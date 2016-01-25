美国生产者组织在挥舞“ 60分钟”报告时称贸易协定为“错失的机会”

就最近通过的条款而言，美国农业部门对此表示失望。 坦斯太平洋贸易协定 （TPP）。

美国橄榄油生产商协会（AOOPA）主席金伯利·霍丁（Kimberly Houlding） 上周在一次听证会上作证 TPP “应该是新世界橄榄油生产国论坛的开始”，它应该成为解决美国，澳大利亚，智利，墨西哥和新西兰该行业所面临问题的起点。



我们感到关切和失望，因为该协议可能缺少在TPP国家内促进透明度和有效质量标准的主要机会。 -美国橄榄油生产商协会Kimberly Houlding

“尽管有美国工业界的努力，”她说， “协议的 ““贸易技术壁垒”一章中没有包括橄榄油，附件中的橄榄油并不指导各国组成特定行业的小组，以解决葡萄酒，烈酒，化妆品和其他产品的标准，标签和包装问题。”

霍丁在美国国际贸易委员会最近的证词中引用了 和60分钟的段 其中强调了掺假橄榄油对健康的危害，估计有12万美国人观看了该计划。 “考虑到这个故事中的一位专家，这是一个令人恐惧的想法，他估计从意大利出口到美国超市货架的特级初榨橄榄油中有75％至80％是欺诈性的，”霍丁说。 “额外的处女”作者， 汤姆穆勒，该细分受众群接受了采访。

维多利亚·圭达 报道 15月-日在Politico举行的会议上，Houlding断言TPP提供了一个机会，可以组建一个总部位于美国的组织，该组织将为 国际橄榄理事会 代表了欧洲的橄榄油贸易。

仍然有可能增加一条规定来设立特设工作组，其目的是解决标准和监管问题，这仍然是整个橄榄油行业的整体关注点。 根据USTR发言人Matt McAlvanah的说法， “TPP的[贸易技术壁垒]一章提供了开展其他针对特定行业的计划的机会，我们期待与业界就此主题进行进一步的讨论。”