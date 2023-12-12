巴西当局查获 9,000 瓶假冒橄榄油

巴西南部巴拉那州当局查获了约 9,000 瓶假冒橄榄油，价值 300,000 巴西雷亚尔（56,000 欧元）。

据农业和畜牧业部称，这些瓶子被作为 特级初榨橄榄油 西班牙血统。 然而， 核磁共振检测 发现其中含有大豆油。

从长远来看，巴西面临的挑战是保持本国产品的质量，防止国内生产商发生欺诈行为，就像今天进口橄榄油所发生的那样。 - Rafael Goelzer，Estância das Oliveiras 市场关系总监

在贴有葡萄牙标签的盒子里发现西班牙品牌的瓶子后，该部的特工首先产生了怀疑。 仔细检查发现，这些瓶子还有不同类型的瓶盖。 在发现多个样本具有相同的光谱轮廓后，欺诈行为得到证实。

当局没有透露检查期间是否逮捕了任何人。

两周前，该部特工在圣保罗查获了超过 16,000 升橄榄油。 当局对所谓的橄榄油进行测试并认为其不适合人类食用后，超过 6,000 瓶被销毁。

该部拒绝透露参与最近两次查获的品牌或连锁超市的名称，但表示已传唤这些公司的代表到该部。

据巴西当局称，橄榄油欺诈是巴西继鱼类欺诈之后第二常见的食品欺诈类型。

在一个 2021研究来自意大利、法国和英国的研究人员发现，用灯油稀释初榨和特级初榨橄榄油可以作为 特级初榨 用染成绿色的大豆油代替特级初榨橄榄油是巴西最常见的两种橄榄油欺诈行为。

2015年至2017年，农业畜牧部 发现违规行为 45 个商业品牌的特级初榨橄榄油。 当局发现，该部分析的 62 升液体中，333,329% 存在感官缺陷。

巴拉那州和圣保罗州分别靠近该国两个最大的橄榄油产区：里奥格兰德多索尔和曼蒂凯拉山脉。

巴西国内橄榄油产量仍然很低，约 产量 580,000 升 在 2022/23 作物年度。 根据国际橄榄理事会的数据，巴西预计85,000/2022年消费23万吨橄榄油，几乎全部依赖进口。

因此，巴西出口商和当地生产商都告诉 Olive Oil Times 欺诈盛行是他们主要关注的问题之一。

“从长远来看，[巴西]面临的挑战是保持本国产品的质量，防止国内生产商发生欺诈行为，就像今天进口橄榄油所发生的那样。” 埃斯坦西亚达斯奥利维拉斯告诉 Olive Oil Times 在 2023年面试.