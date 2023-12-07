庆祝南美洲历史悠久的橄榄树

虽然橄榄树与地中海盆地有着广泛的联系，但它在美洲也有着深厚的根基。

第一批橄榄树随着西班牙传教士来到大陆，在从阿根廷到加利福尼亚的许多前殖民地建立了立足点。

然而，南美洲这些有数百年历史的橄榄树的历史基本上被遗忘了，估计其中 70% 的橄榄树已被砍伐以种植其他作物。

Sudoliva，一个致力于记录和保护美洲百年树龄的组织 推广欧陆式橄榄油文化正在努力在第二届遗产橄榄树竞赛中改变这一现状。

创始人吉安弗兰科·巴尔加斯 (Gianfranco Vargas) 表示 Olive Oil Times 该活动是 2017 年发起的一项学术和文化倡议，旨在保护美洲橄榄种植区健康的百岁树。

詹弗兰科·巴尔加斯 (Gianfranco Vargas) 与圣马丁·德波雷斯 (San Martin de Porres) 在秘鲁利马种植的百岁树（照片：Eliete Vera）

树木被提名参加比赛，并由评委会根据树木的大小、健康状况和年龄进行评估，这是使用历史文献和非侵入性桑坦德方法确定的。

桑坦德方法 桑坦德方法由桑坦德银行行长开发，他是一位狂热的千年橄榄树收藏家，桑坦德方法是一种估算橄榄树年龄的非侵入性程序。 该方法使用激光从各个点测量橄榄树的半径和直径，并使用这些数据来估计树的生长时间。

然而，巴尔加斯说，最重要的标准是该地区百年橄榄树的文化和历史意义。

今年比赛的最大赢家是位于智利北部阿扎帕山谷的萨沃纳遗产橄榄树。 根据历史数据， “它可能是 450 多年前种植的，被认为是南美洲最古老的橄榄树之一，”巴尔加斯说。

事实上，历史文献显示这棵树是在 1550 年种植的，比人们认为橄榄树到达南美洲早了十年。

“有了这些数据，该地区可能当时就种植了橄榄树，早于历史记载橄榄树进入秘鲁、智利和阿根廷，”他说。

比赛还表彰了墨西哥城种植的一棵橄榄树，该树被认为是美洲最古老的橄榄树之一。

豪尔赫·隆巴迪·阿拉塔 (Jorge Lombardi Arata) 与智利阿扎帕山谷的萨沃纳遗产橄榄树（照片：Eliete Vera）

“根据历史文献，[特拉瓦克遗产橄榄树]可能是由传教士马丁·德·瓦伦西亚种植的，可能是美洲大陆最早种植的橄榄树之一，已有近 500 年的树龄，”瓦尔加斯说。

根据他的研究，巴尔加斯表示，西班牙传教士出于宗教原因将橄榄树带到了新大陆。

因此，在整个非洲大陆的历史使命地点都可以找到百岁树，包括秘鲁东部的雨林和哥伦比亚的山区。

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“许多宗教团体的档案都表明对橄榄油的紧急需求，因为天主教徒最神圣的圣礼是圣幕的一盏灯，它代表上帝的存在，”瓦尔加斯说。

“教会说， “我们需要橄榄油； 我们需要种植橄榄树； 我们需要这个产品，因为否则我们就没有上帝的存在，”他补充道。

后来，秘鲁南部和智利北部开始商业化橄榄种植，那里的树木在气候和土壤中茁壮成长。 这种橄榄在秘鲁被称为 Botija 橄榄，在智利被称为 Azapa 橄榄，成熟时收获，并成为当地饮食文化不可或缺的一部分。

瓦尔加斯表示，南美洲的百岁树也讲述了困扰该大陆的不平等的故事。

由于第一批树木是出于宗教目的而引进的，西班牙王室禁止土著居民种植这些树木，后来又禁止非洲人照料它们。 然而，随着树木的商业化，这种情况发生了变化。

为此，苏多利瓦认可了同样位于阿萨帕的 Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage 橄榄树，以防止该地区不平等的遗产被遗忘。

“来自阿萨帕的 Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage 橄榄树也得到了认可，那里有一个非常重要的庄园，最初由本地或原住民奴隶种植，后来由非洲裔奴隶种植，”瓦尔加斯说。

“我们的想法是让这段历史永存。”他补充道。 “比赛结束后我们的下一个目标是制定有利于他们的规则或法律。”

Sudoliva 法官测量树木并使用历史文献来确认它们的年龄。 （照片：埃利特·维拉）

自 2017 年以来，Sudoliva 已对美洲的 51 棵百岁树进行了编目，并与阿根廷、智利、墨西哥和秘鲁政府合作制定保护这些树木的立法。

“在秘鲁，我们已经制定了上届竞赛中的第一部法律，保护莫克瓜地区数百年历史的橄榄树，”瓦尔加斯说。

“在智利，基于这次竞赛，我们上周已经与阿里卡地区的立法者进行了接触，以制定一项保护阿萨帕谷橄榄树的法律，”他补充道。

Sudoliva 还与墨西哥和阿根廷政府合作，保护两国的百岁树。

苏多利瓦战略的另一个方面是帮助农民和其他照顾百岁树的当地人围绕这些树发展美食和文化旅游业。

由于许多树木因经济原因被砍伐，因此创造经济价值是确保树木保护的一种方式。

“我们希望它成为一个 “百年橄榄树之路，”他说。 “这就是我们正在做的工作，以便这条树路线最终与两个方面联系起来，即宗教方面和美食方面，其中美食方面基于每个国家的当地美食。”