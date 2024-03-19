克罗地亚种植者等待比赛结果

在提交了 92 份参赛作品后，克罗地亚橄榄种植者热切等待 2024 年 NYIOOC World Olive Oil Competition 结果。

比赛第一天，公布了40名获奖者。其中有两名克罗地亚人 OPG切利尼 和 OPG 安特·武林 每种酒分别因中等强度混合酒和中等 Oblica 酒而获得金奖。

该国两个主要产区伊斯特拉和达尔马提亚的农民和磨坊主希望这些奖项能够弥补 2023/24 作物年度令人失望的开局。

与去年相比，橄榄油产量估计下降了 30% 至 40%，主要是由于不利的气候条件。根据国际橄榄理事会的数据，克罗地亚生产了 5,100 吨橄榄 2022/23 橄榄油.

尽管产量大幅下降，生产商仍对他们制作的高品质产品充满信心 特级初榨橄榄油.

“无论谁发送了他的石油样品，都希望能得到好的结果。” 多次获奖 来自达尔马提亚沃迪采的托米斯拉夫·杜夫尼亚克 (Tomislav Duvnjak)。

自从 Duvnjak 推出 协调一致的努力 为了组织和资助小型达尔马提亚生产商在 2021 年向纽约发送参赛作品，克罗地亚一直是世界大赛的最大赢家之一。

2023 年，克罗地亚制片人从 105 个参赛作品中获得了 131 个奖项。只有意大利和西班牙获得更多奖项。 2022 年和 2021 年也出现了类似的情况，克罗地亚人分别获得第三名（96 项）和第四名（87 项）。

在 Duvnjak 提出这一倡议之前，克罗地亚制片人每年获得 20 至 50 个奖项。

他还指出，克罗地亚一直是成功率最高的国家之一，在过去三年中达到或超过 80%，其中 90 年将达到 2022%。

伊维卡·弗拉特科维奇 (Ivica Vlatković) 是一位屡获殊荣的制片人 声乐倡导者 对于克罗地亚橄榄油行业来说，相信这个人口略低于 400 万的小国将很快成为质量的代名词。

他指出，橄榄种植和橄榄油生产的悠久传统以及许多本土品种——包括 Oblica、Levantinka、Istrian Bjelica、Istrian Buza 和 Krvavica 橄榄——是该国国际形象不断提升的原因之一。

弗拉特科维奇也看到了这一趋势 需求增加 有机橄榄油，并相信克罗地亚在有机生产方面具有巨大潜力。他说，克罗地亚有1,956公顷有机橄榄园，几乎是美国有机橄榄园数量的三倍。

然而，克罗地亚人指出，高质量的有机生产是有代价的，克罗地亚特级初榨橄榄油的零售价比欧洲平均水平高出 30%。

药剂师兼萨格勒布橄榄研究所（首都农民协会）主席斯雷科·格罗斯（Srećko Gross）将价格高企归因于有机农业生产成本上升。

然而，他警告说，高价格导致橄榄油掺假和欺诈行为增加，地方当局的数据证实了这一点。

在最近的一项对照中，随机选择的 13 个标有“特级初榨”标签的样品中有 25 个不符合等级要求。

选定的七个克罗地亚品牌中有一个未通过检查，另外九个意大利品牌油中的五个和九个西班牙品牌中的七个也未通过检查。

格罗斯强调了 NYIOOC 促进小农户注重质量而非数量，而不是销售更便宜的初榨或特级初榨橄榄油与橄榄果渣油混合的白标品牌，其中一些产品标签错误。

“这里没有炼油厂……此类品牌应该被排除在游戏之外，”格罗斯说。 “我们作为一个小国，应该继续发展高品质特级初榨橄榄油的生产，让我们在世界各地越来越有名。”