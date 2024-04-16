小型生产商、橄榄油旅游在 Ercole Olivario 占据中心舞台

Ercole Olivario，最佳意大利人竞赛 特级初榨橄榄油，总结了第 32nd 6月-日版th 佩鲁贾的圣弗朗西斯科阿尔普拉托礼堂是翁布里亚首都的文化地标。

Ercole Olivario 由意大利工业、手工业和农业商会联盟 (Unioncamere) 推动，并与翁布里亚商会合作，是唯一专门针对橄榄油行业的全国性机构竞赛。

近年来，该竞赛不断扩大，增加了几项附带举措，旨在促进意大利橄榄油生产商的发展并支持以质量为导向的公司。

在闭幕活动中，翁布里亚商会秘书长费德里科·西斯蒂 (Federico Sisti) 和主席乔治·门卡罗尼 (Giorgio Mencaroni) 分别宣布了这一令人垂涎的奖杯的 12 名获奖者，该奖杯由赫拉克勒斯·奥利瓦里乌斯神庙的微型复制品组成。

赫拉克勒斯·奥利瓦里乌斯神庙建于公元前二世纪，位于罗马市中心。 （照片：埃尔科莱·奥利瓦里奥）

来自翁布里亚、撒丁岛和普利亚的两名制片人获奖，特伦蒂诺-上阿迪杰、托斯卡纳、 莫利塞、坎帕尼亚、卡拉布里亚和西西里岛也获奖。

一半获胜的生产商 受保护的原产地标记 （PDO）和 受保护的地理标志 (PGI) 认证。

获奖橄榄油将成为保质期监测项目的主题，该项目将与佩鲁贾大学合作开展。

“在这一届比赛中，我们推出了这个实验研究项目，进一步证实了比赛的声望。”Mencaroni 说道。

“它是通过仪器和感官分析进行的，重点是有关决赛入围特级初榨橄榄油的长期储存的数据，”他补充道。 “该研究特别关注其健康特性，将为生产者和消费者提供有用的信息。”

与此同时，在第四届食用橄榄质量竞赛中，来自西西里岛、普利亚、拉齐奥和阿布鲁佐的生产商获得了八个奖项，每种加工方法各获得一个奖项。

此外，三名 PDO 西西里农民和两名托斯卡纳和阿普利亚生产商在 La Goccia d'Ercole（大力神之滴）上获得了奖项，该奖项专门针对意大利小规模生产商。

西斯蒂说，举办侧面竞赛的目的是为小规模生产商（其中一些生产商不符合大型竞赛的最低产量要求）提供试验机会，并让专家小组对他们的特级初榨橄榄油进行评判。

“它确实成为了一个孵化器，我们在这里发现优秀的特级初榨橄榄油，也是农民们有机会接受培训，参加未来主要比赛，更好地面对全球市场竞争的一次经历。”说。

区域小组在前几周举行的品酒会上选出了 Ercole Olivario 的参与者。在一些地区，选拔是通过竞争进行的。

来自拉齐奥的 13 个品牌在赢得罗马商会举办的 Premio Roma Evo 大赛后被录取，而 - 个翁布里亚品牌则在当地商会举行的 Oro Verde dell'Umbria 竞赛中入选。

全国大赛评审团由来自意大利各参赛地区的 16 名专业品酒师组成，由一名评审组组长和一名协调员领导。

Federico Sisti（左）和 Giorgio Mencaroni（右）与 Marina Colonna 和 Andrea Caterina 在 32 号球场nd 埃尔科莱·奥利瓦里奥（Ercole Olivario）（照片：埃尔科莱·奥利瓦里奥）

此次活动还推出了 关于油类旅游的第一份报告 这是意大利 Città dell'Olio 协会、Unaprol-Coldiretti 财团和食品和葡萄酒旅游领域领先专家 Roberta Garibaldi 合作的成果。

根据他们的研究，该国的油类旅游业由大约 2 万家公司组成，产值近 - 亿欧元。

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该报告包含详细数据、对该行业吸引力的其他见解以及开发油类旅游接待项目的意大利公司的最佳实践。

Ercole Olivario 组织者最近推出了 Giorgio Pellas 油类旅游特别奖，该奖项颁给了西西里岛的 Mandranova 公司。

“我们对这一认可感到非常高兴，因为我们坚信油类旅游的潜力。”共同所有人 Silvia Di Vincenzo 说道 Olive Oil Times. “我们公司靠近阿格里真托神庙谷，这是一个被联合国教科文组织列为世界遗产的遗址和旅游参考点。”

“我们有一个接待结构，接待来自世界各地的人们，并让他们参加迷你橄榄油品尝培训，”她补充道。 “这些培训包括整个生产过程的解释、特级初榨橄榄油的营养特性信息以及食物搭配建议。”

“我们希望参观我们公司的人了解什么是高品质特级初榨橄榄油及其生产背后的原因，”迪文森佐继续说道。

活动期间，还向来自托斯卡纳、莫利塞、特伦蒂诺-上阿迪杰、卡拉布里亚和翁布里亚的公司颁发了其他特别奖项，这些公司在女性和青年创业、数字通信和包装等各个领域表现出色。

最后，产自撒丁岛的本季最佳单一品种获得了优异奖。

Ercole Olivario 每个类别的获奖者是：

特级初榨橄榄油 – 淡果香

一级分类：莫伦西斯、玛丽娜·科隆纳、莫利塞

特级初榨橄榄油 – 中等果味

一级分类：GangaLupo、Azienda Agricola Bisceglie Maria、普利亚

第二分类：Alphabetum，Masoni Becciu di Deidda Valentina，撒丁岛

特级初榨橄榄油 – 浓郁果香：

头等舱：Concordu、Nicola Solinas、撒丁岛

第二分类：Torchia、Oleificio Torchia、卡拉布里亚

三级：Schinosa、Aziende Agricole Di Martino、普利亚

PDO/PGI – 淡果香：

第一分类：巴塔 DOP 翁布里亚 Colli del Trasimeno, Frantoio Batta, 翁布里亚

PDO/PGI – 中等果味：

第一分类：Colleruita DOP 翁布里亚 Colli Assisi – 斯波莱托，Azienda Agraria Viola，翁布里亚

二级分类：Brioleum Garda DOP 特伦蒂诺、Azienda Agricola Brioleum、特伦蒂诺-上阿迪杰

三级：Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Monte Lauro，Società Cooperativa Agricola Agrestis，西西里岛

PDO/PGI – 浓郁果味：

头等舱：希尔皮尼亚 DOP 伊尔皮尼亚 – Colline dell'Ufita、圣科马约、坎帕尼亚

第二分类：Organic Bio IGP Toscano, Frantoio Franci, 托斯卡纳

Goccia d'Ercole 获奖者是：

特级初榨橄榄油：

第一分类：Biologico，Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale，托斯卡纳

二级分类：Rodonea、Società Agraria Petrizzelli Snc、普利亚

第三分类：Selezione del Conte，Tenuta il Corno，托斯卡纳

原产地命名/原产地命名：

一级分类：Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru，Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl，西西里岛

二等分类：DOP Involio Nocellara del Belice，l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia，西西里岛

第三分类：Don Peppino IGP 西西里岛，Azienda Agricola Sikulus，西西里岛

Ercole Olivario 网站 社交媒体页面提供了 2024 年获奖者的完整列表以及预定赛事的信息。