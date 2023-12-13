黎巴嫩南部轰炸下的橄榄收获

黎巴嫩 RMEICH – “很抱歉会议迟到了，但是你知道，现在是橄榄收获季节，我需要在今天结束之前去那里。 否则……”纳吉布神父的讲话被爆炸声打断了。

附近一座山顶上，炊烟袅袅升起。 黎巴嫩南部基督教村庄Rmeich周边自7月-日以来一直遭受持续轰炸th，哈马斯袭击以色列的那天。

哈马斯是统治加沙的政治和军事组织，被美国、欧盟和其他七个国家认定为恐怖组织。

迄今为止，已有近 18,000 名巴勒斯坦人和至少 1,200 名以色列人 已经死了 据报道，在这场冲突中 美联社。 在黎巴嫩，约20名平民和近100名武装分子死亡。

纳吉布神父整个下午都在采摘树上的果实，他的双手变成了绿色和黑色。 他的小树林就位于以色列边境。

和他一样，黎巴嫩这一地区的许多村民都在田里种植橄榄供家庭消费或以出售为生。

根据黎巴嫩农业部的数据，黎巴嫩的橄榄产业拥有超过 110,000 万橄榄种植者和约 200,000 万块土地，种植着 12 万棵树。 当地农民联盟估计，全国 20% 至 30% 的产量来自黎巴嫩南部。

橄榄产业在黎巴嫩很重要，不仅在经济上而且在文化上。 至少根据一项估计，一半以上的树木已有 500 多年的树龄。

尽管该国过去四年持续的经济和社会危机已经 影响了该国的橄榄油产量黎巴嫩南部与伊朗有联系的政党和激进组织真主党与以色列军队之间的冲突使得今年的局势变得更加困难。

黎巴嫩政府表示，自冲突爆发以来，已有 40,000 万棵橄榄树被烧毁。

10 年 2023 月 - 日星期日，以色列对黎巴嫩南部亚龙附近的空袭升起浓烟。（美联社照片/Hassan Ammar）

如果有人决定留下来保存收成，就会有超过 50,000 万人南逃。 我们在提尔（Rmeich 北部）的一个流离失所者营地遇到的一些人是农业工人。 在一些田地里，橄榄留在树上，因为没有人可以采摘它们。

在勒梅奇以北但仍靠近边境的代尔米马斯，飞机的声音几乎持续不断。

叙利亚工人从橄榄园回来，他们试图尽可能多地收获。

上个季节，这个村庄需要 400 名工人在田间工作。 然而，今年，许多人已经因为冲突而离开。 代尔米玛斯虽然没有被直接击中，但却是在战斗中。

哈努恩 (Hanoune) 拒绝透露全名，她坐在花园里的桌子旁吃完午餐。 尽管她微笑着并热情欢迎，但村民们难掩对今年季节的担忧。

“有时，当我们在田野里时，我们可以听到爆炸声。 太可怕了。 但有时，我们做不到，”她一边剥柑橘一边说道。

哈努恩依靠橄榄园和宾馆维持家人的生计。 她知道今年对两人来说都不会是好的一年。

“我们正在等待橄榄，然后我们就把它们卖掉，”她说。 “每年都是这样，但是今年呢？ 我用油、包装和其他东西制作肥皂，这花了我很多钱。”

“但是，现在我不能卖掉它们，”她补充道。 “可以等到明年，但是这期间我该怎么生活呢？”

哈努恩担心边境局势会升级，类似于 2006 年发生的情况。在真主党与以色列长达 34 天的冲突中，当地几乎所有基础设施都遭到轰炸。

这将给今年的收获季节带来另一个挑战，人类的愤怒造成更多的附带损害。