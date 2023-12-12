妇女在该行业的作用成为世界橄榄日的中心舞台

今年的版本 世界橄榄日 强调了妇女在橄榄油行业从果园到餐桌的整个生产链中的重要作用。

2019年被联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）正式认可为世界橄榄树日或世界橄榄日，每年26月-日th.

然而，今年的庆祝活动于23月-日举行rd 在总部 国际橄榄理事会 （国际奥委会）在马德里作为 118 届会议的一部分th 会员理事会会议。

该活动由国际奥委会和国际高级地中海研究中心 (CIHEAM) 联合举办，全球多个妇女协会进行了合作，其中包括 Women in Olive Oil、Pandolea、Donne dell'Olio 以及阿拉伯和约旦橄榄油妇女协会网络和妇女与橄榄拉丁美洲网络。

国际奥委会欢迎妇女团体代表、驻马德里外交使团、代表团团长和国际奥委会理事会官员。

“我祝贺各位主席和妇女网络成员为实现这一出色的倡议所做的一切努力，这一倡议当然应该得到巩固和延续。” Olive Oil Times.

“女性一直深入参与管理 橄榄油价值链。 如今，他们是与橄榄油行业直接或间接相关的各个领域的农民、品尝者、生产者、厨师、研究人员、教师和专家。”她补充道。 “凭借他们的知识和经验，他们在发展这一重要领域中发挥着至关重要的作用，并对当代和后代产生重大影响。”

“这些女性的工作有效地为建立一个充满活力的橄榄行业做出了贡献，”Trabelsi Trigu 继续说道。 “他们致力于在区域、国家层面和国际层面分享生产优质橄榄油的最佳实践经验，传播橄榄油的好处 地中海饮食 橄榄油是其中的基本组成部分，并提高人们对橄榄油各种用途的认识，同时保护其历史和文化遗产，并为可持续发展实践做出贡献。”

CIHEAM 发布的《2022 年地中海地区性别平等报告》指出，性别平等和妇女赋权是可持续发展的先决条件。

在农业领域，女性占全球劳动力的 43%，在确保粮食安全方面发挥着重要作用。 尽管她们完成了许多重要任务，但活跃在农村社区的妇女的多重角色和责任往往没有得到充分认识。

By 促进平等权利 性别平等不仅是一项基本人权，也是促进可持续和包容性增长的繁荣经济的基石。

国际奥委会的目标是，世界橄榄日活动和相关协会树立的榜样可以激励所有成员国的妇女建立女性主导的网络，这将有助于加强她们在橄榄领域所做的宝贵工作的重要性。石油部门。

世界橄榄日庆祝活动安排了多项活动，包括品尝来自世界各地的传统橄榄油菜肴以及突出女性在该行业角色多样性的视频。 国际奥委会和 CIHEAM 还宣布了国际图形艺术大赛的获奖者。

该活动由 Emmanuelle Dechelette 领导，宣读并签署了一份宣言，以提高人们对妇女在橄榄油行业中的作用的认识和认可。 Olio Nuovo Days 创始人宣读了各协会代表的发言。

其中包括“Women in Olive Oil”的创始人吉尔·迈尔斯 (Jill Myers)； Nehaya Almuhaisin，阿拉伯橄榄油妇女网络创始人； Loriana Abbruzzetti，Pandolea 总裁； Mariagrazia Bertaroli，《Donne dell'Olio》导演； 以及拉丁美洲妇女与橄榄组织的创始人劳拉·布兰科 (Laura Blanco)。

他们都表示致力于凭借自己的愿景和技能，实现世界橄榄日确定的宗旨和目标。