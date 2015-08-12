得克萨斯州橄榄种植者主张他们的权利

没有人能指责德克萨斯人思想狭小，因此，发现 德克萨斯州橄榄种植者协会和理事会 （TOGAC）注意以下任务说明： “我们致力于提供教育和知识，最终使得克萨斯州成为橄榄种植和橄榄油生产增长的全国领先者。”

Longhorn州要想超越加利福尼亚成为美国在橄榄油和橄榄油贸易中的佼佼者，还有很长的路要走，但是TOGAC总裁John Gambini对此持乐观态度。 “该组织在25月-日举行的季度会议之后通过电话与他联系时说。 “新的农民很快就加入了这个行列，而业内的人也开始扩大他们的果园。 我们预计该行业在未来两年内将几乎是种植树木的两倍，水果产量将大大增加。”

另见：得克萨斯州橄榄油生产商击败赔率

甘比尼（Gambini）身为家族企业负责人 德克萨斯州丘陵橄榄公司 他的获奖产品目标和整个纽约州新的经济作物的目标都雄心勃勃。 “建立TOGAC的目的是为德克萨斯州的农民提供信息，以便他们可以学习如何建立该行业。” 这包括检查哪些品种在德克萨斯州气候下可能表现最佳，需要注意哪些陷阱（棉根腐病以及如何在会议上解决这一问题），以及如何处理出现的其他问题。

的Sue Langstaff Applied Sensory，LLC，是美国石油化学家协会（AOCS）认可的少数几种感官小组之一的负责人。 她的公司对橄榄油进行测试和品尝，以确定除其他化学特异性外，是否可以将其标记为 “她是会议的发言人之一。 在演讲中，她介绍了橄榄油的加工和评估，如何发现缺陷以及如何理解分级系统。 “他们渴求知识，”她谈到渴望和坚定的种植者和生产者时说。

朗斯塔夫称赞该小组的目标。 “一些成员将他们的（产品）带到了会议上，因此我们品尝了一下，发现了德克萨斯州橄榄油的一个很好的代表。 它们几乎没有缺陷，因此从一开始就是一件好事。”

Langstaff表示，当今新兴的德克萨斯州行业最迫切的问题是其当前的标签做法。 “现实是，他们还没有生产出足够的油，因此他们正在将其（得克萨斯州生产的）产品与加利福尼亚州的橄榄油混合，例如，有些人（不高兴）是因为他们觉得这种油被假冒了严格来说是得克萨斯州的。”

朗斯塔夫（Langstaff）断言，她担心的不是混合物本身。 “有时混合会更好。”她说。 “一加一的协同效应等于三。 在得克萨斯州，他们正在生产100％得克萨斯州工厂生产的产品的方法，但还没有。 这是一个正在成长的行业。”

“但您知道，您现在要确保如果他们以100％的德克萨斯州的价格出售产品，那应该是这样。”

Gambini翻转了该脚本。 他说，他更关心保持美国制造的美国油以及包括国际产品在内的混合物的质量。

“我们所做的味道测试发现，进口的超市品牌几乎都是腐烂的。 他们作为特级处女出售的东西是荒谬的。 他们出售石油的价格低得离谱。 他们低调地拒绝美国生产商。 应该有标签说明该油是美国制造的，无论它来自德克萨斯州，加利福尼亚州，乔治亚州还是任何地方。”