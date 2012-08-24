我们推荐使用 Cortijo de Suerte Alta 轿跑车 在西班牙科尔多瓦生产的天然特级初榨橄榄油击败了强大的国际食品队伍，在英国举行的“大口味奖”评选中被评为英国前50种食品之一。



该油由DOP Baena监管委员会控制，是由8,800名法官组成的小组从世界各地的350多种不同的特种食品和饮料中选择的。 这些评委是由专业美食家和品酒师评选出的前50名产品，并将出现在年度独家指南中。

出席2012年颁奖典礼的法官包括英国Masterchef得主Mat Follas，餐厅评论家Charles Campion以及食品作家Lucas Hollweg和Xanthe Clay等知名面孔，以及来自领先食品大厅和熟食店的300多位食品买家，例如那些Harrods和Selfridges

该奖项由英国美食协会（Guild of Fine Food）颁发，具有极高的竞争力，根据品尝者的意见，其产品获得了各种星级的殊荣。 产品可能会获得一，两个或三个金星奖，或者是所有产品中最高的荣誉，即进入前50名。 要获得三星级评价，产品必须满足至少25个品尝者的要求，但是要达到最高的前50名名单，需要50个或更多的品尝者批准该产品的独特口味。



苏尔特（Cortijo de Suerte）

Cortijo de Suerte油是今年唯一进入前50位的橄榄油，在从英国熏制的熏肉到希腊百里香蜂蜜等最好的英国和进口食品中，都排名第一。 其他获得金星的橄榄油包括西班牙工匠熟食Ultracomidas' 普拉多·德·雷 特级初榨和Beneolivas' 塞尼奥里奥·德·海梅 玫瑰果特级初榨油。

Cortijo de Suerte Alta是一种有机特级初榨油，由Picudo，Hojiblanco和Picual橄榄的混合物在西班牙南部的一家传统家族经营庄园中生产。 该庄园成立于1924年，包括255公顷的橄榄树丛，每年可产出约250,000 Kg的石油。

-月，西班牙橄榄树自治市协会（AEMO） 公认的Francisco Bujalance，Cortijo de Suerte Alta的生产主管 “最佳磨坊大师” “他在处理现代生态工厂方面的专业精神和关怀。”

庄园的重点是执行从树到瓶装油的整个过程，从而产生了一种独家橄榄油，该橄榄油拥有所生产和瓶装，有机和DO Baena庄园的头衔。 除了在国际美食大奖中获得国际认可外， 苏尔特（Cortijo de Suerte） 赢得了无数西班牙石油奖，包括2007年至2008年西班牙最佳橄榄油工厂一等奖。