“新世界”生产商将宣布加入国际竞争橄榄贸易委员会

半个多世纪以来，以西班牙马德里为基地 国际橄榄理事会（IOC） 在全球的感官和化学评估，标准和贸易便利化方面拥有首当其冲的口号。 整个欧盟和其他几个橄榄油生产国 国际奥委会成员。 美国不是其中之一。

As 所报告的 Olive Oil Times 去年八月，根据政策，美国不参与这种性质的伙伴关系。 加州大学戴维斯分校橄榄中心的丹·弗林说， “在华盛顿，有消息不断传出，美国不想将其对标准制定的任何管辖权移交给一组外国。” 但是，这个故事的意义不仅仅在于一场政治争夺战。 组织内的投票权重于产量最高的国家，而消费量最高的国家（如美国）则受冷落。



预计新世界生产商将宣布与国际奥委会建立竞争组织世界橄榄油贸易组织 -彭博社

最近有关该行业欺诈行为的报道，本月初在 重磅炸弹段 on 和“ 60分钟”以及对特级初榨橄榄油进行化学和感官评估的可疑标准，只能增强美国生产者制定和执行自己的标准的决心。

向与会者致辞 纽约国际橄榄油比赛 在2014年，加利福尼亚橄榄牧场（COR）首席执行官Gregg Kelley说， “就国际橄榄理事会而言，我们不会花费很多时间来关注其活动。 当然，我们会跟上他们以及那里发生的一切，但是（美国）不是成员。 他们将不得不面对挑战，并且要由他们决定是否要支持不断寻求向消费者提供最佳体验的先进行业。”

昨天，在 Bloomberg.com上的文章，彼得·罗宾逊（Peter Robison）和弗农·西尔弗（Vernon Silver）提出了问题， “美国橄榄油即将到来吗？” 这篇文章与葡萄酒贸易史上的关键时刻相提并论。1975年，新世界的葡萄酒生产商在加利福尼亚的葡萄酒被认为优于欧洲的葡萄酒之后，终于受到了重视。

因此，随着美国制造的EVOO继续 在全球比赛中大放异彩 以及通过全球品酒小组，随着不断发展的行业继续以COR，Corto Olive和Cobram Estate等公司为首的生产技术进步，许多人正在看到向更高质量和责任感的重大转变。

“加州橄榄牧场正试图用橄榄来做加州所用的葡萄酒，”凯利对彭博社说。 而本月，彭博社报道 “预计新世界生产商将宣布建立一个竞争对手组织，世界橄榄油贸易组织，该组织的成员可能包括澳大利亚，新西兰，美国和其他新世界生产商，例如智利，阿根廷，乌拉圭和南非。 。

该组织有一天可能会成为另一位标杆承担者，代表着新世界国家新兴的橄榄油行业及其对旧产业的进取态度的独特关注。