Terra Creta组织会议

来自14个国家/地区和50位当地农民的游客报名参加了下周在克里特岛哈尼亚举行的2012年Terra Creta国际橄榄油和品质会议。



Terra Creta市场经理Karpadakis Emmanouil告诉 Olive Oil Times 11月14日至-日会议的目标是让参与者 “从树到瓶的整个橄榄油体验。”

其他主要目标是扩大对质量问题，健康益处和生物学特性的了解，并提供有关如何最佳存储和使用橄榄油的技巧。

Terra Creta也希望促进卓越和独特 橄榄油的特性 他说，该组织在克里特岛西部的科林瓦里（Kolymvari）开展教育，对生产者进行教育，并洞悉国际需求和趋势，尤其是在新兴市场。

橄榄油的质量和健康益处

会议中的专家阵容包括希腊卫生和农业食品氧化应激观察所的Apostolos（Paul）Kiritsakis教授，其演讲将在 优质橄榄油 作为功​​能食品。

同时， “橄榄油，一种潜在的新药”是雅典大学生药学和天然产物化学系的Prokopios Magiatis的演讲主题。

国际食品和葡萄酒经纪人Tagzami将作题为 “质疑橄榄油的质量，”来自加州大学橄榄中心的Edwin N. Frankel博士将探讨纯橄榄油掺假对其营养和生物学价值的影响，而AGENT Laboratories的Manolis Paschalis博士将就橄榄油发表演讲。食物污染对橄榄油的威胁。

““活油，传统食品和健康”是雅典大学世卫组织合作中心医学院的安东尼娅·特里科普洛（Antonia Trichopoulou）教授的演讲题目，作家尼古拉·普西拉基斯（Nikolaos Psilakis）的主题是 “克里特岛营养的奇迹。”

国际橄榄油市场

来自热带巴西的Apostolos Kalfas将在巴西新兴市场上谈论橄榄油。 Etn的Patrick Billoy。 Franz Colruyt将探讨比利时的趋势和潜力； Unity品牌集团的Praful Mehta将提供有关美国市场道德和品质的见解； 而Minoan Imports的John Gibson将谈到该市场的活力和特殊性。

江苏天韵食品技术有限公司的钱亚东将解释中国蓬勃发展的市场，Seil International的Il Woo Joo将在韩国的化妆品领域涉猎橄榄油。

芬兰，德国和俄罗斯的橄榄油市场以及有机产品的国际市场也将得到解决。

創新

会议创新研讨会期间将讨论的主题包括新产品的品牌，特别是tsounati品种的橄榄，以及橄榄油产品前标签上的酸度声明如何影响消费者的行为。

其他活动

其他活动包括名人厨师Dimitris Skarmoutsos的烹饪表演，这是当代希腊美食的重要代表之一。 一个 橄榄油品尝 和竞争； 基于传统克里特岛饮食的膳食； 克诺索斯古城半日游； 然后 橄榄油生产过程 从收割到提取古老的Vouves橄榄树中的橄榄，据说已有3500年的历史。

官方语言为英语，但同时提供希腊语和俄语翻译。

来自七个国家的记者将参加会议的报道，其中包括 Olive Oil Times.