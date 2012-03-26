事实并非如此 国际奥委会禁止来自非国际奥委会成员国的专家参加最近的化学家会议。 事实是，所有观察员均被禁止参加会议，无论他们来自国际奥委会成员国还是非成员国。

会议仅限于官方政府代表。 国际奥委会不时希望举行一次仅由会员参加的会议是正常的。 如果组织通常允许公开访问其会议并自由散发会议文档，这并不意味着它必须始终这样做。 允许观察员参加或不参加，是完全有权的。 当其他组织（世卫组织，世贸组织……）限制参加某些会议时，我从未听到过记者的抱怨。



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非成员化学家退出橄榄理事会会议

说有些人被拒绝访问国际奥委会网站也不是真的。 事实是，从逻辑上讲，观察员被拒绝访问此次特定会议在议程事务上散发的文件。

最后，国际奥委会将非常有兴趣了解 “关于辩论的各种来源” “以减少甚至消除使用感官面板来确定橄榄油的质量”。 也许是那些想给狗起一个坏名字然后将其吊死的人，或者是想要创建自己的小组识别方案并从此活动中驱逐国际奥委会的人。 不管他们是谁，我都可以向您保证，在IOC上，我们非常重视我们的感官测试方法（在化学家会议上并未实际讨论过），并且我们认为它是必不可少的质量标准。

我们一直在努力努力让更多小组参加IOC认可的能力验证测试，并且我们正在提供培训新小组的帮助，这充分证明了我们无意放弃它。