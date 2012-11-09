美国橄榄油进口量持续稳定增长

国际橄榄油理事会（IOC）最新数据显示，进口到美国的橄榄油和橄榄果渣油仍在稳定增长，比去年增长了7％。



根据国际奥委会的数据，在290,227/11赛季的前2011个月中，它们的总产量为12吨），预计一旦300,000月份的数字就将达到-吨。 十月市场通讯.

意大利仍然是最大的供应国，出口量为143,656吨，增长了4％。 西班牙以84,371吨紧随其后，但同比增长35％，增幅更大。

其次是突尼斯，为30,308吨（+ 24％），阿根廷为8,997吨（+ 33％），希腊为5,222吨（+ 30％）。

在所有进口产品中，近三分之二是纯净级，30％是橄榄油，5％ 橄榄果渣油.

中国市场规模较小，但增长速度更快

国际奥委会还报告说，中国超出了45,968/2010年度进口近11吨橄榄油和橄榄果渣油的预测。

它可能甚至达不到美国进口量的六分之一，但这个市场比前一年有了38％的惊人增长。

西班牙是最大的来源地，为26,885吨，占中国总产量的60％ 橄榄油进口 是意大利10,729吨的两倍多。 希腊紧随其后，为2,720吨，突尼斯为1,115吨。

绝大多数（84％）的中国进口品是纯净级的，5％是橄榄油，11％的橄榄果渣油。

西班牙对澳大利亚，日本，巴西，俄罗斯的出口也有所增长

西班牙是世界上最大的生产国和出口国，在11/2011年前12个月中，其对非欧盟国家的销售额增长了四分之一。 其创纪录的收成转化为对所有六个主要非欧盟目的地国家的出口增加：美国，中国，澳大利亚，日本，巴西，俄罗斯。

2011/12年度全球总体市场收成

国际奥委会的报告显示，13月至18月俄罗斯的总进口量增长了14％，日本的进口量增长了4％，巴西的进口量增长了3％，但加拿大和澳大利亚的进口量仍然下降，分别下降了-％和-％。

国际奥委会表示，对欧盟的进口与上一季度相比增长了12％。 “一些运营商对2012/13年西班牙收成不好的预期。”

西班牙价格影响的证明

制片人 特级初榨橄榄油的价格 意大利和希腊的情况现在已经反映出西班牙从-月下旬开始出现的上升趋势。

在意大利，价格在过去两个月中有所上涨，从2.38月第一周的2.84欧元/千克上涨至2.48月底的-欧元/千克，而西班牙为-欧元/千克。

在希腊的三个月内，价格上涨了13％，从1.82月下旬的2.21欧元/千克上涨至-月下旬的-欧元/千克。

“尽管他们在意大利和希腊花了更长的时间才能实现，但这些涨价显示出价格的上涨对西班牙这个世界上最重要的生产国的影响，尽管前两个国家2012/13年度的收成前景良好，尤其是希腊。