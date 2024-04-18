克罗地亚农业部长赞扬该国获奖最多的制片人

本周早些时候公布了四项奖项的通知， 阿维斯特里亚 成为克罗地亚获奖最多的制片人 世界橄榄油排名 和今年的 NYIOOC.

生产商位于伊斯特拉半岛西北部地区 获得三项金奖 并在 2024 年世界大赛中获得银奖，自 24 年以来，获奖总数达到 2018 个。

“我们为我们的成功感到自豪。”业主 Beatrix 和 Rudolf Nemetschke 说道 Olive Oil Times. “我们与伊斯特拉半岛和奥地利的朋友一起庆祝每一个奖项。”

这对夫妇居住在奥地利北部的圣沃尔夫冈，但在斯维蒂洛夫雷奇种植橄榄已有近十年的历史。这个威尼斯主教的前所在地拥有种植橄榄的理想地点和土壤。

九年前，这对夫妇购买了大约 85 公顷的土地，其中种植着 400 棵废弃的橄榄树，后来他们又将这些树修复了。

他们种植了 1,600 棵树，主要是伊斯特拉和精选的意大利品种。橄榄园目前占地 35 公顷，他们还打算扩建。 “我们的目标是拥有 15,000 棵树并进行有机种植，”Rudolf Nemetschke 说道。

这对夫妇主要关注典型的伊斯特拉品种，如 Buža、Storta、Karbonazza、Rožignola 或 Istarska Bijelica，他们更喜欢意大利品种，如 Leccino、Frantoio、Pendolino、Itrana 和 Amaurino。

Nemetschke 表示，公司成功的秘诀在于这一年中（包括收获期间）采取的农业技术措施，以及这些措施背后的团队。

“我们拥有一支多年合作的专家和工人团队。”Nemetschke 说道。 “我也尽力参与所有的工作。”

该公司注重质量而非数量，每个季节都进行早期收获。在 2023/24 作物年度，Avistria 生产了 1,242 升 特级初榨橄榄油，引用不利的气候条件和 橄榄果蝇 作为主要挑战。

“我们在成熟的早期阶段收获，此时果实的质量最好，”Nemetschke 说。 “我们用它们生产出绿色的、特别辛辣的、适当苦味但和谐的油，并带有突出的水果风味。”

他加了， “这些油大多是单一品种，我们还生产优质的特酿伊斯特拉混合油。”

这对夫妇用手耙收割橄榄，并在几个小时内将它们运送到工厂。 “我们专门生产特级初榨橄榄油，”Nemetschke 说。 “采摘后，我们立即在最先进的 Pieralissi 榨油厂加工水果。”

根据 世界橄榄油排名 数据显示，Avistria 是荣获最多奖项的克罗地亚生产商 NYIOOC 并在获得奖项最多的全球排名第七。

阿尔·托西奥 荣获 16 项奖项，是获奖第二多的克罗地亚制片人，其次是 OPG 伊维察·弗拉特科维奇，其中有 15 个。

“我们赢得了第一名 NYIOOC 2018 年获奖，”Nemetschke 说。从那时起，Avistria 参加了每一届比赛。

“获胜的感觉很棒 NYIOOC 我们生产的所有油品都获得了奖项，”Nemetschke 说道。 “此外，我们的 Cuvee Istrian Blend 首次获得金奖，该酒近年来赢得了银奖。”

该公司的持续成功并没有被忽视。当他们最新获得认可的消息传出时，克罗地亚农业部长 Marija Vučković 向这对夫妇表示祝贺。

“作为在伊斯特拉种植橄榄园的奥地利人，我们感到特别自豪，”这对夫妇说。

内梅奇克表示，随之而来的奖项和认可帮助该公司推销其特级初榨橄榄油。

阿维斯特拉出售 大部分油产于奥地利 但在伊斯特拉半岛有当地客户。其营销策略基于消费者、私人客户、餐馆、酒店和某些专卖店的目标人群。

这对夫妇还计划在他们的伊斯特拉庄园建造一座新的乡间别墅，配有品酒室和一个小型榨油厂来加工橄榄。

“我们很满意，”Nemetschke 说。 “这是即将到来的橄榄种植年的新动力。”