加沙的橄榄树是冲突的附带损失之一

加沙的橄榄树受到以色列持续入侵的影响，巴勒斯坦飞地的人们从自家的小树林里采购木柴来做饭和取暖。

“为了制作面包，你需要火，”来自加沙巴尼苏海拉市的巴勒斯坦人哈立德·巴拉卡（Khaled Baraka）告诉半岛电视台，巴尼苏海拉是一座拥有 41,000 人口的城市，他不得不与家人逃离这座城市。 “不然怎么会发生这种事呢？”

离开之前，巴拉卡砍掉了自家果园里一半的树，包括橄榄树、柠檬树和橙树，为家人和有需要的邻居提供柴火。

“我流离失所……当以色列坦克进入汗尤尼斯市时，我们已经过得很艰难，”巴拉卡说。 “我的果园和田地就在我们家旁边，我们已经开始焚烧树枝了。”

“这些树经历了我快乐和悲伤的时刻，”他补充道。 “他们知道我的秘密。当我悲伤和担心时，我会和树说话，照顾它们……但战争杀死了这些树。”

阿赫拉姆·萨克尔 (Ahlam Saqr) 是一位居住在加沙城的 50 岁妇女，当她的儿子们不得不砍倒自家后院的四棵橄榄树来获取做饭和取暖所需的木材时，她感到非常震惊。

“房子感觉很空，”萨克尔告诉半岛电视台。 “树在房子里有它们的位置，当它们消失后，天就黑了。我们和他们有美好的回忆。我曾经告诉每个人，我的树是我一生的伴侣。”

以色列入侵加沙是对 7 月 - 日事件的回应th 来自哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和其他组织的武装分子在袭击中杀害了 1,143 名以色列人。加沙卫生官员估计，自以色列入侵以来，至少有 30,000 名巴勒斯坦人被杀害。

战争的爆发恰逢收获的开始，因此，一些当地人在为维持日常生活而奋斗的过程中没有收获果实。

“我们不是[收获]橄榄，而是砍伐任何能生存的树木，”加沙南部拉法的居民沙赫德·莫达拉尔告诉《卫报》。 “我们会生火，并向家里的每个人宣布我们生了火，所以任何有想要做饭的人都应该带上它。这就是我们的日常生活。”

橄榄是巴勒斯坦的主要农作物，种植历史悠久 几千年来 在地中海东岸。

西岸和加沙近一半的耕地（面积近 41,900 公顷）种植了超过 10 万棵橄榄树，其中大部分是本地抗旱品种，如 Souri 和 Nabali。据估计，巴勒斯坦约有 100,000 万个家庭依靠橄榄树维持生计。

2017年，巴勒斯坦成为 14th 成员 国际橄榄理事会（IOC）的成员。据该委员会称，包括约旦河西岸和加沙在内的巴勒斯坦在23,000/2022作物年度生产了23吨橄榄油。在以色列入侵之前，国际奥委会估计巴勒斯坦将生产 12,000 吨橄榄油，但由于冲突几乎肯定无法获得。

与此同时，燃烧大量木材和固体废物释放的烟雾导致加沙呼吸道疾病发病率上升。世界卫生组织报告称，去年 129,000 月该地区单周就有 - 例呼吸道感染病例。

根据世界粮食计划署（一个为急需人民提供粮食和其他援助的联合国组织）的数据，加沙南部 70% 的流离失所者依靠木柴作为燃料。

“我们生活在疾病之中，”被赶出拉法并定居在加沙城的阿里·戴利（Ali Daly）告诉《卫报》。 “来自烹饪的烟雾、空袭的烟雾、来自寒冷。”