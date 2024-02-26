意大利新法律确立了农民在保护环境中的作用

A 新法律 意大利建立农民和农业合作社作为土地的守护者。

该立法界定了农业在保护环境、促进经济活动方面的作用 有被遗弃风险的地区 并扭转农村人口减少的趋势。

根据法律，农民有责任维护农业用地，以防止水文地质风险， 极端天气事件 和野火。

他们还被认为负责推广 “农村生物多样性”，以保护自然景观，同时增加当地农作物的价值。

根据新法律，农民通过以下方式应对生物多样性丧失： 保护栖息地 蜜蜂和其他授粉昆虫，促进产生花蜜和花粉的草本覆盖物和树篱、树木和其他本土植物物种的生长。

该法律鼓励地方当局部署具体项目和协议，以促进农民作为土地管理者的作用。

根据 to 国家统计局国家统计局数据显示，农业领域约有1.1万家公司。其中，401,000 处专门从事农业，其中 330,000 处由一人经营。意大利农场的平均面积约为 11 公顷。

该法律还设立了全国农业日，每年 11 月的第二个星期日庆祝该日 “提高人们对农业所发挥的基本作用的认识，农业在播种、照料、等待和收获阶段体现了生命的本质。”

中央和地方当局将通过电视和其他媒体的宣传活动以及学校的活动来宣传这一节日。

意大利立法者表示，农业 “对于满足人类的基本需求以及实现国家的经济、环境和社会福祉至关重要。”

进一步加强该类别的作用，政府还将每年负责颁发一个国家级奖项， 德农业文化， 拉丁语表达意思 “关于农业。”

该奖项将向采用创新农业技术或实践的农民颁发 20,000 欧元的奖金，这些技术或实践可生产出更优质的产品并减少对环境的影响。

新法律的最终批准受到了农民工会的热烈欢迎。

“这种有益的干预措施对大力重塑初级部门的形象做出了决定性的贡献，初级部门的形象常常成为令人无法接受的环境污染指控的目标，不幸的是，在许多情况下，这些部门传达的社区政策很少关注那些生产健康、高质量的产品。农业生产者联合会 (Copragri) 主席托马索·巴蒂斯塔 (Tommaso Battista) 表示：

同样，意大利农民协会 (CIA) 主席克里斯蒂亚诺·菲尼 (Cristiano Fini) 指出，新法律引起了人们的关注 “关于[农民]的价值，这不仅在农业生产方面至关重要，而且从环境和生态的角度来看也很重要。”

“事实上，该部门的战略作用不仅是为每个人生产健康安全的食品，而且还要确保农村地区的维护和发展；保护土壤和土地免受水文地质不稳定的影响；管理水资源；利用可再生资源生产能源；保护景观和生物多样性，”他说。