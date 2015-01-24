橄榄油品尝酒吧只是一种趋势吗？

橄榄油品尝酒吧可能起源于欧洲，但在过去的几年中，它们在美国的存在正在迅速扩大。 估计全国各地的美食市场上有超过一千家这样的专卖店和专门配备的品尝区。 客户无需直接从架子上取下瓶子，而是可以对油进行采样 “点按”（通常存储在称为“ Fusti），然后再购买。



这东西已经全力以赴了。 现在很难回头。 -Veronica Foods Co.的Veronica Bradley。

“这件事已经全力以赴了，”该公司首席执行官Veronica Bradley断言 维罗妮卡食品公司，当被问及所谓的未来时 “品尝橄榄油。 “这是前进的道路，我认为现在很难回头。”

Veronica Foods是目前在美国提供橄榄油品尝酒吧的几家企业之一。 从进口商在威斯康星州菲什克里克的第一家商店开始，进口商现在在600多个地点开展业务，并且还会有更多业务。

Bradley的竞争者包括Vom Fass和Oil＆Vinegar特许经营权，它们之间拥有全球数百家商店。 两家公司都是在进入美国市场之前在欧洲成立的。 另一家位于加利福尼亚的橄榄油零售商We Olive， 开了第一家 上个月在布鲁克林的东海岸商店。

即使北美开始使用品尝酒吧，但英国卫生官员于2014年宣布禁止该做法。RuralPayments Agency（RPA）称未密封橄榄油的销售违反了欧洲法规。 在一个 以后面试 - Olive Oil Times，一位官员澄清说，允许客户在购买单独的密封瓶之前对油进行采样不是违法行为，仅当瓶中的内容与样品中的内容完全匹配时才行。

西好莱坞Oliana优质橄榄油和醋的前所有者兰迪·埃尔南德斯（Randy Hernandez）将与当地卫生部门就他的品尝酒吧进行沟通的过程描述为正在尝试的过程。 法规 零售食品抽样 他说，在美国各州之间存在很大差异，这可能会使获得许可证变得困难。 埃尔南德斯很快就强调，奥莉安娜（Oliana）的 最近关闭 是租赁问题的结果，而不是对产品或品尝棒的普及缺乏信心。

犹他州帕克城的山城橄榄油有限公司

批评橄榄油的批评者还提出了有关存储方式以及零售商是否可以全年保持产品新鲜的问题。 当被问及在交换之前，油会在汽油中保留多长时间时，维罗妮卡·布拉德利（Veronica Bradley）说，情况有所不同。 布拉德利承认，并非所有的品酒试条都是平等的，并且已经尝试使用流行的即饮试酒模型来销售低于标准品的产品。 “我们非常关注油的化学性质。 人们在撒谎，瓶子在撒谎，但化学却没有在撒谎。”

尽管在品酒场所如何为客户提供产品方面存在许多相似之处，但是公司之间在操作选择上存在差异。 运营总监 福斯·法斯，David Eisner-Kleyle将先进的包装技术归功于其轻巧的食用油的新鲜度，从而使水果的品质得以保持 “及时冻结。”他说。 Eisner-Kleyle说，一旦被密封，容器就永远不会被打开来转移其内装物，有可能使它们暴露在光线或氧气中。

但是，橄榄油品尝酒吧是否是美国人感兴趣的常客呢？ 该地区遍布全国所有大都市，但小城镇又如何呢？

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有人认为，这类专卖店的价格可能高达60美元/升，更像是奢侈的纪念品，而不是日常必需品，这也就不足为奇了，这些商店往往以游客为中心。

Eisner-Kleyle有信心该模型可以在城市或乡村环境中工作，并且认为质量比负担得起更好地表明成功。 他没有预见到橄榄油品尝酒吧在不久的将来开展业务的方式会有很多变化。 “这些产品是已经存在很长时间的非常传统的产品。 随着美国人对他们的适应，他们将了解为什么他们如此受欢迎。”

