过餐车，我们将优质街头食品带到当地的活动中，这些食品是使用其他农民从湖中生产的奶酪、面包、葡萄酒和特级初榨橄榄油制成的。”De Stefanis 总结道。 “在这些场合，我们组织橄榄油品尝会，目的是传播高品质特级初榨橄榄油的文化。”