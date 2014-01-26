橄榄油欺诈的“互动”课

图表和所谓的 “互动”旨在以审美简单的方式呈现复杂的主题。 然而，它们的美丽往往是有代价的。 就像 140 个字符的 Twitter 更新的信息限制一样，这些可滑动的漫画让读者对值得仔细研究的主题有不完整且常常不准确的理解。

昨天，《纽约时报》提供了 幻灯片 标题 ““特级处女自杀”，展示了15张关于意大利橄榄油行业大规模掺假过程的卡片。

这篇文章发表几小时后，我在一次晚宴上邀请四个人用我的手机浏览《纽约时报》的文章，并告诉我他们对这篇文章的看法。 “外卖”的功能是。 他们是这么说的：

“ 不要购买意大利橄榄油。”

不要购买意大利橄榄油。” “ 橄榄油行业的每个人都是骗子。”

橄榄油行业的每个人都是骗子。” “ 让我想使用另一种油，比如葡萄籽油。”

让我想使用另一种油，比如葡萄籽油。” “ 我不知道大多数橄榄油是用化学物质切割的。 这让我不舒服。”

尽管演示文稿的第二张幻灯片包含了关键的限定词 “许多” 意大利橄榄油，一些读者留下的印象是所有意大利生产商都是这样工作的。

该系列中的一张卡片说： “在美国销售的橄榄油中大约有 69% 是经过篡改的。” 它大概指的是 2010加州大学戴维斯分校研究 调查发现，在三个加利福尼亚的超级市场中，有十个进口品牌的特级初榨样品（不完全是国家样品）不合格-并非故意 “篡改的。”

尼古拉斯·布莱奇曼

文章引用 ““超处女”作者汤姆·穆勒（Tom Mueller）作为其出处。

《泰晤士报》对该词使用了宽松的定义 “交互式”，显然指的是我们如何从一张幻灯片单击到下一张幻灯片，然后根据需要单击返回。 读者无法对这篇文章进行实际评论（当然会有评论）。

在过去的几年中，迷惑不解的消费者被橄榄油传播者的困惑信息和生产者团体为追求市场份额而进行的消极运动所困扰。

有关橄榄油质量，益处和用途的简单，有益的信息最终将消除混乱，并促进这种重要，健康食品的大量消费。

但是，在努力将这样一个复杂的话题归结为越来越短的关注时间时，存在过分简化会掩盖通常只是错误信息的危险。

纽约时报橄榄油欺诈信息图时间表