欧盟橄榄农的愿望清单

随着欧洲未来谈判的进展，橄榄油生产商正在巩固自己的立场 共同农业政策（CAP） 和 欧盟橄榄油部门行动计划.
西班牙农业食品合作社布鲁塞尔代表胡安·科巴兰（JuanCorbalán）–担任欧洲农民联合会橄榄油部门的主席 美洲杯 - 对...说 Olive Oil Times 关于什么对农民最重要。
他说，优先事项包括增加生产者组织在食品行业的谈判影响力，以及对质量控制领域的全面改革。
对于后者，他们寻求一些有争议的措施，包括对零售商承担责任，以确保他们所库存的油具有标签上规定的质量。
重新平衡食物链
欧洲委员会于-月发布征求意见的行动计划草案中承认了许多橄榄种植者的低收入。
Corbalán表示，要增强生产者在食品价值链中的实力，必须提高生产者的集中度。
“例如在西班牙， 世界领先的橄榄油生产商，有1,000多家生产企业（900家是合作社），但是只有四家公司控制着大约40％的（零售）市场。”
这些组织需要积极营销其成员的产品，但是他们需要足够的数量才能这样做。 需要采取激励措施来促进兼并并开发有助于农民增值的工具。
他说，这是CAP谈判的一部分。
产品质量责任范围
十月份，一个消费者团体表示对商店购买的测试在西班牙引起轩然大波 特级初榨橄榄油 发现三分之一的人贴错标签。 在辩护中，一些主要的橄榄油公司表示，他们的橄榄油在离开他们的手中时是特级初榨橄榄油，他们询问了消费群体测试的有效性，尤其是感官上的结果。
Corbalán说，应该修改欧洲法律，以便在对橄榄油进行检查时，当时拥有橄榄油的任何人（例如商店）都应承担责任。
“我们希望任何持有该产品的人都要对它的质量负责，就像果蔬法所规定的那样。”
“他说：“不是两年前卖给谁的，而是现在卖给谁的。”
面板测试：确定的第一个分类
农民还希望统一面板测试规则，以便在整个欧洲应用测试的方式上保持一致。
一旦专家小组将橄榄油归类为特级初榨橄榄油，则该结果应在橄榄油的整个使用寿命内保持有效。 Corbalán说，两年后进行的另一项小组测试结果不同，不应使它无效。
当被问及是否也需要保护消费者时，他说他们也将从这种措施中受益。
新工具
他说，在欧盟内部和外部，都需要改进质量控制并使之统一。
在中国，印度和美国等国家有良好的贸易机会， “但我们需要使用相同的规则，类别和分析工具。”
西班牙政府表示正在研究面板测试的新工具，其中包括 “化学传感器可以补充或替代它。 一些行业消息人士告诉 Olive Oil Times 电子鼻和光谱仪的形式正在评估中。
Corbalán说，已经提出了一种工具，正在研究中，但是他无法详细说明。
标签和类别
关于 最佳日期，该行动计划草案说，目前的法规在标签上规定了有效期，但没有设定保存期限。 它说，应该对橄榄油随时间的变化进行研究，并就评估方法达成一致。
Corbalán表示，最佳日期的标准化非常重要， “因为有些零售商要两年，另一些要三年，一年。”
他说，还需要为零售级别找到一个新名称，即 “橄榄油”，即纯橄榄油和化学精制的橄榄油的混合物，因为它会使消费者感到困惑。 但是，到目前为止，新名称尚无强有力的竞争者。
触发私人存储援助的价格
据了解，目前欧洲议会已达成共识，以增加 触发特级初榨价格 和纯橄榄油（但不适用于 Lampante），以便将主要橄榄油法规中的价格纳入其中，并提供迅速且自动的激活方法。
科尔巴兰说，后一种措施很重要，因为农民需要安全，知道一旦出厂价低于触发价，援助将是自动的。 “就像黄油等其他部门一样”，而不是由委员会决定。
“欧洲议会做得很好，我们相信，欧洲理事会和委员会最终将接受其立场。”
不过，生产者希望议会能够说服他们也提高价格的触发价。 Lampante， 他说。
委员会和议会的委员会仍在审查有关未来CAP和行动计划相关方面的档案。