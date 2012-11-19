橄榄中心提供化学测试

加州大学戴维斯分校橄榄中心宣布，它现在提供橄榄油的化学和感官评估。 化学分析的选择包括称为 DAG和PPP。 加州大学戴维斯分校是美国唯一提供这些特定化学指标的实验室 橄榄油质量该中心主任丹·弗林说。



据弗林说，提供化学分析的决定是受生产商，零售商和进口商的要求驱动的。

弗林（Flynn）表示，大多数石油都通过了国际橄榄理事会（IOC）和 美国农业部 （USDA）化学标准 特级初榨 即使感官测试未能通过相同的油脂，也不会产生腐烂和过时的味道。

一个2010 加州大学戴维斯分校橄榄中心报告 表示，如果IOC / USDA化学标准包括德国和美国采用的较新的化学标准，它们将更加有效。

澳大利亚测量DAG（1,2二酰基甘油）和PPP（焦脱镁叶绿素）的水平，并与感官测试很好地相关。

加州大学戴维斯分校橄榄中心提供DAGs / PPP测试以及其他化学和感官测试。

弗林说，感觉测试已经提供了大约八个月。 他指出，该中心的测试比IOC / USDA感官测试提供了更多的描述性术语。 例如，IOC / USDA需要测试一种油的果味。 Olive Center测试将进一步描述水果味的特征，并使用诸如花卉，青苹果，青杏仁或香蕉等描述性术语。

感官面板包含至少八个训练有素的品尝者。 许多测试人员担任小组成员长达十年之久，而其他测试人员则是具有两年以上经验的学徒。 测试人员通常每周开会一次，但Flynn表示，目标是快速将结果提供给生产者，如果有需求，感觉测试的安排可能会更频繁。

Flynn指出，化学和感官测试的结果是机密的，但可能出于研究目的收集数据（无生产商名称）。