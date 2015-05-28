报告发现，加州三分之二的橄榄油未能通过新的本土标准

加州橄榄油生产商五年后 赞助了一项研究 由于发现大多数经测试的进口橄榄油均未达到国际标准，代表进口商的一个组织已发布了自己的两份报告。

这次，随机测试发现，有67％的加利福尼亚橄榄油被标记为特级初榨橄榄油，未达到 新质量标准 由加利福尼亚橄榄油委员会（OOCC）开发，最近由加利福尼亚食品和农业部采用。

代表进口橄榄油的装瓶商和分销商的贸易组织北美橄榄油协会（NAOOA）委托报告对新的加利福尼亚标准提出了疑问，该标准称，新标准是为了避免潜在的反对和法律挑战而匆忙制定的。

第一份报告， 加州橄榄油委员会2014年等级和标签标准：分析和含义， 由美国前首席农业谈判代表伊斯兰·A·西迪基（Islam A. Siddiqui）编写的报告抨击了旨在提高竞争优势的加利福尼亚新规定，他说： “预计将使一直致力于这项工作的大规模（加利福尼亚）生产者/操作者受益，以使其产品与其他橄榄油，特别是从其他国家进口的橄榄油区别开来。”

报告指出，在加利福尼亚州600家橄榄油生产商中，大约有700家生产的汽油少于5,000加仑，因此不受新规定的约束， “具有讽刺意味的是，OOCC标准仅规定了加利福尼亚生产的一部分橄榄油，而豁免了其他州和国家/地区生产的进口橄榄油。 它引起了有关OOCC赋权立法背后的真正意图以及急于在创纪录的时间内实施该法案的严重问题。”

为了说明其对OOCC标准的异议，其有效性以及其背后的动机， 单独的报告 今天发布的NAOOA展示了从商店货架上购买的18种加利福尼亚特级初榨橄榄油的随机测试结果。 研究发现，三分之二的样品至少未通过一项新的OOCC规则的化学测量。

“新的OOCC新标准的基石是新鲜度和纯度。 PPP和DAG测试该报告似乎为加利福尼亚生产商提供了满足现成样品的重要障碍，占OOCC 44％失效率的67％。”

NAOOA执行副总裁Eryn Balch在一份声明中说， “结果引起了有关OOCC标准有效性的重大疑问，并确认标准中包含的新测试不可靠。”

2010年-月，加利福尼亚大学戴维斯分校橄榄分校发布了 标志性研究 调查发现，在加利福尼亚的几家超级市场购买的进口橄榄油中有69％不符合国际橄榄油理事会的等级标准。

此后一直引用戴维斯的报告， 经常不准确，描绘了橄榄油行业中猖fraud的欺诈行为，这是美国生产商正在进行的一项运动的一部分，目的是消除进口品牌在市场上的长期统治地位。

与2010加州大学戴维斯分校的报告相反，今天发布的报告未提及测试样品的品牌名称。

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