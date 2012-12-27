欧盟橄榄农的愿望清单

随着欧洲未来谈判的进展，橄榄油生产商正在巩固自己的立场 共同农业政策（CAP） 和 欧盟橄榄油部门行动计划.

西班牙农业食品合作社布鲁塞尔代表胡安·科巴兰（JuanCorbalán）–担任欧洲农民联合会橄榄油部门的主席 美洲杯 - 对...说 Olive Oil Times 关于什么对农民最重要。

他说，优先事项包括增加生产者组织在食品行业的谈判影响力，以及对质量控制领域的全面改革。

对于后者，他们寻求一些有争议的措施，包括对零售商承担责任，以确保他们所库存的油具有标签上规定的质量。

重新平衡食物链

欧洲委员会于-月发布征求意见的行动计划草案中承认了许多橄榄种植者的低收入。

Corbalán表示，要增强生产者在食品价值链中的实力，必须提高生产者的集中度。

“例如在西班牙， 世界领先的橄榄油生产商，有1,000多家生产企业（900家是合作社），但是只有四家公司控制着大约40％的（零售）市场。”

这些组织需要积极营销其成员的产品，但是他们需要足够的数量才能这样做。 需要采取激励措施来促进兼并并开发有助于农民增值的工具。

他说，这是CAP谈判的一部分。

产品质量责任范围

十月份，一个消费者团体表示对商店购买的测试在西班牙引起轩然大波 特级初榨橄榄油 发现三分之一的人贴错标签。 在辩护中，一些主要的橄榄油公司表示，他们的橄榄油在离开他们的手中时是特级初榨橄榄油，他们询问了消费群体测试的有效性，尤其是感官上的结果。

Corbalán说，应该修改欧洲法律，以便在对橄榄油进行检查时，当时拥有橄榄油的任何人（例如商店）都应承担责任。

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“我们希望任何持有该产品的人都要对它的质量负责，就像果蔬法所规定的那样。”

“他说：“不是两年前卖给谁的，而是现在卖给谁的。”

面板测试：确定的第一个分类

农民还希望统一面板测试规则，以便在整个欧洲应用测试的方式上保持一致。

一旦专家小组将橄榄油归类为特级初榨橄榄油，则该结果应在橄榄油的整个使用寿命内保持有效。 Corbalán说，两年后进行的另一项小组测试结果不同，不应使它无效。

当被问及是否也需要保护消费者时，他说他们也将从这种措施中受益。

新工具

他说，在欧盟内部和外部，都需要改进质量控制并使之统一。

在中国，印度和美国等国家有良好的贸​​易机会， “但我们需要使用相同的规则，类别和分析工具。”

西班牙政府表示正在研究面板测试的新工具，其中包括 “化学传感器可以补充或替代它。 一些行业消息人士告诉 Olive Oil Times 电子鼻和光谱仪的形式正在评估中。

Corbalán说，已经提出了一种工具，正在研究中，但是他无法详细说明。

标签和类别

关于 最佳日期，该行动计划草案说，目前的法规在标签上规定了有效期，但没有设定保存期限。 它说，应该对橄榄油随时间的变化进行研究，并就评估方法达成一致。

Corbalán表示，最佳日期的标准化非常重要， “因为有些零售商要两年，另一些要三年，一年。”

他说，还需要为零售级别找到一个新名称，即 “橄榄油”，即纯橄榄油和化学精制的橄榄油的混合物，因为它会使消费者感到困惑。 但是，到目前为止，新名称尚无强有力的竞争者。

触发私人存储援助的价格

据了解，目前欧洲议会已达成共识，以增加 触发特级初榨价格 和纯橄榄油（但不适用于 Lampante），以便将主要橄榄油法规中的价格纳入其中，并提供迅速且自动的激活方法。

科尔巴兰说，后一种措施很重要，因为农民需要安全，知道一旦出厂价低于触发价，援助将是自动的。 “就像黄油等其他部门一样”，而不是由委员会决定。

“欧洲议会做得很好，我们相信，欧洲理事会和委员会最终将接受其立场。”

不过，生产者希望议会能够说服他们也提高价格的触发价。 Lampante， 他说。

委员会和议会的委员会仍在审查有关未来CAP和行动计划相关方面的档案。