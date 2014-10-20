零售商在“鲨鱼坦克”中度过了美好的一天

一位拥有七个地点的中西部橄榄油商人将在受欢迎的美国电视节目中推广自己的业务 鲨鱼坦克 这个星期五晚上9点（美国东部标准时间）。



该节目现已进入第六季，由一群投资者组成，名为 “鲨鱼”，他们考虑了渴望为自己的企业寻求资金的企业家的提议。

Curt Campbell，首席执行官 Oilerie橄榄油吧，希望节目的一位或多位富有的投资者能够支持他的雄心壮志，使他将Oilerie的特许经营权扩大到全国-个地区。

坎贝尔（Campbell）于2003年在威斯康星州农村小镇菲什克里克（人口997）开展业务。 从那以后，他在格林贝附近开设了自己的另一家商店，并签约了从俄勒冈州到南卡罗来纳州的五家加盟商。

根据该公司的网站，Fish Creek的位置记录了 “每年不到1万美元”，平均时薪为315美元，在350平方英尺的零售空间内，并且有五名以下员工。 根据该网站，毛利润为65％。 拥有特许经营权的费用为$ 37,500。

商店在不锈钢罐中展示了特级初榨橄榄油和调味橄榄油，称为 “fusti”，然后在销售给客户时将其装满。 这样 “填满自己的商店”的商店在全国各地的购物中心，购物中心和大街上都有出现-其中许多是由加利福尼亚州奥克兰的经销商提供的 维罗妮卡食品 -即使在英国 已采取步骤 在他们不遵守新的，更严格的欧盟的基础上取缔他们 标签法.

当被问及维罗妮卡食品时，坎贝尔说他 “对他们的运作了解不多，”但他认为自己有优势。 “作为特许经营体系，我们商店的盈利能力和成功是我们的首要任务。 我们在游戏中拥有皮肤，”他说。

维罗妮卡食品公司（Veronica Foods）向全国数百家商店分销其产品，该公司在全球范围内采购橄榄油，包括从 NYIOOC 屡获殊荣的制片人 科布拉姆庄园，Melgarejo，Oliperu和 奥罗·拜伦（Oro Bailen）.

玛丽·乔（Mary Jo）和柯特·坎贝尔（Curt Campbell），石油公司的创始人

坎贝尔选择了坚持一个消息来源， 曼托瓦，这家拥有100年历史的意大利公司还为主要零售商生产品牌和自有品牌的橄榄油，其中包括 沃尔玛以及餐饮服务公司。

“我们本人和所有店主一样都知道我们的生产者。 他们在他的生产工厂见过他。”坎贝尔说。 “当人们简单地在市场上购买石油作为商品时，人们实际上已经失去了追踪我们对橄榄油了解的所有东西的能力。”

“我们不需要自我认证。”坎贝尔继续说道，也许是指 超高级 由Veronica Foods推出的标签， “这有点像给自己一个蓝丝带，然后说您的产品屡获殊荣。”

坎贝尔说，当星期五晚上有大约8万“鲨鱼坦克”的观众看到他8分钟的广告时，他已经储备了一些商品，预计将会有大量询价。 “如果我们仅让5％的观众访问我们的网站，那就意味着有400,000万名访问者。”他对格林贝新闻公报说， “而购买商品的访客中有任何百分比都意味着销售量的增长。”

坎贝尔在《宪报》上表示，他对鲨鱼坦克历届参与者的研究表明，无论演出如何，他都会做出决定。

坎贝尔估计，一部长达八分钟的Oilerie商业电视广告的价值在4万至5万美元之间 “无论您是否达成协议。”

维基百科说，展会上的许多交易从未真正执行过：如果投资者的尽职调查显示了产品测试期间的不足或调查参赛者的个人和企业财务状况，则投资者有能力终止交易。