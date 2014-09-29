尽管破产，Kangadis案仍在继续

上周，在一名联邦法官同意继续推进这笔261亿美元的案件之后，Kangadis橄榄油掺假集体诉讼的原告庆祝了一个小小的胜利。 公司破产.



该案涉及卡帕蒂（Capatriti）品牌的橄榄油，该产品由Kangadis销售， “100％纯橄榄油。” 根据原告提出的索赔，分析确定该油根本不是橄榄油，而是橄榄果渣油-橄榄果渣油-一种由第一次压榨橄榄的副产物制成的精制油，包括残留的果核和通过热和化学溶剂。 作为来自橄榄的最低等级的食用油， 橄榄果渣油 主要用于食品服务行业。

18月-日，纽约南区的美国地方法官Jed Rakoff下令对该课程进行认证。 当法院裁定原告中的某些先决条件得到满足（例如，所有拥有相同主张的原告）时，便进行证明。

Rakoff此前曾在-月份对Ebin诉Kangadis案进行了认证，但由于针对Kangadis Food Inc.（KFI）的破产，诉讼停止了。 这些指控实际上已经转移到针对Kangadis Family Management LLC的诉讼中，该公司由三名同时也是KFI股东的Kangadis家族成员拥有。

原告说，诺言 “卡帕塔蒂罐子的五面印有“ 100％纯橄榄油”，影响了他们购买产品的决定，并且虚假主张违反了消费者保护法。

由于将集体成员定义为以下事实，Kangadis反对该主张 “在100年1月2013日之前购买了卡帕蒂（Capatriti）-％纯橄榄油的美国所有人。 该公司出售给零售商，而不是直接出售给消费者。

但是法官驳回了这一点。 “在上课期间购买的锡罐中是否确实含有果渣是一个客观上可以确定的问题，”纽约南区的美国地方法院法官杰德·拉科夫（Jed Rakoff）在命令中写道。

去年，北美橄榄油协会（NAOOA） 对Kangadis提起诉讼-以美食家工厂，Capatriti和Porto的名义开展业务-声称 “非法，误导和欺骗性的错误烙印。” 尽管NAOOA和Kangadis在2013年-月达成了保密协议，但法律费用迫使该公司宣布破产。